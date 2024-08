Anh trai say Hi tập 12: Trấn Thành khóc nức nở vì một anh trai "toàn năng" nhưng lận đận

Tập 12 Anh trai say Hi - tập đầu tiên của vòng chung kết sẽ chính thức lên sóng tối mai. Điều khán giả trông chờ nhất ở vòng chung kết chính là 16 tiết mục solo của các anh trai. Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra một clip giới thiệu một vài tiết mục solo trong chung kết. Đáng chú ý là phần trình diễn của Erik.

Luôn được biết đến là một anh trai "chịu chi" trong chương trình, Erik tiếp tục mang đến chung kết Anh trai say Hi một tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng. Nam ca sĩ diện trang phục lụa màu đen, biểu diễn cùng đàn tranh và quạt giấy, hứa hẹn là một tiết mục mang màu sắc biểu diễn cực mãn nhãn trên sân khấu.

Xem phần trình diễn của Erik xong, Trấn Thành không chỉ ngưỡng mộ sự đầu tư của nam ca sĩ, mà còn nói rằng Erik thực sự rất tuyệt vời và xứng đáng một suất debut trong chương trình. "Nói thật, trong lòng Trấn Thành, Erik là một ngôi sao toàn năng" - nam MC tự tin khẳng định.

Chia sẻ về hành trình trong Anh trai say Hi, Erik nói rằng mình nhiều khi chưa bung được hết năng lực của bản thân. Tuy nhiên, Trấn Thành nhận định: "Thật ra tất cả những gì Erik làm đã là rất tuyệt vời trên sân khấu Anh trai say Hi rồi. Kỹ năng của em, khả năng của em, tài năng của em là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng cái anh Thành thực sự muốn chia sẻ với Erik là anh muốn em phải thực sự tin vào bản thân mình. Anh thấy Erik im lặng quá lâu và em ngại thể hiện bản thân trước mặt mọi người. Bất cứ lúc nào chia sẻ em cũng nói rất nhanh. Em không tự tin khi em nói chậm mọi người sẽ lắng nghe thông điệp của em. Bản thân anh tiếp xúc với Erik ở ngoài, anh biết em là người chân thành và sống rất tử tế, cho nên hãy tin vào bản thân mình vì khi em tin vào bản thân em thì mọi người mới tin em được".

Trấn Thành bật khóc khi chia sẻ về Erik

Sau chia sẻ này, nam MC và Erik cùng bật khóc vì xúc động. Ai cũng biết, Erik là một nhân tố được đánh giá "đáng gờm" khi đến với Anh trai say Hi, nhưng có lẽ vì kém may mắn nên gần như vòng nào, nam ca sĩ cũng đứng trong top cuối. Thậm chí có vòng, Erik đứng gần bét bảng, suýt bị loại.



Những chia sẻ của Trấn Thành cho thấy nam MC cũng thật sự cảm thấy tiếc cho Erik và mong Erik sẽ có được một thứ hạng xứng đáng cho những gì mà nam ca sĩ đã đầu tư, thể hiện trong chương trình.

Đón xem tập 12 Anh trai say Hi lên sóng tối thứ 7 tuần này trên kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.