Anh trai say Hi tập 13: Trấn Thành lên tiếng cho 1 anh trai bị MXH "toxic", nam ca sĩ bật khóc nức nở

Anh trai say Hi vừa tung teaser tập 13 với nhiều khoảnh khắc bùng nổ trong 8 tiết mục solo của những anh trai còn lại. Một trong những tiết mục được chờ đợi chính là của "anh cả" Isaac.

Isaac sinh năm 1988, là người lớn tuổi nhất trong chương trình. Thời gian đầu, khi tham gia Anh trai say Hi, Isaac từng rất phân vân vì sợ mình không phù hợp. Thế nhưng khoảnh thời gian đồng hành với chương trình đã khiến Isaac có thêm tự tin, đồng thời có thể thoải mái "bung xõa" những năng lượng hồn nhiên, vui vẻ trong con người mình. Trước đây, Isaac nói chuyện luôn rất kín kẽ, cẩn trọng, nhưng đến với Anh trai say Hi, nam ca sĩ đã được tận hưởng những khoảng thời gian rất đỗi thoải mái, vui đùa với các đàn em. Đó là lý do Isaac tâm sự mình rất yêu chương trình.

Isaac rơi nước mắt trên sân khấu

Chính vì là người có nhiều kinh nghiệm nhất, bên cạnh những thành tựu trong sự nghiệp, ngay từ đầu, Isaac đã được tín nhiệm trao cho chức đội trưởng. Sau nhiều vòng, với điểm cá nhân cao chót vót, nam ca sĩ tiếp tục trở lại với chiếc ghế đội trưởng. Điều này vô tình khiến anh nhận về những bình luận "toxic" trên MXH. Một bộ phận dân mạng cho rằng nam ca sĩ điểm cao chủ yếu là do vị thế có sẵn chứ không phải nhờ vào tài năng.

Nói về Isaac, trong tập 13, Trấn Thành khẳng định rằng cái khó của Isaac là ngay từ đầu anh đã rất giỏi rồi: "Mình đã thấy Isaac rất là cố gắng trong từng đêm. Ác nhất là ngay từ đầu, mình đã tốt, cho nên khi mình tốt hơn nữa, người ta không thấy. Người ta chỉ thấy là mình đang giậm chân tại chỗ. Nhưng không, cái đó không gọi là giậm chân tại chỗ, tôi gọi nó là duy trì phong độ".

Nghe những lời của Trấn Thành, Isaac quay đi, bật khóc. Anh chia sẻ: "Điều em tự hào là gần 15 năm làm nghề, em được ba mẹ cho em nguồn năng lượng và em chưa bao giờ bỏ cuộc".

Đáp lại, Trấn Thành khẳng định: "Không ai phủ nhận được sự cố gắng và sự nghiêm túc của em trong nghề nghiệp. Em luôn làm tốt, điều duy nhất là em phải làm sao quên đi, em vượt qua được cái kỳ vọng mà mọi người dành cho em thôi".

Sau khi trình diễn xong tiết mục, lúc Trấn Thành yêu cầu công khai mã số bình chọn, Isaac thậm chí đã bỏ qua. Nam ca sĩ nói rằng mình đến đây ngay từ đầu không phải vì mục đích thi thố, nên anh sẽ không kêu gọi bình chọn cho bản thân mình.

Ở trong hậu trường, các anh trai khác đều phản đối hành động này. Atus thậm chí tuyên bố: "Nhưng mà tôi cứ vote, anh làm cái gì bọn tôi? Tôi bỏ tiền ra tôi cho anh làm quán quân được không? Tôi cho anh một lần nữa debut trong một nhóm nhạc được không?". HIEUTHUHAI cũng khẳng định: "Tôi mua tài khoản tôi vote cho anh!". Trong khi Rhyder hô to: "Fair đi anh ơi, xứng đáng mà!". Tình cảm của các anh trai dành cho Isaac khiến khán giả cảm động.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng bảo vệ cho Isaac, đồng thời khen ngợi Trấn Thành đã có những bình luận rất đúng đắn để "minh oan" cho Isaac trong chương trình:

Một số bình luận của khán giả Anh trai say Hi:

- Mấy ổng dễ thương quá vậy, cái khúc "Tôi cứ vote đấy ờ, anh làm gì chúng tôi", "Tôi mua tài khoản vote cho anh đấy"... eo ơi dễ thương quá!!! Mấy ổng yêu thương anh Isaac lắm luôn. Mong Isaac sẽ tích cực, vô tư hồn nhiên mãi nha, đừng để CĐM toxic làm anh buồn! - Thương anh Isaac quá trời. Mọi người phải hiểu là ông rất giỏi, kiểm soát bản thân quá tốt. Trên sân khấu mọi thứ đều có: giọng hát, kĩ năng nhảy, làm chủ mọi thứ, khuôn mặt góc cạnh sáng bừng sân khấu, all in hầu như mọi thứ luôn. Đơn giản là mọi người kì vọng quá nhiều thôi, vấn đề là giỏi rồi không còn gì để mới nữa. Các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều thứ mới mẻ và đột phá, khác thế hệ của anh trước đây. Để duy trì phong độ như này không phải ca sĩ nào cùng thời cũng làm được đâu mọi người ạ. Tôi hiểu những gì Isaac đang phải trải qua và cảm thông sâu sắc luôn. Nhìn thấy không, dù bị toxic ảnh hưởng tâm lí khá lớn nhưng vẫn sống đúng với bản chất tử tế, kính nghiệp nên ai cũng nể trọng anh hết. - Chỉ muốn nói là em rất rất tự hào về Anh Isaac. Dám vượt ra khỏi vùng an toàn, vượt qua khoảng cách thế hệ và hòa nhập với các em, luôn giữ vững phong độ, Anh Isaac đã làm rất rất tốt rồi. - Thương anh Isaac lắm lắm, anh rất tuyệt vời, đã cố gắng rất nhiều. Cái khoảng cách thế hệ, gu âm nhạc từng thời kỳ, như vậy mới biết sự nỗ lực của anh. - Phải công nhận anh Trấn Thành có những câu nói quá hay và quá đỉnh. Anh cũng biết cách diễn giải cho các nghệ sĩ để mọi người thấy nỗ lực của từng người ra sao. Trước giờ mình vẫn luôn thích anh Thành như vậy, từ Chạy đi chờ chi tới Anh trai say Hi, thật xúc động và nể phục.

Tập 13 Anh trai say Hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy – 7/9 trên kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel và VieON.