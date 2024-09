Mới đây, 5 thành viên của Anh trai say Hi là Erik, Đức Phúc, Quân A.P, JSOL và Hùng Huỳnh đã biểu diễn trên sóng trực tiếp tại đêm trình diễn thời trang biển, trong khuôn khổ Miss Universe Vietnam 2024. Có thể nói, lần đầu tiên có một nhóm 5 anh trai... "tự debut" sau chương trình, mang một ca khúc trong chương trình đi biểu diễn ở bên ngoài, đó chính là Sau đêm nay.

Trên sân khấu, team Sau đêm nay tự đặt tên là nhóm Say Five, tái hiện lại màn trình diễn cực hoành tráng từng khiến các fan Anh trai say Hi mê tít. Vì biểu diễn trên sóng trực tiếp nên nhóm không tránh được nhiều sự cố bất ngờ. Tuy nhiên, các anh trai đều chứng tỏ bản lĩnh sân khấu đáng nể khi xử lý sự cố cực mượt.

Trong một tình huống, khi đang trình diễn, Erik đã bị rớt mic gắn ở tai. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn rất bình tĩnh và ngay sau đó xuất hiện với một chiếc mic cầm tay thay thế.

Sự cố nối tiếp sự cố của Erik

Hùng Huỳnh cũng gặp sự cố khi đang hát thì mic bị bung ra. Tuy nhiên, nam ca sĩ rất nhanh tay nắm lấy phần dây gắn mic phía sau lưng mình để hoàn thành phần trình diễn.

Tới lượt của Đức Phúc, fan cũng phát hiện anh trai này hát live chứ không hề... nhép vì mic bất ngờ bị tắt tiếng. Sau khi thấy âm thanh có vấn đề, Erik cũng đã nhanh tay đưa mic cầm tay cho Hùng Huỳnh khi đến line của anh chàng.

Hùng Huỳnh, Đức Phúc gặp sự cố khi biểu diễn ở Miss Universe 2024

Xem phần trình diễn của nhóm Say Five, fan vô cùng tự hào và kêu gọi 5 thành viên này nên "debut" ngay và luôn.

Erik, Đức Phúc, Quân A.P, JSOL và Hùng Huỳnh biểu diễn trên sóng trực tiếp tại đêm trình diễn thời trang biển, trong khuôn khổ Miss Universe Vietnam 2024

