Chung kết 1 Anh trai say Hi: Một anh trai ngã nhào trên sân khấu gây sốc nặng

Vòng Chung kết 1 Anh trai say Hi bao gồm 16 tiết mục solo phát sóng trong Tập 12 (31/08) và Tập 13 (07/09). Tập 12 mở màn vòng Chung kết 1, các anh trai: RHYDER, Quân A.P, HIEUTHUHAI, Erik, NEGAV, Captain, Song Luân, Anh Tú Atus đã cống hiến những màn trình diễn solo đầy ấn tượng và rực lửa trên sân khấu, tạo nên cục diện khó đoán của vòng Chung kết 1.

Erik gặp sự cố té ngã nhưng xử lý quá chuyên nghiệp

Tranh tài tại vòng Chung kết 1, Erik mang đến hình ảnh mới lạ với tạo hình cổ trang bí ẩn và quyến rũ trong ca khúc Khiêu Vũ Dưới Trăng (sáng tác Hiếu Bae, Erik). Erik cân cả hát, chơi đàn tranh, vũ đạo điêu luyện mang đến một tiết mục "đỉnh" cả về vocal và performance, khiến MC Trấn Thành phải công nhận: "Trong lòng Trấn Thành, Erik là một ngôi sao toàn năng".

Erik biến hóa liên tục, từng chi tiết nhỏ nhất của phần trình diễn cũng đầy bất ngờ. Tiếng đàn tranh, vũ điệu múa quạt của Erik tạo nên những khoảnh khắc đẹp ấn tượng trên sân khấu. Màn kết của Erik trong tiết mục Khiêu Vũ Dưới Trăng khiến cả trường quay "nổi da gà", gây kinh ngạc nhất là màn mạo hiểm treo ngược trên không.

Trong lúc trình diễn, nam ca sĩ gặp sự cố với màn giữ thăng bằng trên cao, dẫn đến té nhào trên sân khấu. Sự cố khiến khán giả lo lắng, dàn anh trai trong hậu trường cũng "thất thần" vì sốc. Thế nhưng với bản lĩnh dày dặn, Erik lập tức đứng dậy, vẫn giữ bình tĩnh, trình diễn mà mặt không biến sắc khiến dàn anh trai phải nể phục.

Erik ngã nhào trên sân khấu khiến ai nấy sốc nặng

Tuy nhiên nam ca sĩ vẫn bình tĩnh xử lý sự cố vô cùng chuyên nghiệp

Cái kết của màn trình diễn vẫn vô cùng mãn nhãn, khiến dàn anh trai ngả mũ nể phục còn khán giả thì vỗ tay tán thưởng

Cháy hết mình trên sân khấu đêm Chung kết 1, Erik mong khán giả sẽ nhìn thấy được nỗ lực và những bứt phá của mình tại chương trình.

RHYDER khẳng định Anh trai say Hi là nơi đưa mình trở về vị trí cần có

RHYDER là anh trai đầu tiên mở màn phần trình diễn solo tại vòng Chung kết 1. Vừa đánh guitar vừa hát, nam ca sĩ còn trình diễn vũ đạo đương đại ở cuối tiết mục Anh Biết Rồi. Tiết mục solo của RHYDER còn có sự tham gia của nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jimi Ko. Điều đặc biệt là RHYDER làm beat nhạc bài Anh Biết Rồi ngay trên sân khấu, với hình thức Looping. Chủ nhân chữ ký âm nhạc "Lại là DG House" cho biết: "Đây là chung kết rồi, và mình muốn trở về nhà. Với RHYDER, sân khấu chính là nhà và khán giả chính là gia đình. Để gây ấn tượng và tạo bất ngờ với khán giả, RHYDER sẽ không chơi trống nữa mà mình sẽ làm nhạc ngay tại sân khấu luôn, mình sẽ chơi Looping. Mình đánh ra nốt ấy, thu âm lại, xong sẽ sang nhạc cụ khác, cứ loop đi loop lại tạo ra một bản beat hoàn chỉnh".

Quân A.P đầu tư cả sân khấu hoa tươi cho bản ballad hoài niệm về tình yêu

Quân A.P chọn bản ballad Cứ Mỗi Sáng Anh Lại cho tiết mục trình diễn solo tại đêm Chung kết 1. Nam ca sĩ khiến mọi người bất ngờ với độ "chịu chơi lớn", đầu tư cả một sân khấu ngập tràn hoa tươi cho tiết mục trình diễn.

Cứ Mỗi Sáng Anh Lại là bài hát dựa trên một câu chuyện cũ của nhạc sĩ Cao Hà Đức Anh. Từ cảm nhận về bài hát, Quân A.P cùng 2 biên đạo Hải Anh và Đức Hùng lên ý tưởng dàn dựng cho tiết mục: "Khi nghe bài hát này của Đức Anh, em quay lại thời mới biết yêu với rất nhiều cảm xúc, mới cảm nhận được sự nhớ nhung. Mọi người muốn dựng lên bài hát một cách cảm xúc hơn, chàng trai đã lên thiên đường và tất cả những hình ảnh về chàng trai là do cô gái tưởng tượng từ những hoài niệm".

HIEUTHUHAI hát tặng Kewtiie, thừa nhận lấy cảm hứng sáng tác bài Quay Đi Quay Lại từ chuyện tình của Kewtiie

HIEUTHUHAI trình diễn tiết mục solo thứ 3 trong Tập 12, bài hát Quay Đi Quay Lại cho chính nam rapper sáng tác. Sau khi "đốt cháy" sân khấu với màn trình diễn catchy, HIEUTHUHAI hết lời shout out cho Kewtiie - producer của bài Quay Đi Quay Lại và cũng là người làm nhạc cho các bài hát của team HIEUTHUHAI trong chương trình. HIEUTHUHAI tự hào giới thiệu với khán giả Kewtiie chính là producer đứng sau những bản hit khuấy đảo Top Trending như Ngáo Ngơ, Walk, Love Sand…

Như tên bài hát, Quay Đi Quay Lại là câu chuyện về một cặp đôi yêu nhau nhưng lại mang đến năng lượng toxic cho nhau, thường làm tổn thương nhau nhưng quay đi quay lại vẫn không thể thoát ra khỏi mối tình này. HIEUTHUHAI thẳng thắn thừa nhận rằng đã lấy cảm hứng sáng tác bài này từ chuyện tình của producer Kewtiie. "Mình thấy chuyện tình của Kewtiie như vậy nên đã viết tặng cho Kewtiie một bài. Một lời cảm ơn gửi đến Kewtiie vì đã làm tất cả những điều tuyệt vời (âm nhạc) cùng HIEUTHUHAI".

NEGAV trở lại vibe Út khờ, cùng GREY D đắm chìm trong bản hit Chàng Khờ Thủy Cung

NEGAV mang đến vòng Chung kết 1 bài hát có tên là Chàng Khờ Thủy Cung, nói về một chàng trai đắm chìm trong tình yêu, kết hợp cùng khách mời GREY D trên sân khấu nước được thiết kế lung linh như thủy cung. NEGAV cho biết bản thân đã biến hoá với nhiều vibe trong các vòng thi trước nên trong tiết mục solo đêm Chung kết, nam rapper mong muốn trở về với hình ảnh Út Khờ: "Bài hát để đánh thức bản thân, đã yêu rồi ai cũng khờ".

Bài hát do NEGAV và GREY D cùng viết lời và GREY D là người làm nhạc cho màn trình diễn solo của NEGAV. NEGAV rất cảm kích người bạn GREY D vì đã thức nhiều đêm liền để produce nhạc cho mình.

Captain Boy hóa "chiến binh" chinh phục Kim Tự Tháp

Trong 30 anh trai tham gia chương trình, Captain là em út. Rapper sinh năm 2003 được khán giả yêu thích bởi tính cách đáng yêu và tài năng sáng tác, là một nhân tố tỏa sáng qua từng Livestage. Caprtain Boy là người sáng tác chủ lực cho team Song Luân, team Anh Tú qua các vòng đấu, được dàn anh trai và khán giả công nhận là "chiến thần sáng tác melody". Đi đến cuối hành trình với vòng Chung kết 1, Captain Boy quyết chiến hết mình với tinh thần "chiến binh", mang đến bản rap về chính mình, về những trải nghiệm, cột mốc và góc nhìn của Captain Boy. "Đây là bài hát mình đặt nhiều tâm huyết, chọn thể loại Cinematic kết hợp nhạc House. Mình muốn khi Captain bật lại Anh Trai "Say Hi", mình sẽ thấy một Hoàng Đức Duy đã trưởng thành hơn như thế nào. Ở vòng này mọi người sẽ được thấy một Captain Boy chiến!" - Rapper sinh năm 2023 chia sẻ.

Có mặt tại đêm Chung kết 1, mẹ Captain Boy xúc động bày tỏ niềm tự hào về con trai: "Cảm ơn khán giả đã yêu thương một bé Captain mới 21 tuổi nhưng đã được học hỏi, được trưởng thành tại một sân khấu lớn như thế này".

Song Luân chơi nhạc cụ dân tộc, đưa Tage trở lại

Màn trình diễn Lâu Không Gặp của Song Luân kết hợp cùng Anh Trai Tage mang đến màu sắc độc đáo, khác biệt với tất cả các tiết mục trong Tập 12. Bài hát do Song Luân và Tage cùng viết lời, lấy cảm hứng từ chuyện những người anh em thân thiết cùng say rượu và bộc bạch những lời chân thành. Song Luân bày tỏ rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng mà nam ca sĩ có thể đứng trên sân khấu Anh trai say Hi, tận hưởng tình anh em có được từ chương trình. Cho nên anh đã viết bài hát Lâu Không Gặp để nói lên tình anh em.

Điểm đặc sắc của tiết mục không chỉ là hình ảnh Song Luân chơi nhạc cụ dân tộc, mà còn là bản phối của producer Darrys, với những âm sắc của nhạc cụ dân tộc và giai điệu bài hát có những câu mang hơi hướng ca trù, chèo.

Điều làm cho khán giả xúc động là phần trình diễn của "cụ Luân" càng thêm ý nghĩa khi có sự hỗ trợ từ đàn em thân thiết Tage - người đã khiến Song Luân khóc hết nước mắt trong vòng loại Livestage 1. Cả trường quay lắng đọng khi Song Luân nói rằng anh đã ấp ủ mong muốn đưa Tage trở lại sân khấu chung kết kể từ khi Tage dừng chân tại Livestage 1.

Anh Tú Atus "sĩ" mạnh: "Thế giới cũng chỉ thế là cùng!"

Tiết mục solo thứ 8 khép lại Tập 12 là màn trình diễn của Anh Tú Atus, bài hát Em Không Muốn Một Mình. Anh Tú Atus có phần áp lực khi đây là lần đầu tiên anh trình diễn solo trên sân khấu. Tuy nhiên, Atus vẫn vững phong độ "sĩ" và "gáy" như các vòng thi trước, khoe với MC Trấn Thành rằng typle beat trong bài hát này thuộc xu hướng thế giới và đây sẽ là một bản hit Top Trending.

Nói về bài hát của mình, Anh Tú Atus cho biết: "Hành trình của Tú cùng tất cả các anh em, đối với Tú như một cuốn phim. Ròng rã mấy tháng trời, mình được gặp các anh em và mình yêu họ, cùng tần số suy nghĩ với họ và được làm những điều mình yêu thích cùng anh em. Chẳng bao giờ mình cảm thấy một mình hết, nên mình luôn có sự tự tin và yêu tất cả các anh em.

Kết thúc màn trình diễn, Atus tung mảng miếng duyên dáng: "Lần đầu tiên một mình em hát, sáng tác, nhảy. Thế giới cũng chỉ thế là cùng". Cảm nhận về tiết mục của Atus, Trấn Thành cho rằng "Anh Tú Atus trình diễn mà trong mắt có lửa bùng cháy".

Cổng bình chọn Chung kết đã được mở từ 20h ngày 31/8, khán giả theo dõi chương trình sẽ là người bình chọn cho các anh trai thông qua ứng dụng VieON. Trong tuần sau, 8 tiết mục solo của các anh trai còn lại chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ.

Tập 13 Anh trai say Hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy – 7/9 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel và VieON.