Lễ Phục sinh luôn là dịp trang trọng để đại gia đình Hoàng gia Anh tề tựu đông đủ tại nhà nguyện St George, lâu đài Windsor. Năm nay, dưới sự dẫn dắt của Vua Charles và Vương hậu Camilla, công chúng không chỉ đổ dồn ánh mắt vào gia đình 5 người quen thuộc của Thân vương William và Vương phi Kate, mà còn được phen xôn xao trước những gương mặt "vừa lạ vừa quen".

Bức tranh hoàng gia năm 2026 bỗng chốc trở nên tươi trẻ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết nhờ sự xuất hiện của dàn thành viên thế hệ mới. Từ chàng thiếu niên 18 tuổi mang vẻ đẹp như tài tử điện ảnh vô tình lọt vào khung hình cạnh Kate, cho đến cặp mẹ con sắp chính thức bước chân vào gia tộc danh giá - tất cả đã tạo nên những khoảnh khắc thời trang và những câu chuyện bên lề đầy thú vị.

Cực phẩm visual giấu mặt: James, Bá tước xứ Wessex

Ngay sau khi những hình ảnh về buổi lễ được công bố, câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất trên các diễn đàn chính là: "Chàng trai trẻ với góc nghiêng cực phẩm đứng lấp ló phía sau Công nương Kate là ai?". Không để dân tình phải tò mò lâu, danh tính của mỹ nam này nhanh chóng được hé lộ, đó chính là James, Bá tước xứ Wessex (tên đầy đủ là James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor), cậu con trai út của Vương đệ Edward (Công tước xứ Edinburgh) và Nữ công tước Sophie.

Sinh vào tháng 12 năm 2007, James hiện vừa tròn 18 tuổi và cũng là người cháu trai nhỏ tuổi nhất của Vua Charles. Nếu như vài năm trước, cậu bé James 14 tuổi từng khiến truyền thông chú ý bởi chiều cao vượt trội, thì nay, ở tuổi trưởng thành, chàng thanh niên ấy thực sự bùng nổ nhan sắc. Gương mặt góc cạnh, phong thái điềm đạm, nụ cười phảng phất nét u buồn lãng tử đã giúp James được giới truyền thông xứ sương mù ưu ái gọi là "người cháu đẹp trai nhất của Vua Charles" hay "đỉnh cao visual mới của vương thất".

Xuất hiện tại Lễ Phục sinh năm nay, James chọn một bộ suit cắt may hoàn hảo, thắt chiếc cà vạt tiệp màu với cha mình và chọn cách đứng lùi lại phía sau một cách đầy khiêm nhường. Thế nhưng, điểm nhấn khiến những người hâm mộ hoàng gia tinh mắt nhất phải bàn tán lại nằm ở chiếc nhẫn ấn triện (signet ring) lấp lánh trên ngón út tay trái của cậu. Trong văn hóa giới quý tộc Anh, chiếc nhẫn ngón út không mang ý nghĩa "phòng kẻ tiểu nhân" như dân gian vẫn đùa, mà nó là một món bảo vật gia truyền, biểu tượng cho huyết mạch và di sản dòng họ.

Cả Vua Charles và Vương đệ Edward đều sở hữu những chiếc nhẫn tương tự. Việc James chính thức đeo chiếc nhẫn này trước công chúng được xem như một lời tuyên bố ngầm về sự trưởng thành, một "nghi lễ thành đinh" tinh tế của chàng trai trẻ. Dù mang trong mình dòng máu vương giả và hoàn toàn có quyền sử dụng tước hiệu Vương tôn (Prince) khi bước sang tuổi 18, James dường như vẫn kiên định với lối sống mà cha mẹ đã dày công vun đắp cho cậu từ bé: tự do, tự tại và không bị bó buộc bởi những tước vị nặng nề. Cậu chọn kế thừa tước hiệu Bá tước xứ Wessex từ cha và hài lòng với cuộc sống kín tiếng, không màng đến hào quang vương giả dẫu sở hữu sức hút chẳng kém cạnh bất kỳ ngôi sao nào.

Khí chất thế hệ mới: Chị em nhà Phillips và màn ra mắt của Georgina Sperling

Bên cạnh sức hút từ mỹ nam 18 tuổi, sự xuất hiện của các tiểu thư gen Z nhà hoàng gia cũng là một điểm sáng không thể bỏ qua, đặc biệt là Savannah Phillips. Sinh năm 2010, Savannah là chắt lớn tuổi nhất của cố Nữ hoàng Elizabeth II, là cháu gái ruột của Vương nữ Anne và là con gái lớn của Peter Phillips.

Sinh thời, Vương nữ Anne đã quyết định không nhận tước hiệu hoàng gia cho các con để họ có một cuộc sống bình thường, do đó Peter Phillips và con gái Savannah cũng không mang tước vị. Thế nhưng, phong thái vương giả dường như đã ăn sâu vào trong máu của cô bé 16 tuổi này. Bước đi rạng rỡ trong nắng xuân, Savannah chọn cho mình một thiết kế váy giả áo khoác với những đường cắt may sắc sảo, kết hợp cùng đôi giày cao gót đế thấp màu trắng và một chiếc túi xách màu xanh hải quân. Tổng thể trang phục không hề phô trương nhưng lại toát lên khí chất thanh lịch, vững chãi và vô cùng điềm đạm của một người chị lớn trong gia tộc.

Đồng hành cùng Savannah trong khung hình gây sốt này là cô em gái 14 tuổi Isla Phillips và một nhân vật vô cùng đặc biệt: Georgina Sperling, 13 tuổi, người sắp chính thức trở thành em gái kế của họ. Đây là lần đầu tiên Georgina lộ diện tại một sự kiện trọng đại của hoàng gia Anh. Trong khi Isla khoe vẻ ngoài rạng rỡ, pha trộn giữa sự thanh lịch và nét tinh nghịch của tuổi teen với chiếc váy họa tiết chấm bi phối cùng áo blazer xanh hải quân và giày loafer da lộn; thì cô bé Georgina lại ghi điểm tuyệt đối trong lần "debut" với set đồ giản dị nhưng cực kỳ tôn dáng gồm áo sơ mi xanh hải quân đi kèm chân váy midi da lộn màu nâu.

Không cần những món hàng hiệu đắp đầy người, ba cô gái trẻ khéo léo sử dụng ngôn ngữ màu sắc để tạo nên một màn lên đồ đồng điệu, ăn ý và mang tính gắn kết cao. Hình ảnh ba chị em sánh bước bên nhau, rạng rỡ và tự nhiên, đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất, được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội chỉ sau gia đình Thân vương William.

Bóng hồng mới của gia tộc: Harriet Sperling thanh lịch và rạng ngời

Nguồn cơn cho sự xuất hiện của cô bé Georgina chính là mẹ của em - Harriet Sperling, vị hôn thê của Peter Phillips. Bước chân vào một gia tộc bề thế luôn là áp lực với bất kỳ người phụ nữ nào, thế nhưng Harriet đã chứng minh mình sở hữu một gu thẩm mỹ tinh tế và một thần thái hoàn toàn xứng tầm.

Để ra mắt công chúng trong dịp Lễ Phục sinh thiêng liêng, người phụ nữ tài sắc này đã chọn một chiếc váy họa tiết chấm bi duyên dáng đến từ thương hiệu Beulah London, kết hợp cùng chiếc mũ lưới điệu đà của nhà chế tác Jane Taylor. Không quá lấp lánh phô trương, điểm nhấn đắt giá nhất trên gương mặt cô chính là đôi khuyên tai đính ngọc trai và kim cương của Kiki McDonough.

Tổng thể diện mạo của Harriet mang đến một cảm giác vô cùng thanh mát, rạng rỡ và thanh lịch đúng chuẩn nếp nhà hoàng gia. Hình ảnh Peter Phillips tự hào nắm chặt tay vị hôn thê Harriet Sperling bước đi giữa sự chào đón của mọi người không chỉ đánh dấu một khởi đầu mới hạnh phúc cho cháu trai lớn nhất của cố Nữ vương, mà còn tô điểm thêm cho bức tranh Lễ Phục sinh 2026 của Hoàng gia Anh thêm phần trọn vẹn, ấm áp và tràn ngập niềm vui.