Không phải ai giàu có, nổi tiếng, có gia đình hoàng gia đứng sau cũng có thể biến một trang trại đồng quê thành câu chuyện thành công. Pippa Middleton, em gái ruột của Vương phi xứ Wales Kate vừa phải bán đi "dự án tâm huyết" mà cô và chồng là James Matthews dày công xây dựng suốt nhiều năm, sau khi khoản nợ tích lũy đã lên đến con số không tưởng.

Theo Hello! Magazine, Pippa Middleton và chồng James Matthews đã phải nói lời tạm biệt với trang trại Buckleberry Farm - dự án họ mua với giá khoảng 1,3 triệu bảng Anh (khoảng 46 tỷ đồng) vào năm 2021 sau khi tổng nợ tích lũy vượt sáu chữ số mỗi năm. Cụ thể hơn, tổng nợ của trang trại đã lên đến 807.543 bảng Anh tính đến năm 2025 tương đương hơn 28 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Một con số đủ để khiến bất kỳ ai phải dừng lại suy nghĩ, dù người trong cuộc là triệu phú.





Buckleberry Farm không phải một mảnh đất bỏ hoang. Trang trại rộng 72 mẫu Anh này là một khu công viên hươu và safari, nơi du khách có thể tiếp xúc với động vật, cùng khu vui chơi trong nhà, sân chơi ngoài trời, quán cà phê và các lều glamping theo phong cách safari để nghỉ đêm. Vào dịp lễ, nơi đây còn tổ chức những sự kiện dành cho trẻ em như "vũ hội thỏ" ở lễ Phục Sinh hay Grotto của ông già Noel vào Giáng Sinh. Nghe qua, đây là một mô hình kinh doanh du lịch nông nghiệp hoàn toàn có thể sinh lời, vậy điều gì đã xảy ra?

Nhận ra trang trại đang thua lỗ, Pippa và James đã không ngồi im. Để cải thiện triển vọng và giải quyết tình trạng thiếu cơ sở chăm sóc trẻ em tại West Berkshire, cặp đôi đã xin phép xây dựng một nhà trẻ trên khu đất, phục vụ trẻ từ 9 tháng đến 5 tuổi. Kế hoạch ban đầu được phê duyệt, nhưng rồi sóng gió lại ập đến: Cơ quan quản lý giao thông địa phương đã nêu ra "những quan ngại nghiêm trọng" về lượng xe cộ tăng thêm mà nhà trẻ này sẽ kéo theo trong khu vực.





Pippa và James đã lên tiếng bảo vệ dự án của mình. Họ lập luận rằng việc "đa dạng hóa" hoạt động của trang trại là "thiết yếu để đảm bảo tương lai cho Buckleberry Farm, giúp nó tiếp tục mở cửa phục vụ cộng đồng và duy trì các cơ hội giáo dục, vui chơi cho mọi người". Dù vậy, đơn xin phép xây dựng cuối cùng bị từ chối và nỗ lực cứu vãn trang trại của họ đã không thành.

Không chỉ gặp khó khăn về tài chính, sự phản đối từ cư dân địa phương đối với sự hiện diện của gia đình Middleton tại trang trại cũng ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Theo tờ Daily Mail, một người dân địa phương thậm chí gọi thẳng đây là một "trò kiếm tiền kiêu ngạo", cho rằng khu vui chơi không còn thân thiện và dễ tiếp cận như trước nữa. Khách ghé thăm cũng phàn nàn về giá vé leo thang theo thời gian. Khi khách hàng cảm thấy bị xa cách, không có mô hình kinh doanh nào có thể trụ lâu dài.





Dù Buckleberry Farm đã ra đi, đây chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tài sản của gia đình. Trước khi bán, trang trại chỉ là một phần trong khối tài sản trị giá 15 triệu bảng Anh (khoảng hơn 535 tỷ đồng) với diện tích 150 mẫu Anh của Pippa tại Berkshire.

Gia đình cũng quây quần gần nhau. Bố mẹ Kate và Pippa, Carole và Michael Middleton sở hữu một dinh thự rộng lớn trị giá 4,5 triệu bảng Anh tên Bucklebury Manor ở ngay gần đó: Một tòa nhà theo phong cách Georgian được xếp hạng di tích Grade II với bảy phòng ngủ, hồ bơi, sân tennis và 18 mẫu đất. Chính nơi này từng là địa điểm tổ chức lễ cưới của Pippa và James vào năm 2017. Anh trai James Middleton cũng sống gần đó trong một ngôi nhà ngoại ô trị giá 1,45 triệu bảng Anh cùng vợ Alizée Thevenet và con trai Inigo.





Câu chuyện Buckleberry Farm nhắc nhở rằng tiền bạc và danh tiếng không phải tấm bảo hiểm cho mọi dự án kinh doanh. Một ý tưởng đẹp trang trại sinh thái, chăm sóc động vật, không gian vui chơi cho trẻ em hoàn toàn có thể thất bại nếu chi phí vận hành vượt quá doanh thu, nếu cộng đồng địa phương không đồng thuận, và nếu những kế hoạch mở rộng cứ liên tiếp vấp phải rào cản pháp lý. Pippa Middleton có thể là em gái của Vương phi xứ Wales, nhưng ở thương trường, những quy luật cơ bản vẫn không có ngoại lệ cho bất kỳ ai.

*Theo Hello! Magazine