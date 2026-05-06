Ngày 6/5, Archie Harrison - cậu bé từng được cả thế giới dõi theo ngay từ khi chào đời trong Cung điện Buckingham lặng lẽ bước sang tuổi lên 7. Không có thông báo chính thức, không có hình ảnh rầm rộ. Nhưng câu hỏi mà nhiều người tò mò là liệu buổi tiệc sinh nhật năm nay có diễn ra ngay tại ngôi biệt thự trị giá gần 29 triệu đô la (khoảng 764 tỷ đồng) của gia đình tại Montecito, California?

Năm ngoái, Meghan đã "hé lộ" một điều nhỏ

Năm ngoái, Meghan từng công khai gửi lời cảm ơn bạn bè và gia đình đã đến dự tiệc sinh nhật cho Archie, dù địa điểm tổ chức vẫn không được tiết lộ. Đây là cách hai vợ chồng vẫn luôn xử lý những khoảnh khắc riêng tư của con cái - chia sẻ đủ để người hâm mộ cảm thấy gần gũi, nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách để bảo vệ các con.

Năm nay, với Archie bước sang tuổi 7 và em gái Lilibet đã 4 tuổi, gia đình nhỏ này đang sống cuộc sống khá yên tĩnh tại Montecito - khu vực nổi tiếng với cộng đồng người nổi tiếng và khí hậu dễ chịu quanh năm. Và nếu tiệc sinh nhật có diễn ra tại đây, thì căn biệt thự của họ hoàn toàn xứng đáng là "thiên đường tổ chức tiệc" theo đúng nghĩa đen.

Sân chơi riêng, hồ bơi và cả vườn rau - đủ cả rồi còn gì!

Biệt thự của Harry và Meghan tại Montecito sở hữu đầy đủ những gì người ta kỳ vọng từ một dinh thự hạng sang: Lối vào rộng rãi, hồ bơi ngoài trời, hầm rượu và ban công phòng ngủ nhìn ra khoảng trời rộng lớn. Nhưng đặc biệt hơn cả, bên trong khuôn viên có cả một khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, với khung leo nhiều màu sắc, ba đường trượt, tháp quan sát và tường leo núi mini - toàn bộ mặt sân được lát bằng lớp cao su mềm để đảm bảo an toàn cho các bé.

Với một đứa trẻ 7 tuổi đang ở độ tuổi thích chạy nhảy và khám phá, đây rõ ràng là nơi lý tưởng để tổ chức sinh nhật hơn bất kỳ trung tâm tiệc tùng nào. Không cần đặt bàn, không cần lo người lạ nhìn ngó, không cần bảo vệ đứng canh ngoài cửa.

Kể từ khi rời hoàng gia Anh vào năm 2020, Harry và Meghan đã liên tục nhấn mạnh một điều: họ muốn con cái được lớn lên bình thường. Sống tại khu vực quy tụ nhiều người nổi tiếng như Montecito, cặp đôi có thể chọn cách tổ chức sinh nhật thật kín đáo để tránh bất kỳ sự xâm phạm nào. Tổ chức ngay tại tư gia, nơi họ có thể kiểm soát hoàn toàn người ra vào, chính là lựa chọn an toàn nhất để đón mừng dịp đặc biệt này.

Điều này cũng phù hợp với những gì chúng ta biết về cách Archie và Lilibet được nuôi dạy: gần gũi với thiên nhiên, ít xuất hiện trên mạng xã hội, và luôn được bảo vệ khỏi ánh mắt tò mò của công chúng.

Tháng 5 ở Montecito - thời tiết là đồng minh tuyệt vời

Tháng 5 là thời điểm khí hậu Montecito bắt đầu ấm dần và có những ngày nắng đẹp, tạo điều kiện hoàn hảo để tận dụng khu vườn rộng lớn của biệt thự. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cả Archie và Lilibet đều rất thích hoạt động ngoài trời - từ làm vườn, chăm sóc đàn gà cho đến hái quả trong sân nhà.

Một buổi tiệc sinh nhật ngoài trời, giữa khoảng sân rộng lớn, dưới bóng nắng California tháng 5 - nghe thôi đã thấy đúng chất một cuộc sống mà Harry và Meghan đang xây dựng cho các con: tự do, gần gũi và ấm áp.

Nhân dịp sinh nhật của con trai cả, điều đáng nhắc lại là Vương tử Harry từng chia sẻ rất thật về quá trình trở thành người cha. Trong chuyến thăm một tổ chức sức khỏe tâm thần nam giới tại Melbourne - ngày thứ hai trong chuyến công du Australia của hai vợ chồng - Harry đã chia sẻ cảm giác "xa cách" trong những ngày đầu sau khi Archie chào đời.

"Chắc chắn tôi đã cảm thấy sự xa cách, vì vợ tôi mới là người đang tạo ra sự sống, còn tôi chỉ ở đó để chứng kiến", Harry tâm sự. Anh cũng thừa nhận: "Những ngày, những tuần sau khi sinh là khoảng thời gian thực sự khó khăn".

Anh nhớ lại lời khuyên từ nhà trị liệu tâm lý của mình ở Anh: Hãy chú ý đến cảm xúc của bản thân ngay sau khi em bé ra đời. Sự thành thật của Harry không chỉ cho thấy anh là người cha trưởng thành hơn mỗi ngày, mà còn là lời nhắc nhở ý nghĩa với rất nhiều người đàn ông đang đi qua hành trình tương tự.

Bảy năm trước, sự ra đời của Archie Harrison đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Hôm nay, cậu bé ấy đang lớn lên trong một ngôi nhà rộng lớn ở California, có sân chơi riêng, có vườn rau, có đàn gà và có hai người bố mẹ đang cố gắng mỗi ngày để tạo ra một tuổi thơ bình thường nhất có thể cho con.

Dù sinh nhật năm nay được tổ chức như thế nào, có một điều chắc chắn: Archie đang lớn lên trong tình yêu thương và đó là thứ quan trọng hơn bất kỳ bữa tiệc hoàng gia nào.

Theo Hello! Magazine