Trong một thế giới mà trẻ em lên 8 đã dán mắt vào màn hình, Thân vương William và Vương phi Catherine xứ Wales đang đi ngược chiều gió và chuyên gia nuôi dạy trẻ nổi tiếng nhất thế giới vừa lên tiếng khẳng định: Đó là lựa chọn đúng đắn nhất. Jo Frost, người được hàng triệu gia đình biết đến qua chương trình Supernanny và các cuốn sách bán chạy toàn cầu, gần đây đã đưa ra nhận xét hiếm hoi về phong cách làm cha mẹ của cặp đôi hoàng gia Anh. Và lời đánh giá của bà không thể tích cực hơn.

"Đây không phải cách nuôi con lỗi thời, đây là quyết định có chủ đích"

Thân vương William tiết lộ trong một tập phim quay cùng tài tử Eugene Levy trên Apple TV hồi đầu năm 2025 rằng không đứa nào trong số ba người con của anh có điện thoại, và anh cùng Vương phi Catherine "rất kiên quyết" về điều đó. George năm nay 12 tuổi, Charlotte 11, Louis 8 - độ tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa của chúng đã lướt TikTok thành thạo.

Jo Frost, chuyên gia nuôi dạy trẻ toàn cầu, gọi quyết định này là "một lựa chọn nuôi con hiện đại và có ý thức". Theo bà, việc Thân vương William và Vương phi Kate hạn chế điện thoại thông minh và tiếp xúc màn hình cho các con không phải là tư duy cũ kỹ mà là nuôi dạy con dựa trên thông tin, có chủ đích và trực giác sâu sắc. Đây là lời khen từ một chuyên gia đã dành cả sự nghiệp để giải quyết khủng hoảng trong hàng nghìn gia đình khắp thế giới không phải lời xã giao.

Gia đình Wales cùng các con George, Charlotte và Louis (Ảnh: PA)

Bữa cơm gia đình và những chuyến chơi ngoài trời - nền tảng mà cả triệu gia đình đang đánh mất

Thân vương William chia sẻ rằng bữa tối cùng nhau là điều không thể thương lượng trong gia đình ông dù lịch trình bận rộn đến đâu. "Chúng tôi ngồi trò chuyện, điều đó thực sự quan trọng", anh nói. Thay vì điện thoại, cả ba người con đều có thú vui ngoài trời riêng, George mê bóng đá và khúc côn cầu, Charlotte say mê bóng rổ, và cả ba đứa cùng nhau nhảy trampolines.

Jo Frost nhận xét rằng dù mang danh hiệu hoàng gia và đối mặt với không ít khó khăn, Thân vương William và Vương phi Kate vẫn giữ được sự bình thường trong cuộc sống hàng ngày, đưa đón con đi học, dã ngoại ngoài trời, duy trì nề nếp gia đình. "Điều đó nhắc nhở các con rằng ngoài sân khấu hoàng gia, chúng thuộc về một gia đình bắt rễ trong tình yêu thương", bà nói.

Hai tính cách bổ sung nhau - bí quyết tạo nên "bộ đôi nuôi con hoàn hảo"

Theo Jo Frost, William và Kate không chỉ là đối tác trong trách nhiệm, họ là những người cha mẹ có tầm nhìn với điểm mạnh bổ sung cho nhau. William mang theo sức nặng của lịch sử và trách nhiệm, nhưng cũng mang theo sự đồng cảm của một người đàn ông được định hình bởi mất mát và áp lực. Anh đặt sự an toàn cảm xúc và ổn định làm trung tâm trong cách nuôi con. Kate bổ sung bằng sự bình tĩnh, thực tế và gần gũi.

Vương phi Catherine từng nhận xét rằng dù thiết bị công nghệ có thể kết nối mọi người, chúng "thường xuyên làm điều ngược lại". Câu nói ngắn gọn ấy phản ánh một triết lý nuôi con nhất quán, không phủ nhận công nghệ, nhưng không để nó dẫn dắt.

Chuyên gia về nuôi dạy con cái Jo Frost, nổi tiếng hơn với biệt danh Supernanny (Ảnh: Getty Images for Lifetime)

Điều chuyên gia muốn các bà mẹ hiểu

Jo Frost thẳng thắn nói với Mirror rằng nhiều phụ huynh cảm thấy áp lực từ xung quanh: "Đứa khác đứa nào cũng có rồi", "Tôi không muốn con tôi bị lạc lõng". Nhưng ngày càng nhiều phụ huynh đang lặng lẽ đặt câu hỏi: Liệu sớm hơn có thực sự tốt hơn không? Chọn cách chờ đợi không phải là sợ hãi, đó là sự phân định.

Bà kết luận: "Đây không phải về việc từ chối tương lai. Đây là về việc chuẩn bị cho trẻ bước vào tương lai một cách vững vàng, kết nối và an toàn. Đó, ở bất kỳ thế hệ nào, cũng là cách nuôi con khôn ngoan".

Lời kết của Jo Frost về cặp đôi xứ Wales không thể rõ ràng hơn: "Bộ đôi hoàng gia này thực sự là một cặp nuôi con lý tưởng, và trong tay họ, tương lai cảm thấy vững chắc, đầy lòng trắc ẩn và đầy hy vọng".

Không cần cung điện, không cần đặc quyền - những gì William và Kate đang làm, thực ra bất kỳ gia đình nào cũng có thể bắt đầu từ hôm nay.

*Theo Mirror