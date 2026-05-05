Trong lịch sử thời trang hoàng gia, hiếm có khoảnh khắc nào vừa táo bạo, vừa xúc động như đêm Công nương Diana sải bước trên thảm đỏ Met Gala năm 1996 trong chiếc váy slip dress navy của Dior. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau bộ trang phục được mệnh danh là "revenge dress" thứ hai của bà là một câu chuyện rất đời thường: Một người mẹ lo con trai tuổi teen sẽ ngại ngùng trước bộ cánh quá gợi cảm của mình.

Lần duy nhất Diana đặt chân lên thảm đỏ Met Gala

Theo tài liệu In Vogue: The '90s phát trên Hulu, cựu giám đốc sáng tạo Dior - nhà thiết kế John Galliano đã chia sẻ hậu trường chuẩn bị cho lần xuất hiện duy nhất của Diana tại sự kiện thời trang danh giá nhất hành tinh. "Tôi nhớ hôm đó cả nhóm leo lên một chiếc xe van cũ, chạy về London để gặp Công nương Diana", Galliano kể lại. "Đó như một điều kỳ diệu. Tôi choáng ngợp hoàn toàn".

Thiết kế ban đầu là một chiếc váy slip dress navy, viền ren, đặc biệt có phần corset ở thân trên. Bộ váy đẹp đến mức chính Galliano miêu tả nó là "mê hồn". Thế nhưng, Diana lại do dự không phải vì bà không thích, mà vì bà nghĩ đến William, cậu con trai cả lúc ấy mới 14 tuổi. Theo Daily Mail, bà lo rằng chiếc váy "quá gợi cảm" và William "sẽ ngại" khi thấy mẹ mặc như vậy trên mặt báo.

Tự tay xé corset trước khi bước xuống xe

Cuối cùng, Diana vẫn chọn diện thiết kế của Galliano nhưng bà đã âm thầm thực hiện một thay đổi không ai hay biết. Galliano kể: "Đến đêm sự kiện, tôi nhớ lúc bà bước ra khỏi xe. Tôi không thể tin vào mắt mình, bà đã tự rút hết phần corset ra".

Không có sự trao đổi trước, không có buổi thử đồ chỉnh sửa, không có ê-kíp stylist nào biết. Diana đơn giản là tự quyết định vào phút chót và kết quả là chiếc váy trở nên mềm mại, gợi cảm và tự do hơn hẳn so với nguyên mẫu. "Chiếc váy trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Máy ảnh điên loạn hết. Ánh đèn flash của paparazzi khiến váy, trang sức, mọi thứ đều lấp lánh", nhà thiết kế nhớ lại.

Sau khi ly thân với Thái tử Charles năm 1992 và chính thức ly hôn vào tháng 8/1996, Diana bước vào một chương mới của cuộc đời tự do hơn, táo bạo hơn và rõ ràng là đang tận hưởng thời trang theo cách riêng của mình. Galliano nhận xét rằng ở thời điểm đó, Diana "hẳn cảm thấy được giải phóng hoàn toàn" và điều đó phản chiếu rõ trong lựa chọn trang phục của bà.

Chiếc váy slip dress navy được nhiều nhà phê bình thời trang xếp vào hàng "revenge dress" - một khái niệm gắn liền với Diana từ năm 1994, khi bà mặc chiếc đầm đen Christina Stambolian trong đêm Thái tử Charles thừa nhận ngoại tình trên truyền hình. Điểm nối hai thời khắc đó? Chính là chiếc vòng cổ ngọc trai đính khóa sapphire, bà đeo cùng một món trang sức ở cả hai sự kiện, như một chữ ký cá nhân không lời.

Anna Wintour, tổng biên tập Vogue và người đứng sau Met Gala suốt nhiều thập kỷ, cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu để nói về Diana. "Lúc đó bà ấy là người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Bà thực sự đang tận hưởng thời trang và dùng sức ảnh hưởng của mình để tôn vinh các nhà thiết kế Anh", Wintour chia sẻ.

Diana chỉ một lần duy nhất xuất hiện tại Met Gala, và bà đã biến nó thành khoảnh khắc không thể quên không phải bằng một bộ váy hoàn hảo theo tiêu chuẩn hoàng gia, mà bằng một chiếc váy đã được bà âm thầm "phá" đi ngay trước khi bước ra ánh đèn.

*Theo Marie Claire