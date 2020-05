9 khóa học miễn phí giúp dân công sở phát triển bản thân sau mùa dịch

Đại dịch xảy ra khiến mọi khía cạnh của đời sống toàn cầu thay đổi một cách chóng mặt, một trong số đó có thể kể đến đó chính là nền kinh tế. Hàng triệu lao động mất việc, nhiều công ty đóng cửa, một số lĩnh vực ngừng hoạt động.



Qua đó mới thấy, mọi thứ có thể ập đến một cách bất ngờ và cách để chúng ta vượt qua đó là thích ứng. Khi chỉ thị cách ly xã hội ở một số quốc gia vẫn còn có hiệu lực, dân văn phòng ở nhiều nước vẫn tiếp tục đà làm việc tại nhà.

Để tận dụng triệt để thời gian, nhiều người đọc sách, nấu ăn, tập thể dục. Bên cạnh đó, không ít người chọn cách học để trau dồi thêm kiến thức, tích lũy kỹ năng để bản thân trở nên "đáng giá" hơn sau mùa dịch.

Ở thời điểm hiện tại, có hằng hà sa số những khóa học miễn phí, đa dạng chủ đề từ kinh tế đến xã hội và ngôn ngữ… được cung cấp bởi những trường đại học hàng đầu như Harvard và Yale trên các website như edX, Future Learn và Coursera.

Dưới đây là 9 khóa học liên quan đến kỹ năng quản lý, kinh doanh, tài chính cá nhân… mà dân văn phòng có thể tìm hiểu để tích lũy thêm kiến thức cho bản thân:

Được cung cấp bởi University of Leeds and the Institute Coding trên Future Learn.

Thời lượng: 2 tuần, 2 tiếng một tuần.

Nhiều doanh nghiệp phải chuyển sang phương thức làm việc từ xa để tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội. Đối với nhiều người làm sếp, đây có thể là lần đầu tiên họ phải quản lý nhân viên của mình từ xa. Cho nên, khóa học này giúp cho việc quản lý nhân viên từ xa trở nên hiệu quả hơn.

Được cung cấp bởi University of Virginia trên Future Learn and Coursera.

Thời lượng: 4 tuần, 2 tiếng một tuần.

Khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản về lập kế hoạch cũng như quản lý để dự án có thể được tiến hành một cách trơn tru. Một số chủ đề lớp học cung cấp bao gồm:

Cách để xác định và phát triển dự án.

Cách xác định và đánh giá rủi ro.

Cách lên ngân sách.

Được cung cấp bởi Massachusetts Institute of Technology (MIT) trên edX.

Thời lượng: 6 tuần, 1 đến 3 tiếng một tuần.

Nếu bạn tò mò về việc thành lập một công ty của riêng mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu hoặc thiếu ý tưởng thì khóa học này của MIT là sự lựa chọn không thể phù hợp hơn dành cho bạn. Lớp học được giảng dạy bởi Laurie Stach - người sáng lập đồng thời là giám đốc của LauchX và Martin Culpepper - giáo sư kỹ thuật cơ khí, đưa ra các yếu tố cơ bản của việc bắt đầu một doanh nghiệp mới, bao gồm nghiên cứu thị trường, xác định cơ hội kinh doanh và ý tưởng kinh doanh.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về những điều cơ bản trong kinh doanh, khóa học Doanh nhân 101 từ MIT cũng có sẵn trên edX.

Được cung cấp bởi University of Maryland trên edX.

Thời lượng: 4 tuần, 2 đến 3 giờ một tuần.

Cách tìm kiếm nguồn ngân sách cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể là một thách thức. Khóa học này đến từ đại học Maryland giúp các doanh nhân tương lai tìm ra cách tìm kiếm nhà đầu tư, gây quỹ, thực hiện định giá công ty cũng như các khía cạnh khác trong việc tài trợ cho công ty của chính mình.

Được cung cấp bởi University of Florida trên Coursera.

Thời lượng: 9 tuần, 1 đến 2 giờ một tuần.

Chẳng bao giờ là quá trễ để lên kế hoạch cho tài chính cá nhân. Khóa học này giúp bạn xây dựng thói quen thận trọng trong tài chính, bao gồm quản lý thuế thu nhập và cách xây dựng, duy trì tín dụng.

Được cung cấp bởi University of Illinois trên Coursera.

Thời lượng: 4 tuần, 3 đến 4 giờ một tuần.

Hướng đến người trẻ, khóa học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập kế hoạch tài chính, bao gồm cách đánh giá tài chính cá nhân, lập ngân sách, tiết kiệm, đặt mục tiêu tài chính và hơn thế nữa.

Được cung cấp bởi University of Michigan trên edX và Coursera

Thời lượng: 7 tuần, 2 đến 4 giờ một tuần

Kỹ năng đàm phán là thứ rất cần thiết đối với dân văn phòng. Chúng ta có thể thương lượng để có mức lương cao hơn, hoặc nhận được một lời mời làm việc hấp dẫn. Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên bốn bước cơ bản để đàm phán thành công.

Được cung cấp bởi Rochester Institute of Technology trên edX.

Thời lượng: 3 tuần, 4 đến 6 giờ một tuần.

Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề là 2 trong số những kỹ năng được cần thiết đối với nhân viên và cả người làm lãnh đạo. Khóa học này giúp cải thiện, thảo luận và cung cấp những kỹ thuật ứng dụng cho tư duy phê phán và giải quyết vấn đề.

Được cung cấp bởi Rochester Institute of Technology trên edX.

Thời lượng: 3 tuần, 4 đến 6 giờ một tuần.

Một phẩm chất mà người làm lãnh đạo cần có đó chính là sự tự tin khi diễn thuyết trước công chúng. Lớp học này giúp học viên vượt qua nỗi sợ hãi. Nó bao gồm các công cụ và phương pháp để vượt qua sự lo lắng khi đứng trước đám đông một lần và mãi mãi.