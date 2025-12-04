8 dấu hiệu ban đầu của "căn bệnh dễ lây lan nhất thế giới": Xuất hiện TRƯỚC cả khi phát ban, trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao nhất

Số ca mắc bệnh sởi - căn bệnh được mệnh danh là "bệnh truyền nhiễm nhất thế giới" - đã gia tăng mạnh trên toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi. Bệnh thường được nhận dạng qua phát ban đỏ đặc trưng, nhưng một bác sĩ đã cảnh báo về các triệu chứng khác cần lưu ý. Những triệu chứng này còn xuất hiện nhiều ngày trước khi phát ban bắt đầu xuất hiện.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây cảnh báo rằng số lượng quốc gia đang trải qua các đợt bùng phát lớn của căn bệnh này đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2019. Số liệu cho thấy ước tính có khoảng 11 triệu người mắc bệnh sởi trong năm 2024, tăng 7% so với 10,4 triệu người vào năm 2023. Theo WHO, ít nhất 59 quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát sởi lớn vào năm ngoái - gần gấp ba lần số lượng được ghi nhận trước đại dịch và ít nhất 95.000 người - chủ yếu là trẻ nhỏ - đã tử vong.

Bên cạnh việc đảm bảo con bạn được tiêm phòng đầy đủ, Tiến sĩ Pallavi Bradshaw, Phó Giám đốc Y tế tại bảo hiểm AXA Health, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện các triệu chứng, đặc biệt là các triệu chứng sớm. Phát hiện sớm các cấu hiệu có thể ngăn chặn virus lây lan.

Theo Tiến sĩ Bradshaw, có tới 8 triệu chứng có thể xuất hiện trước khi phát ban sởi phát triển, bao gồm:

1. Các triệu chứng giống cảm lạnh

2. Mắt chảy nước, đỏ và sưng

3. Sốt cao

4. Các đốm nhỏ màu trắng xám trong miệng (Hạt Koplik)

5. Đau cơ

6. Mất cảm giác ngon miệng

7. Mệt mỏi

8. Ho khàn

Việc nhận biết phát ban sởi trông như thế nào cũng rất quan trọng. Các biểu hiện của phát ban sởi bao gồm:

Các đốm đỏ phẳng

Các vết sẩn nổi nhẹ

Phát ban màu đỏ, hồng hoặc nâu đỏ

Bắt đầu ở chân tóc, mặt, cổ và sau tai

Lan xuống cánh tay, chân và bàn chân

Các mảng lớn hơn, lốm đốm trên ngực và lưng

Thường không gây ngứa

Tiến sĩ Bradshaw khuyên: Nếu con bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này của bệnh sởi, hoặc đã tiếp xúc với người bị sởi, hãy liên hệ ngay với bác sĩ đa khoa để được chẩn đoán chính xác.

Bệnh sởi lây qua đường nào?

Sởi là một bệnh nhiễm virus có khả năng lây truyền cao, lây qua ho và hắt hơi.

Là một loại virus trong không khí, nó có thể tồn tại trong không khí tới hai giờ sau khi phát tán, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm.

Nếu mắc sởi, bệnh thường kéo dài 10-14 ngày nếu không có biến chứng.

Bạn nên làm gì nếu con bạn mắc sởi?

Trước tiên, hãy liên hệ với bác sĩ đa khoa ngay khi bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào, nhưng hãy gọi điện trước để tránh lây nhiễm cho người khác.

Đảm bảo con bạn ở nhà và tránh đến trường hoặc những nơi công cộng khác.

Tiến sĩ Bradshaw nói thêm: Hãy nhận biết bất kỳ triệu chứng nào trở nên tồi tệ hơn, chẳng hạn như khó thở hoặc phát ban không mờ đi khi ấn vào, và đảm bảo con bạn nghỉ ngơi và uống đủ nước. Hãy giữ phòng tối mờ, và nếu các triệu chứng đã thuyên giảm, trẻ có thể trở lại trường bốn ngày sau khi phát ban lần đầu xuất hiện.

Tiến sĩ Bradshaw cũng nhấn mạnh: Nếu con bạn chưa được tiêm đủ hai liều vắc-xin MMR, tiêm đủ cho con.