Người đàn ông 42 tuổi ung thư dạ dày vì tiết kiệm 1 thứ mỗi khi nấu cơm

Người đàn ông đang được nhắc đến là Vương Kiệt, 42 tuổi (sống tại Hà Nam, Trung Quốc). Anh bị khuyết tật ở mức độ nhẹ, sống một mình và làm việc ở một nhà máy sản xuất thực phẩm. Đồng nghiệp và hàng xóm đều cho biết anh Vương ít nói nhưng tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người và đặc biệt là rất chăm chỉ, tiết kiệm. Chỉ có điều, chính anh cũng không ngờ sự tiết kiệm này lại khởi nguồn cho căn bệnh ung thư dạ dày quái ác.

Người đàn ông ung thư dạ dày chỉ vì không chịu thay mới ruột nồi cơm điện (Ảnh minh họa)

Mấy tháng trở lại đây, anh Vương thường xuyên bị đau bụng, tiêu chảy và sụt cân không kiểm soát. Anh cứ nghĩ là do làm việc quá sức mà bỏ qua, cũng vì tiết kiệm mà khi đau quá thì tự mua thuốc uống. Cho đến một hôm, anh đột nhiên đau bụng dữ dội và ngất xỉu ngay tại nơi làm việc. Đồng nghiệp lập tức gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện địa phương.

Khi tỉnh lại, anh Vương bàng hoàng nhận tin mình mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3. Càng sốc hơn khi điều tra lối sống kết hợp phương pháp loại trừ, bác sĩ kết luận nguyên nhân chủ yếu do chiếc nồi cơm điện mà anh dùng đã hơn chục năm nay. Anh bật khóc nức nở, khi trở về nhà liền thẳng tay vứt chiếc nồi ra bãi rác.

"Thủ phạm" ung thư dạ dày là chiếc ruột nồi cơm điện bong tróc

Hóa ra, "thủ phạm" gây bệnh cho anh Vương là chiếc ruột nồi cơm điện. Anh kể mình gần như chỉ ăn cơm ở nhà, tăng ca về muộn mấy cũng sẽ tự cắm cơm ăn với đồ có sẵn trong tủ lạnh. Khoảng 10 năm trước, tháng lương đầu tiên anh nhận được ở nhà máy hiện tại dùng vào việc sắm sửa đồ đạc cho chỗ ở mới gần chỗ làm. Anh bấm bụng mua 1 chiếc nồi cơm điện đắt tiền và cứ dùng nó đến tận bây giờ. Ngay cả khi ruột nồi bong tróc nhiều, màu sắc bên ngoài ố vàng, hơi méo và trục trặc khi nấu hay phải mang sửa anh vẫn không chịu bỏ vì tiết kiệm.

Ăn cơm nấu bằng nồi cơm điện bị bong tróc, nấm mốc lâu ngày dễ gây ung thư (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, bác sĩ Qingjianjian (Hà Nam, Trung Quốc) giải thích:"Ruột nồi cơm điện là vật dụng tiêu hao. Khi lớp phủ chống dính bong tróc, lớp nhôm bên trong sẽ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Dưới tác động của nhiệt độ và axit trong cơm, các ion kim loại nặng từ lớp nhôm này sẽ dễ dàng xâm nhập vào thức ăn và đi vào cơ thể.

Việc sử dụng nồi cơm bong tróc trong thời gian dài dẫn đến sự tích tụ kim loại nặng, gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Chúng tạo điều kiện cho các vết loét hình thành và cuối cùng làm tăng nguy cơ phát triển thành ung thư dạ dày".

Chưa kể, anh Vương còn thường xuyên ăn uống thất thường, nấu một lần ăn nhiều bữa và ít để ý tới vệ sinh nồi cơm điện, để nấm mốc/vi khuẩn tích tụ. Tất cả những điều này kết hợp với chất độc hại khi ăn cơm nấu bằng ruột nồi cơm điện bong tróc nhiều năm đã khiến anh đổ bệnh từ lâu mà chẳng hay.

Thời điểm cần thay mới ruột nồi cơm điện

Để bảo vệ sức khỏe và món ăn, bạn không nên chờ đến khi nồi cơm bị hư hỏng nặng mới thay thế. Hãy kiểm tra ruột nồi cơm điện của gia đình và thay mới ngay khi phát hiện những dấu hiệu sau:

- Lớp chống dính bị bong tróc: Đây là dấu hiệu quan trọng nhất. Chỉ cần một vết trầy xước hoặc bong tróc nhỏ, nguy cơ kim loại nặng xâm nhập vào thức ăn đã bắt đầu.

- Màu sắc thay đổi rõ rệt: Ruột nồi chuyển sang màu tối, ố vàng hoặc có các vết ố khó rửa sạch, cho thấy lớp chống dính đã bị ăn mòn.

- Bị biến dạng hoặc có mùi lạ: Ruột nồi bị móp méo, biến dạng do nhiệt hoặc có mùi kim loại/mùi lạ khi nấu là dấu hiệu cho thấy vật liệu đã xuống cấp và không còn an toàn để sử dụng.

Chuyên gia khuyến cáo thay mới ruột nồi cơm điện ngay khi bị bong tróc (Ảnh minh họa)

- Dùng quá 2 - 3 năm: Ngay cả khi bề mặt trông còn tốt, tuổi thọ của lớp chống dính thường chỉ kéo dài khoảng 1-2 năm tùy tần suất sử dụng hoặc khuyến cáo từ nhà sẩn xuất. Việc thay mới định kỳ giúp loại bỏ rủi ro tích tụ độc tố theo thời gian.

Bác sĩ Qingjianjian cảnh báo thêm, không chỉ ruột nồi cơm điện, đũa, thớt bị mốc hay nồi nấu bị cháy, dính cũng là nơi sản sinh ra các chất độc hại như Aflatoxin và Benzo[a]pyrene gây ung thư. Cần kiểm tra thường xuyên và thay mới.