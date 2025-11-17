Dạy trẻ tự bảo vệ mình mùa cúm A: 5 kỹ năng đơn giản mà phụ huynh nên rèn từ sớm

Cúm A là mối đe dọa lớn đối với môi trường học đường, nhưng không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể theo sát con cái ở trường. Do đó, việc trang bị cho trẻ khả năng tự bảo vệ bản thân thông qua các kỹ năng đơn giản là chiến lược phòng ngừa hiệu quả nhất. Đây là một phần quan trọng của việc nuôi dạy, giúp trẻ hình thành ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Dưới đây là 5 kỹ năng thiết yếu mà phụ huynh nên rèn luyện cho con ngay từ sớm, đặc biệt trong thời điểm dịch cúm A đang bùng phát.

5 kỹ năng tự bảo vệ cần được rèn luyện

1. Kỹ năng rửa tay 20 giây và rửa đúng thời điểm

Học sinh cần nắm vững quy tắc rửa tay bằng xà phòng trong vòng 20 giây (tương đương với thời gian hát hết bài Happy Birthday hai lần). Quan trọng hơn, cha mẹ cần dạy con nhận biết thời điểm vàng để rửa tay: ngay khi vừa chạm vào các bề mặt công cộng (tay nắm cửa, bàn ghế), trước khi ăn, và sau khi ho hoặc hắt hơi. Biến việc rửa tay thành một thói quen tự động là kỹ năng phòng bệnh số một.

2. Kỹ năng "ho vào khuỷu tay"

Nhiều trẻ có xu hướng dùng bàn tay để che miệng khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vô tình dùng bàn tay đó chạm vào đồ vật hoặc bạn bè, khiến virus lây lan nhanh chóng. Phụ huynh cần hướng dẫn con kỹ năng ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay (còn gọi là ho lịch sự ). Kỹ năng đơn giản này giúp ngăn chặn giọt bắn phát tán ra không khí và giữ cho bàn tay luôn sạch sẽ, giảm thiểu sự lây truyền mầm bệnh.

Ảnh minh họa

3. Kỹ năng không chạm tay vào mặt

Virus cúm A xâm nhập cơ thể chủ yếu qua mắt, mũi và miệng. Đây là những vị trí trẻ thường xuyên chạm vào một cách vô thức. Kỹ năng kiểm soát không chạm tay vào mặt là một thử thách lớn, nhưng cha mẹ có thể rèn luyện bằng cách nhắc nhở con liên tục. Khi con muốn dụi mắt hoặc gãi mũi, hãy gợi ý con dùng khăn giấy sạch hoặc rửa tay ngay lập tức. Việc này giúp giảm đáng kể nguy cơ đưa virus từ bề mặt nhiễm khuẩn vào cơ thể.

4. Kỹ năng chủ động báo cáo tình trạng sức khỏe

Trẻ cần được giáo dục để không che giấu các dấu hiệu bệnh tật vì sợ bị la mắng hoặc bị cho nghỉ học. Cha mẹ nên dạy con kỹ năng chủ động báo cáo ngay lập tức với cô giáo hoặc người lớn khi cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, hoặc có dấu hiệu ho, sốt. Kỹ năng này giúp trẻ được can thiệp y tế sớm, đồng thời giúp nhà trường thực hiện biện pháp cách ly kịp thời, bảo vệ bạn bè xung quanh.

5. Kỹ năng tôn trọng không gian cá nhân

Trong môi trường lớp học, việc chia sẻ là điều tốt, nhưng không nên chia sẻ vật dụng cá nhân trong mùa dịch. Phụ huynh cần dạy con kỹ năng tôn trọng không gian cá nhân và tuyệt đối không dùng chung bình nước, khăn tay, hoặc đồ dùng học tập của bạn bè. Ngược lại, trẻ cũng cần tôn trọng không gian cá nhân của bạn, tránh ôm ấp, hay tiếp xúc quá gần với bạn đang có dấu hiệu ho, sổ mũi.

Vai trò của phụ huynh trong việc duy trì kỹ năng

Việc rèn luyện kỹ năng phòng bệnh không chỉ là lời dặn dò một lần mà cần được duy trì thường xuyên. Cha mẹ nên biến những kỹ năng này thành những trò chơi nhỏ hoặc câu chuyện nhắc nhở hằng ngày. Khi con thực hiện đúng, cha mẹ cần khen ngợi để củng cố hành vi. Bằng cách trang bị cho con những kỹ năng đơn giản này, phụ huynh đang giúp con hình thành ý thức tự bảo vệ suốt đời, không chỉ trong mùa cúm A mà còn trước mọi dịch bệnh khác.