4 thói quen xấu khiến trẻ vẫn mắc cúm A dù gia đình đã vô cùng cẩn thận

Trong mùa cúm A, nhiều phụ huynh đã vô cùng cẩn thận: cho con tiêm vắc xin, giữ ấm cơ thể, và đảm bảo dinh dưỡng... Tuy nhiên, nhiều trẻ vẫn mắc bệnh sau khi đến trường, khiến cha mẹ hoang mang.

Lý do thường không nằm ở những biện pháp phòng ngừa lớn, mà lại đến từ những thói quen xấu lặp đi lặp lại hàng ngày mà cả phụ huynh và trẻ vô tình mắc phải. Việc nhận diện và sửa đổi những thói quen này là một phần quan trọng trong quá trình nuôi dạy và bảo vệ sức khỏe học đường cho con.

4 thói quen làm giảm hiệu quả phòng bệnh

1. Đeo khẩu trang sai cách hoặc tái sử dụng khẩu trang y tế

Nhiều cha mẹ chỉ kiểm tra xem con có mang khẩu trang đi học không, nhưng lại quên kiểm tra cách con sử dụng. Khẩu trang trở thành vô dụng nếu trẻ thường xuyên kéo xuống cằm khi nói chuyện, dùng tay chạm vào bề mặt ngoài của khẩu trang, hoặc tệ hơn là cất vào túi rồi tái sử dụng nhiều lần.

Khẩu trang y tế chỉ nên dùng một lần. Việc tái sử dụng khẩu trang bẩn, ẩm sẽ biến nó thành nơi cư ngụ của virus, khiến trẻ dễ nhiễm bệnh hơn. Phụ huynh cần giáo dục con về quy tắc chỉ chạm vào quai đeo và thay khẩu trang mới mỗi ngày.

2. Vẫn dùng chung đồ dùng cá nhân

Dù đã được dặn dò, thói quen chia sẻ và tương tác trong môi trường lớp học vẫn khiến trẻ dễ dàng dùng chung vật dụng cá nhân một cách vô thức. Các vật dụng dễ bị lây nhiễm chéo nhất là bình nước, ly uống nước, khăn tay, và thậm chí là đồ dùng học tập như bút chì, tẩy. Những vật dụng này mang theo virus cúm A qua nước bọt và dịch tiết đường hô hấp.

Cha mẹ cần nhấn mạnh với con rằng, việc không dùng chung đồ dùng cá nhân trong mùa dịch là hành động bảo vệ bạn bè và cũng là bảo vệ chính mình.

Ảnh minh họa

3. Quên rửa tay sau khi chạm vào đồ vật dùng chung

Việc rửa tay thường xuyên đã trở thành khẩu hiệu, nhưng thời điểm rửa tay mới là then chốt. Nhiều trẻ quên rửa tay ngay sau khi chạm vào các bề mặt công cộng có nguy cơ cao ở trường (tay nắm cửa, cầu thang, máy tính...) hoặc sau khi chơi chung đồ chơi với bạn.

Bàn tay là cầu nối lây lan mầm bệnh chính. Phụ huynh cần củng cố thói quen cho trẻ, rằng mọi tiếp xúc công cộng đều phải dẫn đến việc rửa tay, đặc biệt là trước khi cho tay lên mặt, mũi, miệng.

4. Cha mẹ cho con đi học khi có triệu chứng nhẹ

Đây là thói quen xấu đến từ phía phụ huynh nhưng lại là nguồn lây lan lớn nhất trong trường học. Vì tâm lý sợ con mất bài hoặc vì công việc bận rộn, nhiều cha mẹ vẫn cho con đến lớp dù trẻ chỉ mới ho nhẹ, sổ mũi hoặc hơi mệt mỏi. Hành động "cố gắng" này đã vô tình mang virus cúm A vào lớp học, khiến dịch bệnh bùng phát dây chuyền.

Phụ huynh cần hiểu rằng, việc cách ly con tại nhà ngay khi có dấu hiệu dù là nhẹ nhất không chỉ là bảo vệ sức khỏe của con mà còn là trách nhiệm đạo đức với tập thể lớp học và tiến độ chung của nhà trường.

Phụ huynh cần làm gì để thay đổi?

Thay đổi các thói quen xấu này đòi hỏi sự kiên nhẫn và đồng hành của cha mẹ.

Thay vì chỉ dặn dò chung chung, phụ huynh nên biến việc phòng bệnh thành những trò chơi thực tế tại nhà, như tổ chức cuộc thi rửa tay sạch, hoặc kiểm tra xem con có cất khẩu trang đã dùng vào túi riêng không.

Bằng cách giáo dục con về tầm quan trọng của thói quen vệ sinh cá nhân, cha mẹ đang trao cho con kỹ năng sống quý giá để vượt qua mọi mùa dịch an toàn.