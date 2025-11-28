Bố mẹ lo lắng con mắc cúm dù đã tiêm phòng đầy đủ

Số ca mắc cúm tăng cao, đặc biệt ở nhóm học sinh, khiến nhiều phụ huynh tại khu vực Daejeon lo lắng. Không ít trẻ dù đã tiêm phòng vẫn xuất hiện triệu chứng cúm và phải quay lại bệnh viện.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 25, phòng chờ của một phòng khám nhi ở quận Seo-gu, khu Dunsan-dong (Daejeon) chật kín phụ huynh dắt con đến khám sau giờ tan học. Một số trẻ đã tiêm vắc xin gần đây nhưng vẫn bị sốt cao và cảm lạnh nên phải quay lại kiểm tra.

Chị Kim (43 tuổi), người đã cho hai con tiêm vắc xin cúm từ tháng trước, cho biết: “Đã tiêm rồi mà nhiệt độ vẫn lên đến 40 độ. Con tôi ốm nặng suốt một tuần, nhưng nghĩ nhờ có tiêm phòng nên bệnh cũng nhẹ đi phần nào nên tôi thấy yên tâm hơn.” Chị cho biết thêm: “Con trai lớn 9 tuổi đi học tiểu học bị cúm trước, rồi có lẽ lây sang con gái nhỏ 6 tuổi.”

Một phòng khám nhi khoa ở quận Jung-gu, thành phố Daejeon. Trên tường có dán thông báo hướng dẫn cho bệnh nhân chờ khám. Ảnh: Phóng viên Park Woo-kyung.

Chị Oh (40 tuổi), mẹ của một bé 8 tuổi, cũng chia sẻ: “Tôi đã cho con tiêm phòng từ cuối tháng 9, trước khi trời trở lạnh, vậy mà vẫn bị cúm. Con ốm gần một tuần, giờ đỡ nhiều rồi nhưng vẫn còn nghẹt mũi và đau họng nên tôi đưa bé đi khám lại.” Chị nói thêm: “Cuối tuần bệnh viện đông kinh khủng. Số ca cúm tăng nhiều khiến việc chờ khám lâu hơn rất nhiều.”

Tình hình tại một phòng khám nhi khác ở quận Jung-gu, khu Munhwa-dong vào lúc 4 giờ chiều ngày 26 cũng tương tự. Nhiều học sinh tiểu học mang khẩu trang, đi cùng phụ huynh, ngồi chờ được gọi tên để vào khám.

Một phụ huynh ngoài 40 tuổi, bố của hai bé trai, chia sẻ: “Hai hôm trước con bị chẩn đoán chỉ là cảm lạnh, nhưng hôm nay thì bé lớn đã được xác nhận là mắc cúm. Dù đã tiêm trong đợt tiêm miễn phí năm nay, nhưng con vẫn sốt tới 39 độ.”

Một học sinh lớp 1 vừa đi khám xong cũng nói: “Trong lớp con có 2–3 bạn bị cúm. Cô giáo bảo cả lớp phải rửa tay kỹ hơn.”

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca nghi mắc cúm hiện cao gấp khoảng 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu tại 300 cơ sở y tế giám sát từ ngày 9–15 tháng này, cứ 1.000 bệnh nhân ngoại trú thì có 66,3 ca nghi cúm, tăng 14,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái (4,6 ca). Trong đó, trẻ từ 7–12 tuổi có 170,4 ca và nhóm 13–18 tuổi có 112,6 ca, cho thấy chủ yếu tập trung ở độ tuổi học đường.

Tại Daejeon, tình hình dịch cúm cũng diễn biến rõ rệt. Theo thống kê từ 10 cơ sở giám sát cúm của thành phố, hơn 29.000 bệnh nhân ngoại trú được khám từ đầu tháng trước đến nay, trong đó có 1.066 trường hợp nghi mắc cúm.

Giáo sư Jung In-beom, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Konyang, cho biết: “Khi thời tiết lạnh và khô, khả năng bảo vệ của niêm mạc hô hấp giảm, đồng thời virus sống lâu hơn, làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính dễ chuyển nặng nếu bị nhiễm, nên cần hết sức chú ý.”

