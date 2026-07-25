Mẹ tôi thường nấu 7 món ăn ngon tuyệt vị, đến cả cháu biếng ăn của tôi cũng thích mê và ăn hết 2 bát cơm

Bạn làm gì khi cả nhà không có cảm giác vào những cơm trong ngày hè? Đặc biệt khi nhìn những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn lại chán nản khi nhìn thấy các món ăn trên bàn ăn. Có phải thực sự là do kỹ năng nấu nướng của bạn kém? Tất nhiên là không. Lý do khiến những bữa ăn nhà làm trở nên đáng nhớ đối với nhiều người khi xa nhà là vì chúng được nấu bằng cả tấm lòng và hương vị phù hợp với gia đình. Vì vậy, chìa khóa là nấu những món ăn mà những người thân yêu trong gia đình bạn yêu thích. Hôm nay, tôi chia sẻ với bạn 7 món ăn mẹ tôi thường nấu. Chúng là những món ăn gia đình đơn giản nhưng ngon tuyệt vị, ngay đứa cháu biếng ăn của tôi cũng thích mê, gắp không ngừng và ăn hết 2 bát cơm. Hãy nhanh chóng làm theo các công thức này, và khẩu vị của gia đình bạn sẽ được cải thiện ngay lập tức.

Các món ăn gồm: Thịt đùi gà xào cà rốt, trứng kho sốt thịt, sò điệp hấp miến tỏi, cá đù vàng hấp, cà ri khoai tây thịt ức bò, thịt heo thái sợi xào ớt chuông xanh, và một món canh thích hợp để nấu mỗi ngày: Canh sườn heo nấu củ cải và ngô.

1. Đầu tiên là món canh sườn heo nấu củ cải và ngô

Ngô và củ cải trắng đều là những nguyên liệu bổ dưỡng. Món canh này nhẹ nhàng, bổ dưỡng và rất ngon miệng, hợp để ăn trong những ngày hè nóng bức nhờ vị thanh mát. Việc bạn cần làm là rửa sạch rồi chần qua sườn heo. Ngô cắt thành từng khúc ngắn. Củ cải gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Nếu bạn không thích vị cay của củ cải trắng, bạn có thể chần sơ trước. Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu xong thì cho sườn heo vào nồi cùng với ngô, hầm trong khoảng 30-40 phút cho đến khi sườn chín mềm. Sau đó cho củ cải trắng vào và nấu đến khi chín mềm. Nêm nếm với bột nêm vị gà, muối và một ít kỷ tử.

2. Cá đù vàng hấp kiểu nhà làm

Loại cá này có rất ít xương và thịt mềm. Nó giàu protein và ít chất béo, vì vậy phù hợp với mọi lứa tuổi. Khi sơ chế, cần loại bỏ hoàn toàn lớp màng đen trên thành trong của cá để giảm mùi tanh. Sau đó, khía vài đường chéo lên thân cá rồi thêm muối và xoa đều, ướp trong 10 phút.

Đặt cá lên đĩa hấp, thêm hành lá, gừng thái lát rồi cho vào nồi hấp đã được đun sôi nước. Hấp ở lửa lớn trong khoảng 10 phút, để yên một lúc. Sau đó lấy đĩa cá ra khỏi nồi hấp, chắt bỏ nước đọng dưới đĩa, sau đó thêm hành lá chẻ, một ít nước tương cá hấp rồi đun một chút dầu nóng rưới đều lên là hoàn thành.

3. Thịt đùi gà xào cà rốt

Chuẩn bị 1-2 phần thịt má đùi gà, rửa sạch, thấm khô nước bằng khăn bếp. Sau đó lột bỏ da đùi gà, rồi thái thành từng miếng nhỏ, cho vào bát ướp trong 10 phút với nước tương, tiêu và bột bắp. Cà rốt đặc biệt tốt cho sức khỏe mắt, nhất là đối với trẻ em trong giai đoạn phát triển. Với người dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại và máy tính, ăn nhiều cà rốt là một lựa chọn tuyệt vời. Bạn cần gọt vỏ và bào hoặc thái cà rốt thành sợi nhỏ.

Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt đùi gà vào xào đến khi đổi màu. Sau đó cho tỏi thái lát và cà rốt bào sợi vào xào cùng. Nêm nếm với một chút nước tương và bột nêm gà. Cuối cùng, rắc hành lá lên trên. Thêm một chút bột thì là hoặc bột gia vị sẽ làm món ăn ngon hơn và ăn kèm với cơm rất hợp. Đây là một món ăn làm nhanh chóng và dễ làm, đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

4. Thịt băm hấp trứng

Đây là một món ăn dễ làm, rất nhanh chóng. Hơn thế món ăn này trẻ em rất thích. Để làm món ăn này bạn sử dụng thịt nạc vai - loại thịt có tỉ lệ mỡ và nạc là 2:8. Rửa sạch thịt rồi thái thành miếng nhỏ. Sau đó cho vào máy, xay thành dạng thịt băm. Cho thịt băm vào bát tô, thêm nước tương và nước vào khuấy đều một chiều. Bạn có thể cho nước vào từng đợt và khuấy cho đến khi nước được hấp thụ hết. Sau đó, cho thêm muối, đường, tiêu và một ít nước tương đen vào trộn đều. Cuối cùng, tạo một lỗ ở giữa, đập 1-2 quả trứng gà vào rồi đặt vào nồi hấp. Hấp trên lửa lớn trong 25 phút.

5. Sò điệp hấp miến tỏi

Sò điệp rất ngon và bổ dưỡng. Khi kết hợp với miến chúng hấp thụ hương vị umani tạo nên món ăn hoàn hảo. Đầu tiên bạn dùng dao cạy vỏ sò điệp tươi theo đường nối, lấy phần ruột ra, rồi thái mỏng thịt sò điệp, nhưng đừng thái đứt hẳn.

Ngâm bún trong nước nóng cho mềm rồi vớt ra cho vào đáy bát. Tiếp đó đặt sò điệp đã làm sạch lên trên. Chuẩn bị một chiếc bát, thêm tỏi băm, dầu hào, nước tương, đường, tinh chất cốt gà, dầu mè và một ít nước rồi khuấy đều để được hỗn hợp nước sốt tỏi. Sau đó rưới đều lên sò điệp và miến.

Hấp trên lửa lớn tối đa 5 phút, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Món ăn đơn giản mà có mùi thơm tuyệt vời!

6. Cà ri khoai tây thịt ức bò

Món ăn này không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn. Nó cực kỳ ngon khi ăn kèm với cơm; nước sốt cà ri trộn cùng cơm, hòa quyện thấm đẫm có thể khiến bạn ăn sạch bát cơm trong phút chốc.

Chần sơ thịt ức bò, sau đó xào sơ với tỏi và hành tây, rồi cho nước nóng vào. Cho vào nồi áp suất và nấu ở lửa nhỏ trong 15 phút. Sau khi áp suất tự xả hơi hết, đổ thịt vào nồi, thêm khoai tây và cà rốt, rồi nấu trong 10 phút. Thêm hai viên gia vị cà ri và sữa tươi hoặc nước cốt dừa, rồi đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

7. Thịt heo thái sợi xào ớt chuông xanh

Đây là món ăn nhà làm đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm. Ớt chuông xanh không cay và đã được bỏ hạt, rất thích hợp để ăn vào mùa hè giúp tăng cảm giác thèm ăn.

Dùng phần thịt đùi sau hoặc thịt nạc vai đã bỏ da, thái lát rồi thái nhỏ. Ướp thịt với nước tương, muối, bột tiêu và một ít bột bắp. Đun sôi nước trong nồi, cho thịt đã ướp vào chần đến khi thịt đổi màu, rồi vớt ra.

Tiếp theo, đổ dầu vào chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho ớt chuông xanh và cà rốt bào sợi vào, đảo nhanh cho đến khi chúng đổi màu. Cho nước tương, một chút rượu nấu ăn để khử mùi tanh và muối vừa ăn vào. Xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện, thấm gia vị. Trước khi dùng, rắc thêm một chút gia vị nướng - hương vị ngon tuyệt!