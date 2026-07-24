4 món ăn gồm 1 món canh và 3 món chính bạn nên ăn thường xuyên trong bữa cơm mùa hè để giảm nóng trong

Mùa hè, nhiệt độ cao kéo dài đi kèm với độ ẩm; chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn ngoài trời cũng khiến bạn cảm thấy dính nhớp và đổ mồ hôi. Nhiều người cảm thấy nặng nề, chán ăn, khô miệng, cáu gắt và mất ngủ vì nóng. Nhiều người tìm đến đồ uống lạnh để giảm bớt khó chịu tạm thời, nhưng điều này chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng nóng và ẩm bên trong cơ thể.

Trong thời kỳ "đại nhiệt" này, chế độ ăn uống nên tập trung vào những thực phẩm nhẹ nhàng, bổ dưỡng hơn là những món ăn có tính chất bồi bổ. Ăn các nguyên liệu theo mùa là chìa khóa. Thay vì các món thuốc đắt tiền, những nguyên liệu thông dụng ở chợ như bí đao, củ sen, củ năng, mướp đắng đều là những nguyên liệu theo mùa đặc biệt phù hợp trong thời kỳ nắng nóng đỉnh điểm. Chúng thanh nhiệt, trừ thấp, và nhẹ nhàng với tỳ vị. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ 4 món ăn ngon, hoàn hảo trong những ngày hè nóng bức. Những món ăn này, gồm một món canh và 3 món chính, mang đến hương vị cân bằng và tươi mát, lại dễ chế biến. Những món ăn này nấu rất dễ, ngay cả người mới học nấu ăn cũng có thể dễ dàng làm được.

1. Canh bí đao và sườn heo

Đây là món canh thanh mát và bổ dưỡng cho mùa hè nóng nực, thơm ngon và dễ chịu, giúp giải nhiệt. Bí đao là một nguyên liệu đặc trưng theo mùa, giàu nước và có vị thanh mát tự nhiên, rất thích hợp để nấu canh vào những ngày hè nóng nực. Canh bí đao sườn heo có màu trong veo, sườn được hầm mềm, thịt vẫn mọng nước, mỗi ngụm đều ngập tràn hương vị. Những miếng bí đao ngấm nước dùng, trở nên mềm mại, có vị ngọt thanh mát mà không hề ngấy hay gây nặng bụng. Nước dùng nhẹ nhàng, đậm đà với vị ngọt lưu lại, ngay lập tức làm giảm cảm giác nặng nề và ẩm thấp trong cơ thể. Khi cảm thấy nặng bụng, khát nước và chán ăn trong thời tiết nóng bức, một bát canh trước bữa ăn rất có lợi cho lá lách và bổ sung nước, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Cách nấu món ăn này rất đơn giản. Bạn chỉ cần sơ chế sườn heo, bí đao, gừng, hành lá. Chuẩn bị gia vị như muối, rượu nấu ăn. Cho sườn heo vào nồi nước lạnh cùng với gừng thái lát và rượu nấu ăn. Chần đến khi sôi, hớt bọt. Rửa lại với nước ấm và để ráo. Cho nước vừa đủ vào nồi, thêm sườn heo, gừng thái lát và hành lá vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút. Cho bí đao thái lát dày vào nồi và nấu trong 15 phút, cho đến khi bí đao trong và mềm. Thêm một chút muối cho vừa ăn. Không cần thêm gia vị nào khác để giữ nguyên hương vị tự nhiên của các nguyên liệu. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dùng.

2. Củ sen xào chua cay

Đây là một món ăn theo mùa giòn và mềm trong thời kỳ nắng nóng, với hương vị chua cay kích thích vị giác. Củ sen vào mùa trong những ngày hè nóng bức nhất, mọng nước, giòn tan và không xơ. Vào những ngày nóng nực khi khẩu vị kém, một đĩa củ sen xào có thể ngay lập tức kích thích vị giác. Những lát củ sen đã gọt vỏ có màu trắng bóng, vẫn giòn và không bị thâm đen ngay cả khi được xào nhanh trên lửa lớn. Mỗi miếng cắn đều giòn rụm, được phủ một lớp gia vị hơi chua cay, giữ được vị ngọt tự nhiên của củ sen. Món ăn này rất thanh mát, giúp giảm độ ngấy của các món ăn nhiều dầu mỡ và trung hòa cái nóng tích tụ trong những ngày hè oi bức. Sau khi thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn nhiều thịt, món ăn kèm này rất sảng khoái, ăn kèm với cơm rất ngon và mang đến sự kết hợp tuyệt vời giữa các kết cấu và hương vị.

Nguyên liệu làm món ăn này bao gồm củ sen tươi, ớt khô, một chút bột tiêu, tỏi băm, nước tương, giấm balsamic, muối, đường, dầu ăn. Đầu tiên gọt vỏm rửa sạch và thái mỏng củ sen. Ngâm trong nước để loại bỏ tinh bột thừa và tránh bị đổi màu trong khi nấu. Đun sôi nước trong nồi, chần củ sen trong 30 giây, sau đó vớt ra và rửa ngay với nước lạnh để giữ độ giòn. Làm nóng dầu trong chảo trên lửa nhỏ, phi thơm tỏi băm, bột tiêu và ớt khô. Cho củ sen vào và đảo nhanh trên lửa lớn. Nêm nếm một chút muối và nước tương, rắc thêm một chút đường để tăng hương vị, rưới giấm balsamic dọc theo mép chảo, đảo đều và dọn ra ăn.

3. Củ năng xào trứng

Củ năng là một loại rau theo mùa độc đáo trong thời kỳ nắng nóng. Chúng mọng nước và có vị dịu nhẹ, rất tốt cho tỳ vị trong những ngày hè nóng nực. Củ năng (củ mã thầy) sau khi gọt vỏ có màu trắng trong suốt, khi thái lát và xào, chúng có vị ngọt và giòn. Kết hợp với trứng vàng óng, hương thơm của trứng hòa quyện hoàn hảo với vị tươi mát của củ năng, tạo nên món ăn mềm mịn, thanh nhẹ nhưng đậm đà hương vị. Vì không nhiều dầu mỡ, món ăn này rất phù hợp cho người già và trẻ em có dạ dày nhạy cảm. Ăncủ năng vào những ngày hè nóng nực có thể giúp giảm mệt mỏi, mang lại một bữa ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn no bụng.

Nguyên liệu làm món ăn này gồm có 200g củ năng, 2 quả trứng gà, hành lá, muối. Đầu tiên bạn gọt vỏ và rửa sạch củ năng rồi thái mỏng;. Đập trứng vào bát rồi đánh đều với một chút muối. Làm nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào và đảo đều cho đến khi chín, tách thành các miếng nhỏ. Lấy trứng ra để riêng. Cho thêm một chút dầu vào chảo, phi thơm tỏi, sau đó cho củ năng thái mỏng vào và xào trên lửa lớn cho đến khi hơi mềm. Cho trứng trở lại chảo, thêm chút muối cho vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, đảo đều và dọn ra ăn.

4. Mướp đắng xào thịt heo thái sợi

Đây là một món ăn theo mùa giúp thanh lọc cơ thể, giảm bớt sự khó chịu và nóng bức trong thời kỳ nắng nóng gay gắt. Mướp đắng là một nguyên liệu đắng không thể thiếu trong mùa hè (mùa hè nóng bức), đặc biệt hữu ích để chống lại các triệu chứng khó chịu như nóng trong người, cáu gắt và khô miệng. Mướp đắng được chế biến đúng cách có màu xanh tươi, giòn, không chát, với vị đắng nhẹ và hậu vị ngọt ngào. Khi kết hợp với thịt thái sợi nhỏ mềm và thơm ngon, hương thơm của thịt sẽ cân bằng vị đắng, tạo nên sự kết hợp ngon miệng và thỏa mãn giữa thịt và rau. Món ăn này tránh được sự nhạt nhẽo của chỉ một món rau, và vào những ngày nóng, nó giúp làm mát và sảng khoái, mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng và xua tan cái nóng oi bức của mùa hè.

Hãy dùng 2 quả mướp đắng, thịt nạc vai (hoặc nạc thăng), gừng thái sợi, tỏi băm, ớt băm, muối, nước tương, bột bắp. Đầu tiên, rửa sạch thịt lợn và thái thành các miếng dạng sợi nhỏ. Cho thịt vào bát, thêm nước tương và bột bắp, trộn đều rồi ướp trong 10 phút để giữ ẩm và làm cho thịt mềm hơn. Rửa sạch mướp đắng rồi bổ đôi theo chiều dọc, cạo bỏ phần cùi trắng, thái mỏng, thêm muối và trộn đều để hút bớt vị đắng, rửa sạch rồi để ráo. Làm nóng dầu trong chảo, xào thịt lợn đến khi vàng đều, rồi vớt ra để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, phi thơm gừng, tỏi và ớt băm, cho mướp đắng vào xào trên lửa lớn đến khi chín tới, sau đó cho thịt lợn đã xào vào lại và đảo đều. Nêm nếm lại muối và dùng nóng.