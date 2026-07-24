Chỉ cần 10 phút vào bếp là có món ăn giòn ngọt, thơm lừng, nước dùng trong veo và thanh mát cực ngon miệng

Thời tiết nóng nực không thích hợp để ăn quá nhiều món giàu đạm/thịnh soạn, vì vậy những món ăn kèm trong các bữa cơm với nguyên liệu đơn giản, nhẹ nhàng và nhanh gọn đang rất được ưa chuộng. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn công thức làm món nấm kim châm hấp tỏi nước súp gà. Đây là một món ăn với nguyên liệu dễ dàng mua được, cách làm cực kỳ đơn giản và hương vị thì tinh khiết. Món ăn có thể sẵn sàng trên bàn ăn trong vòng 10 phút, rất phù hợp cho những người bận rộn hoặc cho bữa tối gia đình thân mật.

Nấm kim châm có vẻ bình thường, nhưng chúng sở hữu hương vị độc đáo. Với kết cấu giòn, mềm và mọng nước, chúng kết hợp tốt với các nguyên liệu và làm được nhiều món ăn khác nhau, dù hấp, xào hay dùng trong nấu canh, khiến chúng trở thành một nguyên liệu hàng ngày rất tiết kiệm. Món gà xào tỏi nấm kim châm này không sử dụng phương pháp xào dầu mỡ, mà thay vào đó chọn phương pháp hấp để giữ được tối đa độ giòn và chất dinh dưỡng ban đầu của nấm kim châm. Món ăn này ít chất béo, nhẹ nhàng, tươi mát và không ngấy.

Sau khi được phi thơm trong dầu nóng, vị cay nồng của tỏi sẽ dịu đi, chỉ còn lại hương thơm tỏi đậm đà và dịu nhẹ, hoàn toàn phù hợp với vị ngọt thanh của nấm kim châm. Điểm nhấn cuối cùng cho món ăn này là việc thêm nước dùng gà tươi. Không cần thiết phải ninh nước dùng cầu kỳ; chỉ cần một thìa nước cốt gà là đủ để làm nổi bật vị umami, thay thế cho các loại nước sốt béo ngậy, nặng mùi và mang lại hương vị trọn vẹn cho món ăn nhẹ này.

Nấm kim châm hấp tiết ra nước dùng đậm đà, ngọt ngào, thoang thoảng mùi tỏi băm và vị mặn của nước dùng gà. Nước dùng trong veo, thơm ngon, nấm mềm giòn tan trong miệng. Chỉ cần rưới một chút nước tương sẽ làm tăng thêm độ tươi ngon, và rắc thêm chút ớt băm nhỏ sẽ tạo thêm màu sắc và hương vị. Món ăn có màu sắc tươi tắn, thơm phức và hấp dẫn, rất thích hợp ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu nấu món nấm kim châm hấp tỏi nước súp gà

2 bó nấm kim châm, 8 tép tỏi, một ít ớt đỏ băm nhỏ, 1-1.5 muỗng canh nước cốt gà tươi, một ít nước tương, một ít muối.

Cách làm món nấm kim châm hấp tỏi nước súp gà

Bước 1: Cắt bỏ chân nấm kim châm, tách rời chúng ra sau đó rửa sạch, và để ráo nước. Cho nấm kim châm vào một thố hấp. Bóc vỏ tỏi, đập dập và băm nhỏ. Với món ăn này, bạn cho càng nhiều tỏi, món ăn càng thơm. Nếu thích tỏi, bạn có thể cho thêm.

Bước 2: Làm nóng một chút dầu ăn trong chảo, sau đó cho tỏi băm vào, phi thơm. Sau khi tỏi phi đã có màu vàng nhạt và dậy mùi thơm thì thêm chút muối, khuấy đều cho tan hoàn toàn, tỏi phi chuyển màu vàng đậm. Sau đó đổ đều phần hỗn hợp tỏi phi lên trên nấm kim châm.

Bước 3: Cho nước vào nồi hấp, đặt thố nấm kim châm vào, rồi hấp trên lửa lớn trong 8 phút (tình từ lúc nước sôi). Sau khi hết thời gian hấp, lấy ra, chắt nước dùng nấm trong thố ra một chiếc bát, thêm 1 thìa canh tinh chất cốt gà vào, thêm một chút nước tương rồi khuấy đều cho hòa quyện. Sau đó rưới đều nước sốt đó lên nấm kim châm. Rắc thêm ớt đỏ băm nhỏ lên trên là món ăn đã sẵn sàng.

Thành phẩm món nấm kim châm hấp tỏi nước súp gà

Chỉ trong khoảng 10 phút chế biến là bạn đã có món nấm kim châm hấp tỏi nước súp gà thơm ngon. Đây là một món ăn thanh đạm, thơm ngon với nấm kim châm ngọt giòn, mùi tỏi phi thơm lừng và nước súp gà đậm đà ấm nóng.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món nấm kim châm hấp tỏi nước súp gà!