Đây là 7 thực đơn tôi nấu trong 1 tuần, gồm loạt các món ăn ngon, dễ làm khiến cả nhà bất ngờ và ăn hết sạch

Khi trò chuyện với bạn bè, tôi luôn nghe họ than phiền: "Trời nóng quá, không biết nấu món gì mỗi ngày nữa. Giờ bọn trẻ nghỉ hè ở nhà, cũng phải tận dụng kỳ nghỉ để cho chúng ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng...".

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ danh sách các món ăn của gia đình tôi trong tuần, gần như không có món nào giống nhau (nếu có món lặp thì chỉ vì gia đình tôi đặc biệt yêu thích món đó). Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn. Chỉ cần làm theo, bạn sẽ dễ dàng thực hiện được các thực đơn này với các món ăn mà cả người lớn lẫn trẻ em đều sẽ thích.

Với tôi, các bữa ăn trong tuần có thể thịnh soạn, có khi đơn giản, nhưng miễn là mỗi bữa ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng là được.

Thực đơn thứ Hai đơn giản

Thực đơn đầu tuần gồm có các món: Mướp đắng xào thịt lợn, rau muống xào tỏi, cá hấp và cơm thập cẩm. Gia đình tôi thường ăn uống nhiều vào cuối tuần. Vì vậy tôi thường cố gắng ăn nhẹ hơn vào mỗi thứ Hai để cho dạ dày và lá lách được nghỉ ngơi. Ngoài ra tôi cũng tận dụng nước chần rau muống trước khi luộc, thêm vài quả sấu vào dầm để làm món canh.

Cá hấp có hàm lượng chất béo thấp và giàu protein, rất dễ tiêu hóa và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây cũng là món ăn phù hợp với mọi lứa tuổi.

Con cá mú vàng tôi mua khá to nên tôi đã cắt đôi nó. Ngoài ra, khi làm sạch cá, nhớ loại bỏ lớp màng đen bên trong, vì phần này dễ tạo mùi tanh. Ướp cá với muối trong 10 phút. Cho cá vào nồi hấp cùng với gừng thái sợi, nụ hoa huệ tây đã rửa sạch, rồi rưới nước tương, một ít dầu ăn và bột nêm gà. Hấp trong 8 phút sau khi nước sôi. Đây là món hấp kiểu nhà làm và nó rất ngon.

Thực đơn thứ Ba thịnh soạn hơn

Trong bữa cơm hôm thứ Hai, gia đình tôi bảo mướp đắng ngon nên hôm nay tôi đã làm món mướp đắng xào trứng, măng xào dưa cải muối chua, sườn heo hầm khoai môn và mực khô; rau muống xào tỏi; và canh rau củ, đậu phụ cà chua. Tối qua tôi cũng đã tranh thủ hầm bắp bò.

Canh rau củ, đậu phụ và cà chua giàu protein thực vật từ đậu phụ, ít chất béo và khá ngon miệng. Bạn có thể thử món này nếu bạn không có cảm giác thèm ăn vào mùa hè.

Bóc vỏ và thái nhỏ cà chua, sau đó xào trong dầu cho đến khi cà chua mềm tiết ra nước đỏ. Thêm nước sôi rồi thả súp lơ, đậu phụ chiên. Đun sôi, sau đó giảm lửa và ninh cho đến khi dậy mùi thơm. Nêm nếm với muối, một chút nước tương và bột nêm gà. Trang trí với hành lá hoặc hành tây thái nhỏ trước khi dùng.

Trứng có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo nên những món ăn ngon. Khi kết hợp với mướp đắng, chúng có tác dụng thanh nhiệt, giảm hỏa trong người. Bí quyết là loại bỏ hạt và lớp màng trắng bên trong mướp đắng, thái mỏng, thêm muối và ướp cho đến khi mềm và tiết ra nước, sau đó chần trong nồi nước sôi rồi vớt ra.

Tiếp theo, đun nóng dầu trong một chảo khác, phi thơm tỏi băm, cho mướp đắng vào xào nhanh, thêm chút muối và nước dùng gà, sau đó dàn đều, đổ trứng đã đánh vào, khi trứng đông lại thì lật mặt, rưới một ít dầu mè, xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều và dậy mùi thơm.

Tôi muốn chia sẻ công thức món bắp bò hầm của gia đình mình.

Đúng vậy, phần thịt bò ngon nhất để hầm là phần bắp chân. Chần sơ qua nước ấm rồi rửa sạch. Sau đó, cắt thành từng miếng lớn và cho vào nồi áp suất cùng với nước tương đen, nước tương (tỷ lệ 1:1), muối vừa ăn, đường, một thìa lớn tương đậu ngọt, bột ngũ vị hương, lá nguyệt quế, hoa hồi, và nếu thích ăn cay thì thêm 1-2 quả ớt khô và vài hạt tiêu đen. Sau khi nồi áp suất đạt áp suất, hạ nhỏ lửa và nấu trong 20 phút. Để thịt ngấm gia vị trong nửa tiếng.

Thực đơn thứ Tư

Hôm nay thực đơn bữa cơm nhà tôi gồm có món canh đầu cá hầm đậu phụ, mướp đắng xào trứng (món ăn này chồng tôi nhất quyết đòi làm), mực khô hầm nấm với xương heo, và súp lơ xào.

Tôi rất khuyên các bạn nấu món xương heo hầm mực khô và nấm này, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ. Món này rất tốt cho sự phát triển của trẻ, và mực khô làm cho món canh thêm ngon tuyệt. Con trai tôi có thể ăn hết cả một bát canh trong một lần.

Chần sơ xương heo, làm sạch và cắt mực khô thành miếng lớn, cho nấm (nấm đông trùng hạ thảo và nấm hương) vào nồi nấu chậm điện cùng với gừng thái lát, một ít rượu nấu ăn và vỏ quýt khô. Thêm nước nóng vừa đủ vào cùng một lúc và nấu theo chương trình nấu súp cho đến khi chín. Mực khô vốn đã mặn rồi, nên đừng cho quá nhiều muối nhé.

Món canh đầu cá hầm đậu phụ rất ngon.

Bữa cơm ngày thứ Năm

Hôm nay quả là một bữa tiệc thịnh soạn, với món canh mướp nấu chả cá, rau xào, cá ngừ vây vàng hấp, trứng xào ớt chuông xanh và cà ri khoai tây hầm thịt bò.

Đây là công thức của tôi cho món ớt chuông xanh xào trứng. Tôi đã thêm một chút sốt nấm truffle đen (loại bán ở siêu thị), vì vậy màu sắc trông khá độc đáo, nhưng món ăn này rất bổ dưỡng và ăn kèm với cơm thì tuyệt vời - bạn chắc chắn sẽ không thất vọng.

Hãy chọn loại ớt chuông xanh vỏ mỏng, vì chúng không cay và rất thích hợp cho các món xào nhanh. Cắt nhỏ chúng. Trước tiên, đánh tan trứng rồi để riêng. Tiếp theo, xào nhanh ớt chuông xanh, sau đó cho trứng vào, cùng với một thìa sốt nấm truffle đen và một ít nước tương. Xào trên lửa lớn cho đến khi chín hẳn.

Món canh mướp nấu chả cá viên thanh mát, nhanh chóng và ngon miệng.

Gia đình tôi trước đây rất thích ăn chả cá nhân thịt, nhưng mùa hè chúng tôi thích món gì đó nhẹ nhàng hơn, vì vậy chúng tôi chọn cách nấu cùng canh. Chỉ cần cho các viên chả cá vào nồi, thêm nước rồi đun sôi. Sau đó cho mướp vào, đun sôi, thêm muối, bột nêm vị gà và hành lá thái nhỏ là có thể dọn ra ăn.

Cà ri ăn kèm với cơm lúc nào cũng khiến bọn trẻ nhà tôi ngon miệng hơn hẳn. Lần này, tôi dùng thịt diềm thăn bò thái khối rồi chần. Cắt hành tây thành miếng lớn, cho dầu vào nồi, xào hành tây và gừng cho thơm. Sau đó cho thịt bò, rượu nấu ăn và nước tương vào. Sau khi xào xong, cho vào nồi áp suất, thêm nước nóng đủ ngập nguyên liệu, và nấu ở lửa nhỏ khoảng 15 phút sau khi nồi áp suất đạt áp suất.

Sau khi xả hết áp suất, đổ hỗn hợp vào chảo, thêm cà rốt và khoai tây, đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 10 phút. Thêm viên cà ri và một ít sữa, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

Thực đơn thứ Sáu với đồ ăn thì đặc biệt phong phú

Các món ăn bao gồm cà tím xào ớt chuông xanh, thịt băm xào trứng, cá ngừ vây vàng hấp, súp lơ xào và đậu phụ kho.

Đậu phụ kho tôi dùng loại đậu phụ non, loại này sẽ cho món ăn có kết cấu ngon hơn. Xào sơ tương ớt Pixian trước, sau đó cho đậu phụ cắt miếng vuông vào, cùng với nước tương, một chút đường và muối, và lượng nước vừa đủ ngập các nguyên liệu.

Sau khi sôi, hạ nhỏ lửa và đun liu riu trong vài phút. Sau đó, làm đặc bằng hỗn hợp bột bắp pha loãng và rắc chút bột tiêu lên trên.

Món ăn này không đắt tiền nhưng lại rất hợp với cơm. Đậu phụ giàu protein và ít chất béo, lại còn giàu canxi, nên đừng xem thường nó nhé.

Tiếp theo là món ớt ngọt xanh xào trộn cà tím. Thoạt nhìn trông không hấp dẫn lắm, nhưng rất ngon.

Trước tiên, hấp cà tím dài cho đến khi chín, để nguội, sau đó xé thành từng dải dày bằng tay. Cắt ớt chuông xanh thành miếng nhỏ và xào trong chảo không dầu cho đến khi vỏ hơi cháy xém. Sau đó, cho vào cùng với cà tím, thêm giấm balsamic, nước tương, dầu mè, muối và mè trắng rang, trộn đều.

Thực đơn thứ Bảy

Gia đình mình rất thích món này, hơn thế đây là loại rau đang vào mùa, giá rất rẻ lại có tác dụng giúp thanh nhiệt giải độc cơ thể nên mình cứ mua nguyên liệu này và tiếp tục nấu. Và vẫn là món mướp đắng xào trứng. Ngoài ra còn có một bát canh sườn heo với các loại rau củ thanh mát, sò điệp hấp miến sốt tỏi, nước sốt thịt hầm, và một nồi lớn dưa cải muối chua nấu cá trắm đen thái lát.

Tôi mua vài con sò điệp tươi, bỏ nội tạng rồi thái mỏng. Trước tiên, ngâm miến trong nước sôi, sau đó cho vào tô hấp, thêm sò điệp vào, rồi đổ hỗn hợp gồm tỏi băm, dầu mè, nước tương, đường, bột nêm vị gà và một thìa nước lớn lên trên.

Đơn giản chỉ cần cho vào nồi hấp, đợi nước sôi trong 5 phút, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Món ăn tôi thích nhất là dưa cải muối chua nấu cá trắm đen thái lát. Mặc dù cá hấp cũng rất ngon, nhưng các con tôi không thích, vì vậy tôi đã làm món dưa cải muối chua nấu cá cá trắm đen thái lát thay thế.

Rửa dưa cải muối chua trước để loại bỏ bớt muối thừa, thái nhỏ rồi cho trực tiếp vào nồi cùng với gừng thái lát, xào đến khi thơm. Sau đó thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi, rồi cho các nguyên liệu kèm (tùy chọn như một ít cà chua, vài miếng dứa...) vào. Khi sôi trở lại, cho các miếng cá đã ướp trước với muối, bột bắp và tiêu vào. Khi sôi lại lần nữa, có thể tắt bếp rồi dọn ra. Rắc lên trên hạt mè trắng rang, một ít tỏi băm và rau mùi để tăng thêm hương thơm.

Thực đơn Chủ nhật

Ngày cuối tuần tôi đã nấu món xương heo hầm củ cải trắng và ngô. Ngoài ra còn có thịt heo thái sợi xào các loại nấm, và súp lơ xào tỏi - món mà tôi không bao giờ chán.

Đây chính là thực đơn bữa tối mà tôi nấu cho gia đình trong một tuần qua. Bạn có thể tham khảo và ứng dụng để nấu cho gia đình. Những món ăn đơn giản được dọn ra trong bữa cơm, cả nhà quây quần nói cười rồi thưởng thức chính là khoảnh khắc ấm áp mỗi ngày. Với tôi, được ăn uống thoải mái, và gia đình tôi hạnh phúc, khỏe mạnh - thế là đủ!

Hôm nay là thứ Sáu rồi, ngày cuối tuần đã cận kề, bạn hãy đi chợ rồi chuẩn bị thực phẩm và lên sẵn thực đơn cho cả tuần. Hi vọng những gợi ý này hữu ích với bạn và giúp gia đình bạn có bữa ăn ngon miệng!