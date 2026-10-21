6 món ăn "quốc dân" rẻ nhưng ngon giúp bữa cơm hết sạch trong tích tắc

Dù món ăn có tinh tế đến đâu, không gì sánh bằng cảm giác ấm cúng của một bát cơm nóng hổi ăn kèm với một đĩa đồ ăn nhà làm ngon lành. Đặc biệt khi bạn mệt mỏi sau giờ làm việc, không có khẩu vị và không biết ăn gì, một vài món ăn kinh điển ăn kèm với cơm rất hợp khẩu vị, không cần nguyên liệu phức tạp hay kỹ năng nấu nướng cao cấp. Chỉ cần xào nhanh trên lửa lớn và nêm nếm đơn giản, bạn có thể dễ dàng ăn hết cả một bát cơm.

Hôm nay, tôi đã tổng hợp 10 món ăn được ca ngợi và yêu thích trên toàn thế giới, phù hợp với mọi lứa tuổi và vùng miền. Chúng cực kỳ dễ làm, tỷ lệ sai sót rất thấp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể làm được. Những món ăn này chế biến đơn giản, nguyên liệu rẻ nhưng ngon đến nỗi bạn sẽ không bao giờ chán, và chúng sẽ luôn được ăn hết veo trong chớp mắt!

1. Trứng bác với cà chua

Với độ phủ của món ăn này trong các gia đình ở các quốc gia khác nhau thì đây quả thực là món ăn "số 1: vượt qua rào cản vùng miền và tranh cãi về khẩu vị. Món ăn này, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ em. Đó là hương vị gia đình đã ăn sâu vào xương tủy của mọi người và luôn đứng đầu bảng xếp hạng các món ăn gia đình trong nhiều thập kỷ, không bao giờ bị vượt qua.

Nước dùng cà chua, chua ngọt bao phủ những miếng trứng mềm xốp, tạo nên hương vị chua ngọt cân bằng hoàn hảo, đậm đà và ngon miệng. Nếu bạn thích ngọt, hãy thêm đường; nếu thích mặn, hãy thêm muối. Món ăn này rất đa dụng và phù hợp với mọi khẩu vị.

Cách làm đơn giản: Đánh tan trứng và để riêng. Khía một đường chèo trên đầu cà chua rồi thả vào nồi nước sôi chần qua sau đó vớt ra, bóc vỏ. Thái nhỏ cà chua. Đặt chảo lên bếp cho một ít dầu ăn vào rồi xào cà chua cho đến khi tạo thành hỗn hợp nước sốt sánh mịn. Đổ trứng đã đánh tan vào và đảo đều. Nêm một chút muối và đường, đảo đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Món ăn này đơn giản nhưng cực kỳ ngon khi ăn kèm với cơm; một bát thôi thì không bao giờ đủ!

2. Khoai tây bào sợi xào chua cay

Là món ăn kèm ngon miệng và tiết kiệm, một món ăn làm nhanh chóng đặc biệt là những hôm không cso nhiều thời gian để nấu ăn. Điểm mấu chốt của món ăn này nằm ở độ giòn tan mà không bị nhão. Ớt khô mang đến hương thơm caramel, trong khi giấm ủ quanh miệng chảo tỏa ra hương thơm đậm đà. Hương thơm chua cay nồng nàn, vị hơi cay kích thích vị giác. Vị giòn tan, sảng khoái, càng ăn càng thấy nghiện. Món ăn này giúp khử vị béo ngậy và mùi tanh, trở thành món chống ngán ngấy sau một bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Cách làm đơn giản: Cắt khoai tây thành sợi, ngâm nước để loại bỏ tinh bột. Đun nóng dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm cùng ớt khô cắt miếng, cho khoai tây đã cắt sợi vào xào nhanh trên lửa lớn, rưới một chút giấm balsamic dọc theo mép chảo, thêm muối và một chút nước tương cho vừa ăn. Xào đến khi khoai tây chín tới, không nên ninh hoặc xào trên lửa lớn suốt quá trình, và món ăn này có thể hoàn thành trong 3 phút.

3. Bắp cải xé tay xào

Đây là một món ăn đa năng, không ngấy mỡ và vô cùng thanh mát. Món này ăn có thể được xào thêm với thịt, ngay cả những người không thích rau cũng có thể dễ dàng thưởng thức. Bắp cải xé tay, với hình dạng không đều, dễ dàng hấp thụ hương vị hơn. Xào trên lửa lớn giúp giữ được độ giòn và mềm, hòa quyện hoàn hảo với hương thơm của tỏi, vị cay nhẹ và giấm. Món ăn tươi ngon, thơm phức, giòn tan và sảng khoái, rất thích hợp để làm giảm độ ngấy của thức ăn và ăn kèm với cơm.

Cách chế biến tối giản: Xé bắp cải thành từng miếng nhỏ bằng tay, rửa sạch rồi để ráo nước. Phi thơm tỏi và ớt khô trong dầu nóng, cho bắp cải vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm muối, nước tương và giấm, xào đến khi bắp cải chín tái, tránh bị nhão, giữ được độ giòn mềm là điểm mấu chốt.

4. Thịt ba chỉ kho

Là một món ăn hấp dẫn, không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, món này mềm, đậm đà hương vị và có mùi thơm khó cưỡng, giúp xua tan mọi mệt mỏi. Thịt ba chỉ được hầm cho đến khi mềm rục, mỡ nhưng không ngấy, nạc nhưng không khô. Nước sốt màu đỏ tươi, sánh mịn, cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và mặn. Thịt mềm, thơm lừng, mỗi miếng ăn đều mang lại cảm giác hạnh phúc.

Cách làm đơn giản: Cắt thịt ba chỉ thành từng miếng vuông và chần sơ. Xào trên lửa nhỏ cho đến khi mỡ tiết bớt ra, gạt thịt sang một bên nồi. Cho đường phèn vào đảo đều cho đến khi đường caramel hóa. Sau đó đảo đều để thịt được phủ đều đường caramel. Cho hành lá, gừng, hoa hồi, nước tương và nước tương đậm. Đổ lượng nước nóng vừa đủ vào và ninh trong 40 phút. Đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh mịn, đậm đà, mềm và ngon khi ăn kèm với cơm.

5. Cà tím om thịt băm

Món ăn phổ biến này được rất nhiều người yêu thích và vô cùng ngon miệng khi ăn kèm cơm, ngay cả khi không có một chút thịt nào. Món ăn này có nước sốt đậm đà, thơm ngon và mềm ngọt, khiến nó trở thành món ăn quen thuộc trên bàn ăn của vô số gia đình. Cà tím được ngấm đều trong nước sốt, trở nên mềm, ngon và đậm đà hương vị. Kết hợp với vị tươi ngon độc đáo của cá muối, món ăn này vô cùng ngon miệng và càng ăn càng thấy ngon. Món này ăn kèm với cơm trắng thì tuyệt vời.

Cách làm đơn giản: Cắt cà tím thành dải và chiên cho đến khi mềm, sau đó để riêng. Hoặc để hạn chế lượng dầu ngấm vào cà tím, bạn hãy xịt một lớp dầu mỏng rồi cho vào nồi chiên không dầu, nướng ở 170 độ C cho đến khi các cạnh sém. Phi thơm tỏi băm sau đó cho thịt băm vào chảo, xào đều. Tiếp đó cho cà tím, một ít nước tương và nước dầu hào vào để nêm gia vị. Đun nhỏ lửa một lúc, sau đó đảo đều để các hương vị hòa quyện. Kết quả là một món ăn có nước sốt đậm đà, thơm ngon, mềm và đậm vị.

6. Ngồng tỏi xào thịt heo

Đây là những món ăn gia đình bình dị, quen thuộc. Không cần phương pháp nấu nướng cầu kỳ; tất cả đều ngon miệng, đơn giản và dễ ăn. Ngồng tỏi non giòn, mềm, ngọt và thơm tự nhiên, trong khi thịt thái lát mềm, ngon và đậm đà. Xào trên lửa lớn giúp giữ trọn hương vị ban đầu của các nguyên liệu, tạo nên món ăn thơm ngon, thanh mát mà không bị ngấy. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ rất bổ dưỡng và ăn kèm với cơm rất ngon.

Cách làm đơn giản: Xào thịt nạc vai thái lát mỏng cho đến khi hơi vàng và mỡ tan chảy, sau đó cho ngồng tỏi đã được rửa sạch và cắt khúc ngắn vào, xào nhanh trên lửa lớn đến khi chín tới. Nêm nếm muối và nước tương, thêm một chút tinh chất cốt gà để tăng hương vị, rồi xào nhanh và đều. Món ăn này đơn giản, thanh khiết và mang hương vị nhà làm truyền thống.

Tóm lại, những món ăn ngon đích thực không phải là những món hảo hạng được phục vụ tại các bữa tiệc sang trọng, mà chính là những món ăn gia đình quen thuộc được truyền lại qua nhiều thế hệ. Không cần nguyên liệu đắt tiền hay các bước chế biến phức tạp; chỉ cần xào nấu đơn giản và nêm nếm gia vị là bạn đã có ngay những bữa ăn ngon miệng và ấm cúng hàng ngày. 6 món ăn đa năng này, bao gồm cả thịt và rau, phù hợp với mọi mùa và là lựa chọn hoàn hảo để xua tan cảm giác đói bụng và mang lại niềm vui cho bữa ăn buồn tẻ.