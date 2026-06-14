Mùa hè là khoảng thời gian cơ thể phải đối mặt với nhiều thay đổi do nhiệt độ tăng cao. Không ít người cảm thấy uể oải, ăn uống kém ngon miệng, thậm chí thường xuyên rơi vào trạng thái mất nước vì đổ mồ hôi liên tục.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh việc uống đủ nước, lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng là yếu tố quan trọng giúp cơ thể thích nghi với thời tiết nóng bức. Những loại rau theo mùa không chỉ có hương vị ngon hơn mà còn chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào, hỗ trợ thanh nhiệt và tăng cường sức khỏe.

Trong khi các loại rau quen thuộc như hẹ hay rau bina thường được nhiều người yêu thích, mùa hè lại là thời điểm lên ngôi của những loại rau dân dã, giá thành rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng không hề thua kém. Dưới đây là 4 loại "rau vàng" được nhiều chuyên gia khuyến khích bổ sung vào thực đơn mùa hè.

Một số món ăn từ ngồng sen

1. Ngồng sen - Món quà mùa hè ít người biết đến

Nhắc đến cây sen, nhiều người nghĩ ngay đến hạt sen hay ngó sen. Tuy nhiên, ngồng sen cũng là một phần rất đặc biệt của loại cây này và chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định trong năm.

Ngồng sen có màu trắng ngà, vị ngọt nhẹ, giòn và mọng nước. Loại thực phẩm này thường được thu hoạch vào đầu mùa hè khi cây sen phát triển mạnh.

Theo y học cổ truyền, ngồng sen có tính mát, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác nóng trong cơ thể. Bên cạnh đó, nguyên liệu này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng trong những ngày thời tiết oi bức.

Ngồng sen có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như xào tỏi, nấu canh, làm gỏi hoặc ăn kèm với các món luộc. Vị giòn tự nhiên của ngồng sen giúp bữa ăn mùa hè trở nên dễ chịu và ngon miệng hơn.

Đặc biệt, đây là loại thực phẩm mang tính mùa vụ rõ rệt. Nếu bỏ lỡ khoảng thời gian này, người tiêu dùng thường phải chờ đến năm sau mới có cơ hội thưởng thức.

Bí đao nấu tôm mang lại giá trị dinh dưỡng cao, thanh mát vào mùa hè oi bức

2. Bí đao - "Vua giải nhiệt" của mùa hè

Bí đao từ lâu đã trở thành thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Với hàm lượng nước cao, loại quả này được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu giúp cơ thể giải nhiệt khi thời tiết nắng nóng.

Không chỉ chứa nhiều nước, bí đao còn cung cấp vitamin C, kali và chất xơ - những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Nhờ lượng calo thấp, bí đao cũng thường xuất hiện trong thực đơn của những người đang kiểm soát cân nặng.

Theo ThS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bí đao là loại thực phẩm có năng lượng thấp nhưng giàu nước và chất xơ, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt trong thời tiết nóng bức. Chuyên gia cũng cho biết việc tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu nước như bí đao có thể hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng và hạn chế cảm giác mệt mỏi do mất nước. Thông tin được chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Bí đao rất dễ chế biến. Từ canh bí đao nấu tôm, bí đao hầm xương cho đến nước bí đao thanh mát đều là những món ăn quen thuộc giúp giải nhiệt hiệu quả trong mùa hè.

Rau khoai lang còn giúp nhẹ bụng, nhuận tràng

3. Rau lang - Loại rau dân dã nhưng giàu dinh dưỡng

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng phần ngọn và lá non của cây khoai lang lại chứa lượng dưỡng chất đáng kể. Rau lang là loại rau phổ biến vào mùa hè, dễ tìm mua ở chợ truyền thống với giá thành khá rẻ. Tuy nhiên, xét về mặt dinh dưỡng, đây lại là thực phẩm được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

Loại rau này chứa nhiều vitamin A, vitamin C, folate và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau lang còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Những người thường xuyên bị táo bón hoặc gặp các vấn đề liên quan đến tiêu hóa có thể cân nhắc bổ sung rau lang vào thực đơn hằng tuần.

Rau lang có thể luộc, xào tỏi hoặc nấu canh. Chỉ với những cách chế biến đơn giản, loại rau này đã mang đến hương vị thanh mát rất phù hợp cho những ngày hè nóng nực. Không chỉ vậy, rau lang còn được nhiều người yêu thích bởi cảm giác dễ ăn, ít ngấy và phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau.

Ăn canh rau dền tươi thường xuyên có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

4. Rau dền - "Siêu thực phẩm" giá rẻ của mùa hè

Trong danh sách những loại rau nên ăn vào mùa hè, rau dền luôn là cái tên được nhắc đến nhiều. Rau dền có nhiều loại như rau dền đỏ, rau dền cơm hay rau dền xanh. Điểm chung của chúng là giàu dưỡng chất nhưng giá thành lại rất phải chăng.

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của rau dền là hàm lượng canxi tương đối cao. Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa vitamin K - dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương.

Ngoài canxi, rau dền còn cung cấp sắt, vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên. Nhờ đó, đây được xem là thực phẩm có lợi cho quá trình tạo máu và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Lượng chất xơ dồi dào trong rau dền cũng góp phần thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể đào thải chất cặn bã hiệu quả hơn.

Canh rau dền nấu tôm, rau dền luộc hoặc rau dền xào tỏi đều là những món ăn đơn giản, dễ thực hiện nhưng rất phù hợp với thời tiết mùa hè.

Ăn rau theo mùa - Bí quyết đơn giản để cơ thể khỏe mạnh hơn

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng rau theo mùa thường có hương vị ngon hơn, hàm lượng dinh dưỡng cao hơn và giá thành hợp lý hơn so với nhiều loại rau trái vụ.

Vào mùa hè, việc ưu tiên các loại rau giàu nước, nhiều chất xơ và vitamin không chỉ giúp cơ thể dễ tiêu hóa mà còn góp phần hỗ trợ cân bằng nước, duy trì năng lượng và giảm cảm giác nóng bức.

Bên cạnh măng sen, bí đao, rau lang hay rau dền, mọi người cũng nên đa dạng thực đơn bằng nhiều loại rau xanh khác để đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Một chế độ ăn cân bằng kết hợp nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước và tăng cường vận động sẽ là "chìa khóa vàng" giúp cơ thể khỏe mạnh và dễ dàng vượt qua những ngày hè oi ả.