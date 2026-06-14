Thớt nhựa, hộp nhựa đựng thức ăn hay chai nước dùng hằng ngày tưởng chừng vô hại, nhưng có thể là nguồn phát tán vi nhựa mà nhiều người không để ý. Các chuyên gia cảnh báo, những hạt nhựa siêu nhỏ này có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua ăn uống và tích tụ theo thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Hứa Điềm Duy (Đài Loan, Trung Quốc), dù rất khó loại bỏ hoàn toàn nhựa khỏi cuộc sống hiện đại, mỗi người vẫn có thể giảm đáng kể nguy cơ phơi nhiễm vi nhựa bằng những thay đổi đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Thớt nhựa và hộp nhựa là những nguồn phát tán vi nhựa phổ biến

Một trong những vật dụng được chuyên gia đặc biệt lưu ý là thớt nhựa. Trong quá trình cắt thái thực phẩm, bề mặt thớt có thể bị mài mòn và giải phóng lượng lớn hạt vi nhựa cực nhỏ.

Bên cạnh đó, nhiều thói quen quen thuộc trong nhà bếp cũng làm tăng nguy cơ tiếp xúc với vi nhựa như:

Hâm nóng thức ăn bằng hộp nhựa trong lò vi sóng.

Đựng đồ ăn nóng trong túi nhựa.

Sử dụng bình nước bằng nhựa trong thời gian dài.

Thường xuyên uống nước đóng chai.

Chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên sử dụng hộp thủy tinh, đồ gốm sứ hoặc các vật liệu an toàn hơn khi đựng thực phẩm nóng.

Quần áo cũng có thể là nguồn phát sinh vi nhựa

Không chỉ xuất hiện trong nhà bếp, vi nhựa còn có thể đến từ chính quần áo chúng ta mặc mỗi ngày.

Theo chuyên gia, các loại vải tổng hợp như polyester, nylon hay acrylic liên tục giải phóng các sợi vi nhựa trong quá trình giặt giũ và sử dụng. Những hạt siêu nhỏ này không chỉ phát tán ra môi trường mà còn có khả năng đi vào cơ thể con người.

Vì vậy, việc ưu tiên các chất liệu tự nhiên như cotton, lanh hoặc len có thể góp phần làm giảm lượng vi nhựa phát sinh.

Chuyên gia khuyên thay chảo chống dính cũ bằng các vật liệu an toàn hơn

Một vấn đề khác được đề cập là nhóm hóa chất PFAS - còn được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" do rất khó phân hủy trong môi trường.

PFAS thường được sử dụng trong lớp phủ chống dính của một số loại nồi, chảo. Các nghiên cứu cho thấy nhóm hóa chất này có khả năng tồn lưu lâu dài và tích tụ trong cơ thể theo thời gian.

Để hạn chế tiếp xúc, chuyên gia khuyến nghị có thể cân nhắc chuyển sang sử dụng chảo gang, chảo inox hoặc chảo gốm sứ chất lượng tốt.

Đồ chống nước, chống bám bẩn cũng có thể chứa hóa chất đáng lo ngại

Không chỉ xuất hiện trong dụng cụ nấu nướng, PFAS còn được sử dụng để tạo tính năng chống thấm nước, chống dầu mỡ hoặc chống bám bẩn cho nhiều sản phẩm tiêu dùng.

Một số mặt hàng có thể chứa lớp phủ này gồm:

Quần áo chống thấm nước.

Giày dép chống bẩn.

Túi xách chống thấm.

Thảm trải sàn chống bám bẩn.

Các chuyên gia cho rằng việc giảm sử dụng những sản phẩm không thực sự cần thiết có thể giúp hạn chế nguy cơ phơi nhiễm PFAS và vi nhựa trong cuộc sống hằng ngày.

Có thể giảm tiếp xúc với vi nhựa bằng những thay đổi nhỏ

Vi nhựa hiện diện ở khắp nơi và rất khó tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng những thay đổi nhỏ như hạn chế dùng nhựa với thực phẩm nóng, giảm uống nước đóng chai, ưu tiên vật liệu tự nhiên và lựa chọn dụng cụ nhà bếp phù hợp có thể góp phần giảm lượng vi nhựa đi vào cơ thể.

Đây là những bước đơn giản nhưng có ý nghĩa trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài cho bản thân và gia đình.