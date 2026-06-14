Dù là nam hay nữ, mái tóc cũng góp phần rất lớn vào vẻ đẹp ngoại hình. Tuy nhiên, mái tóc còn có thể phản ánh tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần ở mỗi người. Câu chuyện về sức khỏe cũng vậy, mọi dấu hiệu trên cơ thể đều có lý do của nó. Khi cơ thể trao đổi chất kém, miễn dịch suy giảm, rối loạn dinh dưỡng hay thậm chí là mắc bệnh tật thì tóc cũng xuất hiện những thay đổi theo hướng tiêu cực. Ngược lại, những người khỏe mạnh, lão hóa chậm, sống thọ nhờ thể chất và tinh thần tốt tóc cũng sẽ khỏe đẹp hơn.

Dưới đây là 4 điểm chung thường gặp trên mái tóc của những người sống thọ và trẻ lâu. Hy vọng bạn có đủ!

1. Tóc dày, ít gãy rụng

Y học cổ truyền cho rằng những người có hệ lông tóc phát triển mạnh thường sống thọ hơn. Đặc biệt là với người có mái tóc dày bẩm sinh. Bởi điều này cho thấy khí huyết lưu thông tốt, quá trình tiết các loại hormone cần thiết trơn tru và quá trình hồi phục, trao đổi chất của cơ thể thường nhanh hơn.

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Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng không phải tất cả những người có mái tóc dày bẩm sinh đều có tuổi thọ cao. Bản thân việc duy trì mái tóc dày cũng sẽ trở nên khó khăn nếu những năm tháng sau này họ gặp phải các vấn đề sức khỏe, gây rụng tóc. Vì vậy, một mái tóc dù không quá dày nhưng ít gãy rụng cũng đã là tín hiệu tốt cho tuổi thọ, tốc độ lão hóa. Thông thường, người khỏe mạnh không rụng quá 100 sợi tóc 1 ngày, vượt quá lượng này thì đã đến lúc cần lo lắng.

Bởi vì cùng với quá trình lão hóa, tóc con người cũng sẽ yếu và gãy rụng nhiều hơn. Nếu bạn rụng tóc sớm từ khi còn trẻ hay lượng tóc rụng quá nhiều, tóc rụng trên diện rộng gây hói từng mảng thì tức là sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều không tốt. Thường liên quan tới bệnh về miễn dịch, nội tiết, rối loạn tâm thần hay thậm chí là ung thư. Những người như vậy khó mà trẻ lâu hay sống thọ.

2. Tóc mềm mượt, ít gàu

Tóc là một trong những biểu hiện bên ngoài của sức khỏe. Ngay cả khi không có một mái tóc dày nhưng tóc mềm mượt, bóng khỏe và rất ít gàu tức là bạn có khả năng sống thọ hơn.

Bởi vì điều này thường chứng tỏ trao đổi chất của bạn tốt, hấp thu chế độ dinh dưỡng ổn. Y học cổ truyền còn cho rằng những người tóc mềm và bóng là do khí huyết lưu thông tốt, chức năng thận tốt và ít khi căng thẳng hệ thần kinh. Y học hiện đại thì đánh giá mái tóc bóng khỏe, ít xơ rối ngoài dinh dưỡng cân bằng còn là biểu hiện của sự ổn định collagen. Chất này ngoài giúp tóc và da bóng khỏe, còn liên quan tới quá trình lão hóa cơ thể.

Một mái tóc khỏe mạnh cũng thường ít khi có gàu. Đó là nhờ hệ miễn dịch ổn định, bài tiết và thải độc tốt nên có thể duy trì sự tiết dầu thích hợp. Bản thân tóc ít gàu hay viêm da đầu còn tiết lộ rằng cơ thể ít viêm nhiễm và điều này rất quan trọng với tốc độ lão hóa, nguy cơ hình thành bệnh tật.

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3. Tóc đen bóng, không bị bạc sớm

Mái tóc đen và bóng đậm thường gặp ở những người có quá trình trao đổi chất tốt, trạng thái tinh thần ổn định. Dưới góc độ y học, đây là biểu hiện cho thấy chức năng thận khỏe mạnh, hệ tuần hoàn không thiếu máu, gan thải độc hiệu quả và chất lượng giấc ngủ sâu. Màu tóc đen tự nhiên chứng tỏ các axit amin thiết yếu được cung cấp đầy đủ, giúp sắc tố melanin và collagen sản sinh hoàn hảo. Nền tảng thể chất dồi dào này giúp bạn chống lại bệnh tật tốt hơn, duy trì ngoại hình trẻ trung để sống thọ.

Ngược lại, người bị bạc tóc trước tuổi 45 là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang lão hóa quá nhanh so với tuổi thật. Ở người trưởng thành, hiện tượng này có thể là triệu chứng của các bệnh lý nội tiết nguy hiểm như suy tuyến giáp, suy tuyến yên, hoặc bệnh thiếu máu ác tính.

Ngoài ra, việc rối loạn dinh dưỡng nghiêm trọng do thiếu protein, thiếu vitamin B12 kéo dài cùng áp lực căng thẳng quá mức cũng khiến tóc mất sắc tố rất nhanh. Riêng với trẻ em, tóc bạc sớm là tín hiệu cảnh báo sớm của chứng xơ cứng mô sụn, bạch biến hoặc các nguy cơ co giật, khối u và rối loạn nội tiết khi lớn lên.

4. Sợi tóc có độ đàn hồi cao

Sức khỏe thực sự của mái tóc nằm ở độ co giãn của từng sợi tóc. Nếu sợi tóc có độ đàn hồi cao, co giãn tốt, rất khó bị đứt ngang, cơ thể bạn đang vận hành rất lý tưởng.

Độ đàn hồi này được quyết định bởi cấu trúc liên kết protein keratin chắc chắn bên trong lõi tóc. Việc sợi tóc chắc khỏe đồng nghĩa với việc bạn không bị thiếu hụt các vi chất thiết yếu như kẽm, sắt, biotin. Hệ thống mao mạch nhỏ nhất ở chân tóc vẫn nhận đủ máu nuôi dưỡng. Điều này chứng minh rằng hệ vi tuần hoàn của bạn không bị tắc nghẽn, các cơ quan trong cơ thể đang được chăm sóc cẩn thận. Đây chính là chứng chỉ cho một cơ thể lão hóa chậm và tràn đầy năng lượng để sống thọ.

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Đương nhiên, khả năng sống thọ còn phải dựa trên nhiều đặc điểm về thể trạng, sức khỏe cũng như lối sống lành mạnh khác. Dù sở hữu mái tóc khỏe đẹp đến đâu, bạn vẫn cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và vận động đều đặn để bảo vệ nền tảng thể chất một cách toàn diện nhất.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sohu, iFeng