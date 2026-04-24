Là một trong những người phụ nữ được săn đón nhất thế giới với gu thời trang hoàn hảo, Vương phi Kate luôn khiến công chúng tò mò về cách cô chọn trang phục cho các con. Theo tạp chí Marie Claire, thay vì dát hàng hiệu đắt đỏ lên người Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis, bà mẹ ba con lại cực kỳ ưu ái một thương hiệu "cây nhà lá vườn" với mức giá vô cùng phải chăng nhưng lại đảm bảo sự thoải mái tuyệt đối cho các nhóc tỳ thỏa sức vui chơi.

Thương hiệu "chân ái" của các bà mẹ bỉm sữa xứ sương mù

Dù là một thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh và thường xuyên xuất hiện lộng lẫy cùng vương miện tại các buổi quốc yến, Vương phi Kate ở đời thường cũng mang hình ảnh dung dị như bao bà mẹ khác khi phải bận rộn cân bằng giữa công việc, gia đình, những chuyến đưa đón con đi học và các hoạt động thể thao ngoài trời. Vì không thể thoải mái dạo bước đến các trung tâm thương mại để mua sắm quần áo mùa hè cho các con như người bình thường do sự chú ý quá lớn từ truyền thông, cô thường ưu tiên hình thức mua sắm trực tuyến.

Theo tờ Marie Claire, thương hiệu "ruột" thường xuyên được Vương phi thêm vào giỏ hàng chính là Boden. Đây là cái tên không hề xa lạ và gần như mọi bà mẹ Anh quốc đều từng ít nhất một lần mua sắm tại đây bởi chất lượng bền bỉ và kiểu dáng cực kỳ thân thiện với trẻ nhỏ.

Sự xuất hiện quen thuộc trong các bức ảnh gia đình Hoàng gia

Minh chứng rõ nét nhất cho sự ưu ái này chính là tần suất xuất hiện dày đặc của các thiết kế nhà Boden trên người các nhóc tỳ nhà Wales. Trong bức ảnh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8 của Hoàng tử Louis, cậu út trông vô cùng năng động và thoải mái trong chiếc áo len dệt kim nửa khóa kéo từ thương hiệu này. Trước đó, người anh cả là Hoàng tử George cũng từng diện một thiết kế có phong cách tương tự với tông màu đỏ nổi bật.

Thực tế, nếu tinh mắt quan sát, công chúng có thể dễ dàng nhận ra những món đồ của Boden xuất hiện trong hầu hết các bức ảnh gia đình. Vương phi Kate rõ ràng rất tin tưởng vào thương hiệu này để mang đến phong cách cổ điển, đáng yêu và chuẩn mực cho các con của mình.

Được thành lập vào năm 1991, Boden là một thương hiệu thời trang đường phố cao cấp (high street) của Anh, nghĩa là bạn sẽ thường xuyên bắt gặp các cửa hàng của họ trên những con phố mua sắm sầm uất khắp xứ sở sương mù. Nhãn hiệu này ghi dấu ấn mạnh mẽ với người tiêu dùng nhờ những thiết kế tươi sáng, nhiều màu sắc kết hợp cùng chất liệu vải vô cùng thoải mái.

Điểm cộng lớn nhất khiến Boden được các bậc phụ huynh ưa chuộng chính là chất lượng vượt trội và độ bền cao, hoàn toàn phù hợp với những em bé đang tuổi ăn tuổi lớn và thích chạy nhảy nô đùa. Hơn thế nữa, những bộ quần áo này thậm chí có thể được giữ lại để truyền cho các em nhỏ hơn mà vẫn giữ nguyên được phom dáng.

Tủ đồ của chính Vương phi cũng không ngoại lệ

Không chỉ sắm sửa cho các con, Vương phi Kate dường như cũng thường xuyên tự thưởng cho mình những món đồ ưng ý từ thương hiệu bình dân này. Cô thường tìm đến Boden để chọn mua những món đồ dệt kim cổ điển dễ mặc như áo thun cashmere hay áo len cổ tròn. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi Kate dần chuyển sang sử dụng giày bệt nhiều hơn cho các sự kiện chính thức, người hâm mộ lại thấy cô liên tục diện các thiết kế của Boden.

Từ những chiếc váy hoa mềm mại, bay bổng cho đến những chiếc áo sơ mi có phần cổ xếp nếp điệu đà, Vương phi xứ Wales đã chứng minh sự yêu thích đặc biệt dành cho tính thẩm mỹ tinh tế mà nhãn hàng mang lại. Dù hoàn toàn có thể yêu cầu những xưởng may thời trang cao cấp nhất thiết kế riêng cho mình, Vương phi Kate vẫn hiểu rõ giá trị thực tế của những món đồ siêu mềm mại, mang đậm tính ứng dụng. Việc Boden luôn giương cao ngọn cờ đại diện cho nền thời trang Anh quốc và mang đậm bản sắc văn hóa xứ sương mù cũng là một lý do quan trọng khiến thương hiệu này luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng cô.