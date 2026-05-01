Tuần đầu tháng 5 là khoảng thời gian khá đặc biệt, vừa qua kỳ nghỉ lễ dài, mọi người đều cần một động lực mới để quay lại nhịp công việc. Trong tử vi học phương Đông, đây là tuần mà các sao tốt như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Lộc Tồn vận hành mạnh, đặc biệt ưu ái cho một số con giáp có tương sinh với khí trường đầu tháng. Sau khi đối chiếu lá số tuần với từng địa chi, tôi nhận thấy ba con giáp dưới đây có vận trình nổi bật nhất, vừa có tiền lại vừa có tình - một sự cân bằng hiếm gặp.

Tuổi Tý - Quý nhân hỗ trợ, công việc bứt phá ngoạn mục

Tuần này có thể coi là tuần "đổi vận" của người tuổi Tý sau một tháng 4 khá trầm lắng. Sao Thiên Quý chiếu mệnh giúp bạn gặp được người sẵn sàng nâng đỡ có thể là sếp cũ, đồng nghiệp đã lâu không liên lạc, hoặc một người bạn vô tình gặp lại trong dịp lễ vừa qua. Đừng bỏ qua bất kỳ lời mời cà phê hay buổi gặp mặt nào trong tuần, bởi cơ hội thường đến từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Về tài chính, người tuổi Tý có khả năng nhận được khoản tiền bất ngờ vào khoảng giữa tuần (thứ Tư hoặc thứ Năm), có thể là tiền hoa hồng, thưởng dự án cũ, hoặc khoản nợ lâu ngày được trả lại. Tuy nhiên, lời khuyên là đừng vội đầu tư hay chi tiêu lớn ngay, hãy để khoản tiền này "nghỉ" trong tài khoản vài ngày trước khi quyết định. Tình duyên với người tuổi Tý độc thân khá rực rỡ, đặc biệt vào cuối tuần khi có cơ hội gặp người hợp gu trong các buổi tụ họp bạn bè.





Tuổi Thìn - Tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp được công nhận

Người tuổi Thìn vốn có vận khí mạnh trong năm Bính Ngọ 2026, và tuần đầu tháng 5 chính là lúc năng lượng đó được kích hoạt mạnh nhất. Sao Lộc Tồn cùng Tử Vi đồng chiếu giúp bạn không chỉ có tài lộc tốt mà còn được cấp trên ghi nhận đúng năng lực. Nếu bạn đang chờ một quyết định quan trọng thăng chức, điều chuyển công tác, hoặc phê duyệt dự án thì đây là tuần kết quả sẽ ngả về hướng có lợi cho bạn.

Đặc biệt, người tuổi Thìn làm trong các lĩnh vực kinh doanh, sales, bất động sản hoặc tự do có thể đón nhận một khách hàng lớn, hợp đồng giá trị cao trong ba ngày đầu tuần. Tuy nhiên cần lưu ý: vận tài tốt cũng đi kèm với việc dễ chi tiêu phóng tay. Hãy tỉnh táo với những lời mời đầu tư "lãi suất cao", các chương trình khuyến mãi mua sắm cuối tuần, vì rất dễ rơi vào trạng thái "kiếm được nhiều, tiêu cũng nhiều" mà cuối tuần lại không dư dả như kỳ vọng. Về mặt sức khỏe, hệ tiêu hóa cần được chú ý sau kỳ nghỉ lễ ăn uống không điều độ.





Tuổi Mùi - Tình cảm thăng hoa, nhân duyên rộng mở

Nếu hai con giáp trên thiên về sự nghiệp và tài lộc, thì tuổi Mùi tuần này lại nổi bật ở khía cạnh tình cảm và các mối quan hệ. Sao Hồng Loan kết hợp Thiên Hỷ tạo nên một tuần mà các mối quan hệ cả tình yêu lẫn gia đình đều được hâm nóng. Người tuổi Mùi đã có đôi sẽ thấy đối phương quan tâm hơn, hai bên dễ dàng giải quyết những hiểu lầm tích tụ từ trước. Người độc thân có khả năng cao gặp được "đối tượng tiềm năng" thông qua sự giới thiệu của người thân, đặc biệt là vào cuối tuần.

Về công việc, dù không bứt phá mạnh như tuổi Thìn, nhưng người tuổi Mùi sẽ có một tuần ổn định, mọi việc trôi chảy, không có biến động lớn. Đây là thời điểm tốt để hoàn tất những việc còn dang dở, lên kế hoạch cho cả tháng 5 thay vì khởi sự cái mới. Tài chính ở mức trung bình khá, không có khoản lớn nhưng cũng không hao tổn. Một điểm thú vị: Người tuổi Mùi có thể nhận được lời mời tham dự một sự kiện, đám cưới hoặc tiệc gặp mặt trong tuần này - hãy đi nếu có thể, vì đó là nơi mở rộng nhân duyên.

Quẻ kinh dịch tham khảo cho cả tuần: Quẻ Thủy Lôi Truân

Quẻ Truân tượng trưng cho khởi đầu - mọi việc khó khăn lúc đầu nhưng sẽ thuận lợi nếu kiên trì. Tuần đầu tháng 5 là tuần mà sự bền bỉ được tưởng thưởng. Đừng nóng vội, đừng so sánh tiến độ với người khác. Có người đã thấy kết quả ngay từ đầu tuần, có người phải đợi đến cuối tuần mới thấy "trái ngọt", quan trọng là bạn vẫn đang đi đúng hướng.

Tử vi chỉ là một góc nhìn tham khảo, là cách để chúng ta tự dặn lòng cẩn trọng hoặc lạc quan hơn trong những thời điểm nhất định. Dù bạn có nằm trong top 3 con giáp may mắn tuần này hay không, hãy nhớ rằng tuần nào cũng có cơ hội của riêng nó chỉ là chúng ta có đủ tỉnh táo và rộng mở để đón nhận hay không thôi. Chúc bạn một tuần đầu tháng 5 nhiều năng lượng tích cực, công việc hanh thông và lòng luôn bình an.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo