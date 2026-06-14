4 công thức nước uống chống nắng vừa ngon miệng lại vừa giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời

Tia cực tím mùa hè cực kỳ mạnh. Ngay cả khi dùng kem chống nắng và ô dù, bạn vẫn dễ bị rám nắng, da xỉn màu và trở nên vàng vọt, thiếu sức sống.

Thực tế, làm trắng da hiệu quả là sự kết hợp giữa 30% từ tác dụng bên ngoài và 70% từ yếu tố bên trong!

Dưới đây là 4 loại thức uống kết hợp trái cây và rau củ tự nhiên giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời mùa hè, được làm từ những nguyên liệu thông dụng hàng ngày. Những thức uống này chủ yếu tập trung vào chống oxy hóa, làm sáng da và chống lão hóa do ánh nắng. Hãy uống chúng thường xuyên để có làn da rạng rỡ, trong trẻo, không bị xỉn màu, giúp da trắng sáng và mịn màng ngay cả khi không trang điểm, và tránh được tình trạng rám nắng mùa hè!

1. Sinh tố cà chua, táo và cà rốt

Thức uống này có tác dụng chống nắng cực tốt, làm sáng da và làm mờ các vết nám trên da.

Nguyên liệu làm sinh tố cà chua, táo và cà rốt

1 quả cà chua, nửa quả táo, 1/2 củ cà rốt nhỏ và lượng nước ấm vừa đủ (khoảng 300ml).

Cách làm sinh tố cà chua, táo và cà rốt

Bước 1: Rửa sạch tất cả các nguyên liệu. Bóc vỏ cà chua để có kết cấu mịn hơn, bỏ lõi và thái táo thành các miếng nhỏ, gọt vỏ cà rốt và thái miếng nhỏ.

Bước 2: Cho cả ba nguyên liệu vào máy xay sinh tố, thêm lượng nước ấm vừa đủ vào và ấn nút xay trong 1 phút. Xay cho đến khi hỗn hợp mịn và không còn cặn, sau đó uống trực tiếp mà không cần lọc.

Chức năng và tác dụng của sinh tố cà chua, táo và cà rốt

Cà chua rất giàu lycopene, một chất chống nắng tự nhiên, có tác dụng nội sinh, bảo vệ da hiệu quả khỏi tác hại của tia cực tím và giảm sản sinh melanin. Cà rốt giàu carotene, giúp nuôi dưỡng da, cải thiện tình trạng da thô ráp và xỉn màu. Táo giúp cấp ẩm, làm mềm da và giảm hiện tượng da vàng.

Thường xuyên uống loại thức uống này có thể tạo ra một lớp bảo vệ trên da từ bên trong, giảm cháy nắng và mẩn đỏ, giúp bạn tạm biệt làn da vàng hoe và không đều màu vào mùa hè.

2. Sinh tố làm đẹp từ bắp cải tím và thanh long

Đây là thức uống mệnh danh là "Vua chống oxy hóa" và giúp cải thiện làn da xỉn màu. Chúng được làm từ những nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa, giúp thải độc và làm đẹp da.

Nguyên liệu làm món sinh tố bắp cải tím và thanh long

3-4 lá bắp cải tím (bỏ cuống cứng), 1/4 quả thanh long đỏ và khoảng 300ml nước ấm.

Cách làm sinh tố bắp cải tím và thanh long

Bước 1: Loại bỏ phần cuống cứng của bắp cải tím, chỉ giữ lại phần lá non, rồi rửa sạch, để ráo nước. Bóc vỏ quả thanh long đỏ và cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố và thêm lượng nước ấm vừa đủ vào. Xay ở tốc độ cao cho đến khi tạo thành hỗn hợp sinh tố trái cây và rau củ mịn.

Chức năng, tác dụng của sinh tố bắp cải tím và thanh long

Bắp cải tím được mệnh danh là vua của các chất chống oxy hóa tự nhiên, với hàm lượng anthocyanin cực cao. Nó có thể chống lại quá trình oxy hóa do tia cực tím, làm sáng sắc tố melanin và cải thiện sâu làn da xỉn màu, vàng vọt và thô ráp.

Thanh long đỏ có vị ngọt thanh mát, thúc đẩy nhu động ruột, loại bỏ chất thải khỏi cơ thể và ngăn ngừa sự tích tụ độc tố gây ra tình trạng da xỉn màu hoặc vàng vọt. Thường xuyên sử dụng sẽ giúp da sáng mịn và rạng rỡ, càng dùng càng thấy da đẹp hơn.

3. Sinh tố việt quất, bắp cải tím và chuối

Thức uống này rất tốt cho làn da, chống lão hóa do ánh nắng mặt trời, dưỡng ẩm và làm mềm da.

Nguyên liệu làm món sinh tố việt quất, bắp cải tím và chuối

Một ít quả việt quất, 3 lá bắp cải tím, nửa quả chuối và một ít nước ấm.

Cách làm món sinh tố việt quất, bắp cải tím và chuối

Bước 1: Loại bỏ cuống bắp cải tím và rửa sạch rồi để ráo sau đó thái nhỏ. Rửa quả việt quất, để ráo. Bóc vỏ và thái lát chuối.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố và thêm một ít nước ấm vào. Sau đó khởi động máy và xay cho đến khi hỗn hợp sánh mịn, sau đó bạn nên uống ngay. Thức uống này có vị ngọt dịu.

Chức năng, tác dụng món sinh tố việt quất, bắp cải tím và chuối

Quả việt quất có hàm lượng anthocyanin cực cao, chất này đặc biệt chống lại lão hóa do ánh nắng mặt trời, làm mờ các vết nám và tình trạng da xỉn màu, đồng thời bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Bắp cải tím cung cấp lợi ích chống oxy hóa gấp đôi, giúp giữ cho làn da trắng sáng.

Chuối tốt cho dạ dày và giúp trung hòa vị chát của rau củ, giúp da mềm mại và giữ ẩm. Thích hợp cho phụ nữ thường xuyên hoạt động ngoài trời, dễ bị cháy nắng và có làn da khô ráp, nên uống thường xuyên.

4. Sinh tố cam, táo, dưa chuột

Thức uống này, khi uống vào buổi sáng sẽ có công dụng làm sáng và trắng da, loại bỏ sắc vàng.

Nguyên liệu làm món sinh tố cam, táo, dưa chuột

Nửa quả cam, nửa quả táo, nửa quả dưa chuột, một ít nước ấm.

Cách làm món sinh tố cam, táo, dưa chuột

Bước 1: Rửa sạch và cắt dưa chuột thành miếng, bỏ lõi và cắt táo thành miếng, bóc bỏ lớp vỏ bọc từng múi cam và bỏ hạt.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố và thêm một ít nước ấm. Sau đó khởi động máy và xay đến khi được hỗn hợp mịn. Ngay sau đó rót ra cốc và uống luôn.

Chức năng và tác dụng của sinh tố cam, táo, dưa chuột

Cam rất giàu vitamin C, chất này ức chế sản sinh melanin và làm sáng da, do đó chúng là một chất làm trắng tự nhiên. Dưa chuột giúp cấp ẩm, giải nhiệt và làm dịu da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Táo làm mềm và dưỡng ẩm cho da.

Thức uống giải khát này nhanh chóng cải thiện tình trạng da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời mùa hè, da xỉn màu và có vết vàng nám, giúp da trở nên sạch sẽ, rạng rỡ, tươi sáng ngay cả khi không trang điểm.