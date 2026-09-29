3 bước đơn giản để làm món đùi gà rán giòn tan, bên trong mềm mọng và thơm lừng

Bạn có từng rán những chiếc đùi gà quá lâu mà bên ngoài lại bị cháy trong khi bên trong vẫn còn sống không?

Lý do khiến đùi gà rán ở những nhà hàng đó giòn tan và mềm ngon không phải vì dầu hay chảo của họ tốt hơn, mà vì họ thực hiện thêm một vài bước trước khi cho đùi gà vào chảo.

Nếu bạn bỏ qua 2 bước này khi làm món đùi gà rán giòn ở nhà, không có gì ngạc nhiên khi bên ngoài bị cháy trong khi bên trong vẫn còn sống. Đùi gà mua ở chợ tốt nhất nên là đùi tươi, nhưng đùi đông lạnh cũng được. Đừng vội ướp chúng.

Bước 1: Cách sơ chế đùi gà

Khi làm món đùi gà rán giòn, tôi thường dùng nĩa chọc khắp các miếng đùi, đặc biệt là những phần thịt dày hơn.

Bước này không chỉ giúp hương vị thấm sâu vào thịt mà còn đảm bảo đùi gà được làm nóng đều bên trong và bên ngoài trong quá trình rán. Bạn cũng có thể khía vài đường để tách phần thịt nạc ra khỏi đùi gà. Bước này rất quan trọng; bỏ qua bước này sẽ làm thay đổi hoàn toàn kết cấu của gà rán sau này.

Nếu không, phần bên ngoài sẽ chín nhưng bên trong vẫn còn sống. Sau khi xiên, ngâm đùi gà trong nước sạch khoảng 20 phút để loại bỏ huyết dư còn đọng lại, sau đó vớt ra và thấm khô hoàn toàn bằng khăn bếp.

Bước 2: Cách ướp đùi gà?

Đừng chỉ cho rượu nấu ăn và nước tương. Hãy cho thêm tỏi băm, gừng băm, tiêu trắng và muối. Quan trọng nhất, hãy cho thêm một thìa dầu hào và ớt bột (nếu thích ăn cay). Dầu hào giúp thịt đùi gà mềm hơn, còn bột ớt không chỉ tạo vị cay mà còn khử mùi tanh, tăng hương thơm và tạo màu sắc đẹp mắt sau khi rán. Sau khi trộn đều, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và ướp trong tủ lạnh ít nhất 2 tiếng, hoặc qua đêm nếu có đủ thời gian, để gia vị ngấm sâu vào thịt và xương.

Bạn nghĩ rằng chỉ cần phủ bột lên rồi nấu ngay sau khi ướp là được sao?

Bạn không thể cho chúng trực tiếp vào nồi. Đây là cách tôi đã làm: Đầu tiên, tôi phủ một lớp bột mì khô mỏng lên đùi gà đã ướp, rồi rũ bỏ phần bột thừa. Sau đó, tôi nhúng chúng vào hỗn hợp trứng đánh tan, và cuối cùng phủ một lớp tinh bột khoai lang dày lên trên.

Đúng vậy, đó là tinh bột khoai lang, chứ không phải bột mì hay vụn bánh mì. Tinh bột khoai lang tạo ra lớp vỏ giòn tan nhất và không dễ bị mềm nhão sau khi nguội.

Không nên rán đùi gà ngay sau khi phủ bột. Hãy để chúng nghỉ khoảng 5 phút để bột và hỗn hợp trứng bám chắc vào đùi gà, tránh bị bong ra khi rán.

Bước 3: Cách rán đùi gà?

Một số người có thể thắc mắc làm thế nào để đánh giá nhiệt độ dầu? Nhiều người dùng đũa để kiểm tra, nhưng khi thấy những bong bóng nhỏ xuất hiện trên đũa, thì nhiệt độ dầu thực tế vẫn chưa đủ nóng. Nếu bạn thả một miếng da gà nhỏ đã được phủ bột vào, và nó ngay lập tức nổi lên mặt nước với nhiều bong bóng xung quanh, thì nhiệt độ dầu đã đủ, khoảng 70% nóng.

Nhẹ nhàng cho đùi gà vào chảo từ từ dọc theo thành chảo; đừng ném chúng vào, nếu không dầu sẽ bắn tung tóe. Sau khi cho vào, đừng vội lật. Rán trên lửa vừa trong 3 phút, cho đến khi mặt dưới chín vàng và hơi vàng nâu, sau đó lật mặt kia. Khi cả hai mặt đều hơi vàng nâu, hãy lật chúng vài lần.

Rán đùi gà cho đến khi có màu vàng nâu nhạt. Lúc này, đùi gà đã chín, nhưng lớp da sẽ nhanh chóng mềm và mất đi độ giòn. Để gà nghỉ khoảng nửa tiếng.

Sau đó tăng nhiệt độ dầu để làm nóng chảo, rồi cho đùi gà vào rán lần thứ hai, đến khi vàng nâu. Bước rán lần thứ hai này rất quan trọng; nó là chìa khóa để có được lớp da giòn. Lần rán đầu tiên làm chín thịt, và lần rán thứ hai làm giòn da. Nếu bỏ qua bước này, da sẽ bị mềm khi đùi gà nguội.

Sau khi rán, hãy cho vào đĩa có lót lớp giấy thấm dầu. Khi cắn một miếng, lớp da bên ngoài sẽ giòn tan và vụn ra. Thịt bên trong mềm đến mức sẽ tiết ra nước ngọt. Ăn kèm với một ít salad rau xà lách hoặc salad rau bắp cải, hai đùi gà chắc chắn sẽ không đủ.

Lần tới nếu làm món đùi gà rán giòn, bạn hãy thử theo công thức này nhé, chắc chắn thành phẩm sẽ khiến cả nhà thích mê.