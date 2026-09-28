Cuộn lại rồi hấp chín, bạn sẽ có ngay một món ăn giòn tan, mềm mại và mọng nước, ngon hơn cả thịt!

Có rất nhiều người người thích các món ăn chay, nhưng nếu bạn muốn làm cho món chay trở nên thú vị hơn, bạn nhất định phải xem công thức này! Công thức hôm nay không sử dụng phương pháp chiên hoặc luộc; thay vào đó, nó sử dụng phương pháp hấp - một phương pháp giúp giữ lại chất dinh dưỡng và độ mềm của các nguyên liệu, đảm bảo mỗi miếng ăn đều vô cùng tươi ngon.

Món ăn hôm nay chủ yếu gồm hai phần. Phần đầu tiên là lớp vỏ ngoài, chính là lớp váng đậu giòn thường dùng cho món lẩu. Chúng ta ngâm nó trong nước lạnh để làm mềm, sau đó cán mỏng để cuốn các nguyên liệu. Phần nhân hoàn toàn sử dụng các loại rau củ, gồm bí ngòi, cà rốt, cánh gà chay, nấm hương, v.v..., với kết cấu tươi mát và giòn tan. Đặc biệt, lớp vỏ ngoài thấm hút nước dùng, làm cho mỗi miếng cắn đều giòn, mềm và mọng nước. Món ăn này ngon và dễ làm.

Nguyên liệu làm món gỏi cuốn chay hấp

Khoảng 10 miếng váng đậu chiên giòn, 1 quả bí ngòi, nửa củ cà rốt, 4 cây nấm hương khô, một ít tôm khô, một ít cánh gà chay (làm từ đạm đậu nành), muối, một nhúm bột nêm vị nấm, dầu lạc tùy lượng cần dùng, và 1 quả ớt chuông xanh và đỏ thái sợi.

Cách làm món gỏi cuốn chay hấp

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị các nguyên liệu chính cho món ăn hôm nay. Có hai loại rau củ: một quả bí ngòi và nửa củ cà rốt. Rửa sạch và bào nhỏ bằng dụng cụ bào. Cho vào bát, rắc một ít muối, trộn đều và ướp khoảng 10 phút để nước thoát ra ngoài. Sau 10 phút, vắt hết nước thừa và để sang một bên. Nấm hương khô ngâm nước, vắt khô và thái nhỏ. Cánh gà chay ngâm cho đến khi mềm và cũng thái nhỏ. Cho tất cả các nguyên liệu phụ này vào rau củ, sau đó thêm một chút muối, một ít bột nêm vị nấm và một ít dầu lạc, rồi trộn đều.

Bước 2: Chuẩn bị khoảng 10 miếng váng đậu chiên giòn. Ngâm tất cả váng đậu chiên vào trong nước lạnh cho đến khi mềm hoàn toàn. Sau đó vớt ra và vắt nhẹ nhàng để loại bỏ nước thừa. Lấy một cuốn đậu hũ đặt lên thớt, tìm cạnh hở và mở ra. Cho một lượng nhân chay vừa đủ vào, cuộn lại từ một đầu và đặt lên đĩa nóng. Lặp lại quy trình này cho tất cả các cuốn rau củ.

Bước 3: Sau khi xếp các cuốn rau củ vào khay hoặc đĩa, chúng đã sẵn sàng để hấp. Đun sôi nước trong nồi hấp ở lửa lớn. Đặt khay lên xửng, đậy nắp và hấp khoảng 10 phút, sau đó tắt bếp. Sau khi hấp, trang trí với một ít ớt chuông xanh và đỏ thái sợi, rưới một ít nước tương cá hấp đều lên các chiếc gỏi cuốn, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món gỏi cuốn chay hấp

Món gỏi cuốn chay hấp này làm vô cùng đơn giản nhưng hương vị thanh mát và ngon vô cùng. Mỗi miếng cắn đều mềm bên ngoài và giòn bên trong, bùng nổ hương vị tươi ngon - một món ăn cực kỳ ngon miệng! Dễ làm và chắc chắn đáng để thử.

Chúc bạn ngon miệng với món gỏi cuốn chay hấp này nhé!