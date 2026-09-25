Tháng 10 sắp đến, hãy luân phiên nấu 4 món thịt này, vừa ngon miệng lại giúp củng cố sức khỏe

Tháng Mười, mùa thu vàng rực rỡ, mang đến thời tiết mát mẻ hơn và là thời điểm hoàn hảo để điều chỉnh chế độ ăn uống bồi bổ (Theo quan niệm của y học cổ truyền, mùa thu đông là lúc cần "dưỡng âm, phòng hàn", tích trữ năng lượng và bảo vệ phế tạng.) Tuy nhiên, chế độ ăn uống bồi bổ không có nghĩa là ăn quá nhiều. Việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo có thể dễ dàng dẫn đến tích tụ mỡ và cũng có thể gây ra nhiệt trong người, dẫn đến các vấn đề như khô miệng, táo bón và mụn trứng cá. Những người thực sự hiểu về thực phẩm sẽ khéo léo lựa chọn các loại thịt giàu protein, ít chất béo vào mùa thu để bổ sung năng lượng đã mất trong mùa hè, tăng cường miễn dịch và tránh gây quá tải cho cơ thể. Vậy, loại thịt nào phù hợp để ăn vào thời điểm này? Và nên chế biến như thế nào để cân bằng dinh dưỡng và hương vị tươi ngon? Dưới đây là 4 công thức chế biến thịt theo mùa giúp bạn thưởng thức những món ăn ngon miệng mà vẫn giữ được sức khỏe tốt.

1. Thịt ức bò hầm củ cải

Nguyên liệu: 500g thịt ức bò, 1 củ cải trắng, 4 lát gừng, 1 cọng hành baro, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, 10 hạt tiêu đen, muối vừa ăn, một nhúm tiêu trắng xay, và một ít rau mùi thái nhỏ.

Cách làm món thịt ức bò hầm củ cải

Bước 1: Cắt thịt ức bò thành từng miếng vuông 3cm, ngâm trong nước 1 tiếng, thay nước 2 lần trong quá trình ngâm để loại bỏ máu, sau đó vớt ra để ráo và để riêng. Gọt vỏ củ cải trắng và cắt thành từng miếng có kích thước tương tự như thịt ức bò. Cắt gừng thành lát mỏng và hành baro thành từng khúc. Cho thịt bò vào nồi nước, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn và 2 lát gừng. Đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, tiếp tục nấu trong 2 phút, sau đó vớt ra và rửa lại với nước ấm.

Bước 2: Cho thịt ức bò đã chần vào nồi, thêm nước nóng vừa đủ, các lát gừng còn lại, các đoạn hành baro, hoa hồi, lá nguyệt quế và hạt tiêu, sau đó đổ 1 muỗng canh rượu nấu ăn vào. Đun sôi ở lửa lớn, rồi giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 1 giờ. Không nên mở nắp thường xuyên trong thời gian này để giữ cho nước dùng trong.

Bước 3: Thêm củ cải trắng cắt miếng vào và tiếp tục ninh trong 20 phút, cho đến khi củ cải trở nên trong suốt và mềm, và thịt ức bò có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Vớt bỏ các đoạn hành lá, hoa hồi và các loại gia vị khác, thêm lượng muối vừa đủ và một chút tiêu trắng để nêm nếm, rắc thêm rau mùi thái nhỏ rồi tắt bếp và dọn ra ăn.

2. Ức gà sốt tiêu đen áp chảo với tỏi

Nguyên liệu: 2 miếng ức gà, 5 tép tỏi, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng cà phê bột bắp, 1 muỗng canh dầu ô liu, một chút muối và một ít bông cải xanh.

Cách làm món gà sốt tiêu đen áp chảo với tỏi

Bước 1: Sau khi rửa sạch ức gà, thái dọc thành hai phần mỏng. Dùng sống dao đập nhẹ vào miếng ức để làm mềm, giúp gia vị dễ thấm hơn và tạo nên kết cấu mềm ngon hơn. Băm nhỏ tỏi. Lấy một nửa lượng tỏi băm nhỏ và trộn với nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn, tiêu xay, bột bắp và một chút muối để làm nước ướp.

Bước 2: Cho ức gà vào bát, thêm nước ướp. Ướp thịt trong khoảng 20 phút cho ngấm đều gia vị. Tách bông cải xanh thành những nhánh nhỏ, chần sơ trong nước sôi có thêm muối khoảng 1 phút, sau đó vớt ra, rửa sạch với nước lạnh và để ráo.

Bước 3: Làm nóng chảo trên lửa nhỏ, cho dầu ô liu vào và xào phần tỏi băm còn lại cho đến khi thơm. Thêm ức gà đã ướp vào chảo và chiên trên lửa vừa cho đến khi một mặt vàng nâu. Lật gà và chiên khoảng 3 phút mỗi mặt, cho đến khi bên trong chín hoàn toàn. Cắt ức gà đã chiên thành từng dải và xếp lên đĩa. Dùng kèm với bông cải xanh và rưới phần nước sốt tỏi còn lại trong chảo lên trên.

3. Canh thịt vịt hầm bí đao và hạt ý dĩ

Nguyên liệu: Nửa con vịt già, 300g bí đao, 50g hạt ý dĩ, 4 lát gừng, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, muối vừa ăn, 10 quả kỷ tử và một ít hành lá thái nhỏ.

Cách nấu món canh thịt vịt hầm bí đao và hạt ý dĩ

Bước 1: Ngâm hạt ý dĩ trong nước khoảng 2 tiếng trước khi chế biến. Gọt vỏ và bỏ hạt bí đao, cắt thành miếng dày, rồi thái gừng thành lát mỏng. Chặt vịt thành từng miếng, ngâm trong nước lạnh khoảng 30 phút để loại bỏ bớt máu, sau đó vớt ra khỏi nước. Cho nước lạnh vào nồi, thêm thịt vịt và 2 lát gừng, đổ rượu nấu ăn vào, đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, luộc trong 3 phút, vớt ra và rửa lại với nước ấm.

Bước 2: Cho các miếng thịt vịt, hạt ý dĩ và những lát gừng còn lại vào nồi, thêm nước vừa đủ và đun sôi trên lửa lớn. Đun nhỏ lửa trong 1 giờ, dùng thìa hớt bỏ lớp dầu thừa trên bề mặt để giữ cho nước dùng trong. Thêm các miếng bí đao vào và tiếp tục ninh trong 15 phút, cho đến khi bí đao mềm và thịt vịt chín mềm. Thêm kỷ tử và nấu thêm 2 phút. Nêm muối, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, rồi tắt bếp.

4. Cá bơn phi lê áp chảo

Nguyên liệu: 2 miếng phi lê cá bơn, nửa quả chanh, nửa thìa cà phê tiêu xay, một nhúm muối, 1 thìa canh dầu ô liu, 1 thìa cà phê tỏi băm, một nhúm hương thảo và vài ngọn măng tây.

Cách làm món cá bơn phi lê áp chảo

Bước 1: Sau khi rã đông phi lê cá bơn, hãy rửa sạch và thấm khô bằng khăn giấy nhà bếp để tránh dầu bắn tung tóe khi chiên. Cho phi lê cá vào đĩa, vắt nước cốt nửa quả chanh vào, rắc muối và tiêu xay, xoa đều và ướp trong 15 phút. Cắt bỏ phần gốc cứng của măng tây, rửa sạch, chần sơ trong nước sôi khoảng 30 giây, sau đó vớt ra để ráo và để sang một bên.

Bước 2: Làm nóng chảo trên lửa nhỏ, cho dầu ô liu, tỏi băm và hương thảo vào, xào cho đến khi dậy mùi thơm. Cho phi lê cá bơn đã ướp vào chảo và chiên trên lửa vừa. Không lật ngay; đợi đến khi mặt dưới chuyển sang màu trắng và chín tới rồi mới lật. Chiên áp chảo mỗi mặt khoảng 2 đến 3 phút, cho đến khi cá chuyển sang màu trắng hoàn toàn và có thể dễ dàng bóc ra bằng nĩa. Cho các miếng cá phi lê đã chiên ra đĩa và dùng kèm với măng tây. Bạn có thể vắt thêm một ít nước cốt chanh lên trên để tăng thêm hương vị.

Ẩm thực mùa thu chú trọng sự nhẹ nhàng và cân bằng. 4 món ăn này sử dụng thịt ức bò, ức gà, vịt già và cá bơn - tất cả đều là các loại thịt giàu protein, ít chất béo - kết hợp với các nguyên liệu theo mùa như củ cải, bí đao và hạt ý dĩ, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mà không gây nóng quá mức. Phương pháp nấu cũng đơn giản, với lượng dầu và muối tối thiểu để giữ được hương vị tự nhiên của các nguyên liệu. Khi tháng Mười đang đến gần, tại sao không thêm những công thức này vào bữa ăn gia đình bạn, đảm bảo họ có những bữa ăn ấm áp và dễ chịu khi thời tiết trở lạnh?