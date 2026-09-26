Chọn mua nấm hương, người thông minh sẽ chú trọng đến 4 điều này khiến người bán cũng phải khen ngợi

Bạn có bao giờ rơi vào tình huống, đi chợ mua nấm hương về nấu ăn, thế nhưng đứng trước quầy hàng rất lâu, bạn cũng như rất nhiều người chỉ chọn những cây nấm to. Và có bao giờ ai đó nói với bạn rằng: "Đừng có chọn mua những cây nấm to, chúng sẽ không ngon khi nấu đâu"!?

Thậm chí, có thể người đưa ra lời khuyên đó còn chỉ cho bạn những điểm cụ thể trên cây nấm để chứng minh luận điểm của mình là đúng. Cụ thể họ sẽ cầm 2 cây nấm và so sánh. Cây nấm nhỏ có mép mũ cong vào trong, còn cây nấm lớn thì mép mũ phẳng, xòe ra. Và nếu bạn trực tiếp cầm 2 cây nấm hương có kích thước khác nhau, bạn cũng nhận thấy những điều đó.

Mang theo sự thắc mắc, chúng tôi đã cố dò hỏi người đàn ông có kinh nghiệm hơn 15 năm buôn bán rau củ. Ông đã thằng thắn nói rằng: "Nấm hương cũng giống như con người; chúng sẽ trưởng thành hơn khi già đi. Khi mũ nấm đã nở hoàn toàn, nghĩa là chúng đã già, thịt nấm mềm nhũn và mùi thơm yếu đi. Những cây nấm hương ngon nhất là những cây chưa nở hoàn toàn".

Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm rõ những vấn đề phức tạp mà ông ấy đã đề cập, tập trung vào 4 đặc điểm chính trên cây nấm.

Đặc điểm đầu tiên: Mép mũ

Mũ nấm hương có hình dạng giống như một chiếc ô nhỏ. Tình trạng của chiếc ô này cho biết trực tiếp tuổi đời của nấm.

Nấm hương đến độ thu hoạch tốt nhất thường có mũ hình bán cầu hoặc hình ô với mép hơi cong vào trong, khi chạm vào thấy dày và đàn hồi. Loại nấm này có thịt chắc, mùi thơm nồng, và trở nên giòn và mềm khi xào. Nếu mũ nấm mở hoàn toàn, với mép thẳng hoặc thậm chí cong ra ngoài, giống như một chiếc ô bị bẹp, điều đó có nghĩa là nấm đã được hái quá muộn và quá già. Khi bạn bổ nấm ra, thịt nấm mỏng, xơ thô, khó nhai, và hầu hết mùi thơm đã biến mất.

Đặc điểm thứ hai: Phiến nấm dưới mũ nấm (còn gọi là mang nấm)

Hãy lật ngược cây nấmh hương lên và quan sát các phiến nấm rất nhỏ bên dưới mũ nấm. Đây còn được gọi là mang nấm. Phần này chính là nơi phản ánh chính xác nhất độ tươi ngon và chất lượng của nấm hương.

Nấm hương tươi có phần phiến nấm màu trắng sữa hoặc be nhạt, sắp xếp gọn gàng, khô ráo và không dính khi chạm vào. Nếu quan sát kỹ, khoảng cách giữa các phiến nấm rất nhỏ, khít chặt với nhau.

Nếu các phiến nấm chuyển sang màu đen hoặc vàng, hoặc trông bẩn và nhớt, thì chúng đã được bảo quản quá lâu. Phiến nấm bị đen cho thấy các chất dinh dưỡng bên trong nấm đang bị mất đi, dẫn đến kết cấu dai hơn và hương vị giảm đáng kể. Một điều khác cần chú ý là các đốm đen hoặc chất bột trên phiến nấm; đây có thể là dấu hiệu của nấm mốc, và nấm nên được bảo quản ngay lập tức.

Đặc điểm thứ ba: Cuống nấm

Cuống nấm/thân nấm là "trụ cột" ở dưới cùng của nấm hương. Nhiều người thường bỏ qua phần này khi chọn nấm hương, nhưng thực tế, tình trạng của cuống nấm lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của nấm.

Nấm hương chất lượng cao có thân ngắn, dày, thường không dài quá một nửa đường kính mũ nấm. Nếu bóp nhẹ, bạn sẽ thấy chắc và cứng, với phần thân màu trắng, đặc. Loại nấm này hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng trong quá trình sinh trưởng, dẫn đến kết cấu tuyệt vời.

Ngược lại, nếu thân nấm mỏng, dài và mềm nhũn, dễ bị dẹp hoặc thậm chí rỗng khi bóp, điều đó cho thấy nấm không phát triển tốt, thiếu chất dinh dưỡng hoặc đã già. Một khả năng khác khiến thân nấm quá dài là do môi trường sinh trưởng kém, thiếu ánh sáng mặt trời khiến thân nấm phát triển quá dài; những loại nấm như vậy có mùi thơm và vị kém hơn.

Một chi tiết khác nữa, đó là nếu phần gốc của thân nấm có một chút cặn chất nền, đó là điều bình thường, cho thấy nấm được thu hoạch trực tiếp từ nhà trồng nấm. Tuy nhiên, nếu phần gốc thân nấm bị đen và dính, điều đó có nghĩa là nấm đã bị ẩm và hư hỏng trong quá trình bảo quản.

Đặc điểm thứ tư: Mùi hương

Sở dĩ nấm hương được gọi tên như vậy là bởi vì hương thơm đặc trưng của chúng. Khi mua nấm, hãy ngửi kỹ hơn. Nấm hương tươi có mùi thơm nhẹ, thoang thoảng mùi gỗ, không quá nồng cũng không quá gắt. Nếu bạn ngửi thấy mùi chua hoặc mùi mốc, điều đó có nghĩa là chúng đã bị hỏng. Nếu bạn ngửi thấy mùi hóa chất nồng hoặc mùi lưu huỳnh, hãy hết sức cẩn thận - một số người bán sử dụng lưu huỳnh để xông nấm hương nhằm làm cho chúng trông trắng hơn và hấp dẫn hơn, nhưng nấm hương đã được xông lưu huỳnh sẽ có mùi chua hoặc mùi hóa chất khó chịu.

Làm thế nào để bạn có thể xác nhận điều này rõ hơn? Bạn có thể cho nấm hương vào túi kín, lắc vài lần, sau đó mở ra ngửi bên trong. Nấm hương bình thường có mùi thơm lâu, trong khi nấm hương kém chất lượng hoặc xông lưu huỳnh sẽ có mùi thơm nhanh chóng biến mất hoặc có mùi lạ.

Tóm lại, việc lựa chọn nấm hương ngon không khó, nó chỉ gói gọn trong 4 đặc điểm trên. Lần sau đi chợ, đừng vội vàng chọn cây nấm to nhất. Hãy lật ngược nó lại và xem xét kỹ, rồi ngửi thật kỹ. Chỉ mất 2 giây thôi, nhưng chất lượng của những cây nấm bạn mua có thể khác nhau rất nhiều.