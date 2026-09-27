Công thức kết hợp 3 nguyên liệu tạo nên một món hấp thơm mềm, mọng nước và ngon tuyệt

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để thưởng thức nhiều món hấp. Các món hấp chứa ít dầu và muối hơn, giúp giảm nhiệt trong cơ thể và làm dịu cái nóng oi bức cuối hè, đầu mùa thu. Hơi nước mát hơn nhiều so với dầu, giúp giữ được độ tươi ngon và mềm mại của nguyên liệu, đồng thời giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn. Hơn nữa, các món hấp nhìn chung dễ làm, ngay cả người mới bắt đầu học nấu nướng cũng có thể dễ dàng chế biến được vài món. Ví dụ, công thức hôm nay khá ngon, nguyên liệu lại đơn giản nhưng rất ngon miệng.

Món hấp này chỉ có ba nguyên liệu: Thịt lợn, hạt dẻ và nấm hương khô. Việc bạn cần làm là xắt nhỏ hạt dẻ và nấm hương khô đã được ngâm mềm, sau đó trộn với thịt lợn băm, nêm gia vị rồi hấp trực tiếp. Đây là món chả hấp rất đơn giản. Kết cấu mềm và mọng nước tuyệt vời, với chút vị ngọt bùi từ hạt dẻ. Ăn kèm với cơm rất ngon. Món này ngon, dễ làm và bổ dưỡng. Chắc chắn đáng để thưởng thức trong bữa cơm mùa thu.

Nguyên liệu làm món chả thịt heo băm hấp hạt dẻ và nấm hương

250g thịt nạc vai, 5-6 hạt dẻ, 3 cây nấm hương khô, một ít hành lá và gừng, một ít nước tương, một ít muối, một ít bột nêm vị gà, một ít bột bắp.

Cách làm món chả thịt heo băm hấp hạt dẻ và nấm hương

Bước 1: Hãy chuẩn bị các nguyên liệu chính cho món ăn hôm nay. Đầu tiên là hạt dẻ tươi bạn cần phải bóc vỏ và bỏ lớp lụa nâu. Sau đó băm xắt nhỏ hạt dẻ và cho vào bát để dùng sau. Tiếp theo, chuẩn bị một ít nấm hương khô. Ngâm nấm trong nước lạnh cho đến khi mềm, sau đó vắt hết nước thừa và băm nhỏ. Lưu ý rằng bạn không nên đổ bỏ nước ngâm nấm hương, vì bạn sẽ cần đến nó sau này. Thịt heo thái miếng nhỏ rồi xay nhuyễn trong máy xay thịt. Thêm hành lá thái nhỏ, nước tương, một chút muối và bột nêm vị gà, trộn đều. Sau đó, lấy phần nước ngâm nấm cho vào hỗn hợp từng chút một, khuấy đều theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nước được hấp thụ hết. Cuối cùng, thêm một lượng tinh bột khô vừa đủ và trộn đều.

Bước 2: Lấy nấm hương và hạt dẻ đã thái nhỏ cho vào thịt băm. Trộn đều bằng tay cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện, phết dính vào nhau. Sau đó, lấy một đĩa đã được làm nóng và trải đều hỗn hợp thịt băm vừa trộn xong lên đĩa. Nếu thích, bạn có thể đập một quả trứng vào giữa phần thịt băm để tăng thêm hương vị. Cho nước lạnh vào nồi hấp, đun sôi trên lửa lớn, sau đó đặt đĩa nguyên liệu lên xửng hấp, đậy nắp và hấp trên lửa lớn trong 20 phút. Nếu gia vị quá nhạt, rưới thêm một ít nước tương cá hấp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món chả thịt heo băm hấp hạt dẻ và nấm hương

Chả thịt mềm và mọng nước, có vị ngọt nhẹ từ hạt dẻ, hương vị thơm ngon của nấm hương khô. Món ăn đơn giản nhưng ngon miệng này đặc biệt hấp dẫn và rất hợp ăn cùng cơm. Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn ngon để thưởng thức vào mùa thu, hãy thử công thức này nhé!

Chúc bạn ngon miệng với món chả thịt heo băm hấp hạt dẻ và nấm hương!