Canh trứng cà chua nấu theo cách này, đơn giản mà ngon hơn rất nhiều, ai ăn cũng phải khen nức nở

Khi mùa thu đến, tôi thích nấu những món canh ngon, dễ làm và bổ dưỡng, nhưng chắc chắn không phải là canh thịt hay canh xương, vì những món đó tốn quá nhiều thời gian! Bạn vẫn có thể làm một món canh đơn giản nhưng vẫn ngon miệng và bổ dưỡng bằng cách sử dụng một số nguyên liệu tốt cho sức khỏe, giống như công thức tôi chia sẻ hôm nay.

Món canh hôm nay có 3 nguyên liệu chính: Củ mài, cà chua và trứng. Đây đều là những nguyên liệu rất đơn giản. Ăn nhiều củ mài vào mùa thu có thể giúp dưỡng ẩm cho da khô. Hôm nay, tôi sẽ làm những viên khoai mỡ và nấu chúng với cà chua và trứng trong món canh này. Những viên khoai mỡ mềm mịn, tan chảy trong miệng. Cả món canh đều rất ngon miệng, và công thức thì đơn giản, rất đáng để thử.

Nguyên liệu nấu canh cà chua, trứng và viên củ mài

1 củ mài, 1 quả cà chua, 2 quả trứng gà, một lượng tinh bột củ sen vừa đủ, một lượng hành lá thái nhỏ vừa đủ, một lượng bột tiêu vừa đủ, nửa muỗng canh dầu mè, một lượng dầu hạt cải vừa đủ.

Cách nấu món canh cà chua, trứng và viên củ mài

Bước 1: Trước tiên, chúng ta chuẩn bị củ mài. Gọt vỏ, rửa sạch rôi cắt thành miếng, rồi hấp cho đến khi chín mềm. Sau khi hấp xong, lấy ra và dùng thìa nghiền thành bột nhuyễn. Sau đó để nguội hoàn toàn. Khi củ mài nghiền đã nguội, rắc một chút muối vào, sau đó thêm 1 lòng trắng trứng, tiếp theo là một thìa canh lớn tinh bột củ sen nguyên chất. Nếu không có tinh bột củ sen, bạn có thể dùng tinh bột khoai tây hoặc tinh bột bắp thay thế. Sau đó nhào đều thành khối bột đồng nhất và để sang một bên.

Bước 2: Cà chua bạn đem rửa sạch, thái miếng nhỏ. Đập 1 quả trứng gà vào bát cộng với 1 lòng đỏ còn lại từ bước trước vào bát, đánh đều tất cả rồi để sang một bên. Chuẩn bị sẵn một bát tô đựng canh, cho hành lá thái nhỏ vào cùng với chút bột tiêu và dầu mè.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng nồi rồi cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho cà chua thái miếng vào xào đến khi nước cà chua tiết ra, mềm. Tiếp theo, thêm lượng nước lạnh vừa đủ và vặn lửa lớn nhất để đun sôi.

Bước 4: Sau khi nước dùng trong nồi sôi, bạn hạ nhỏ lửa. Tiếp đó lấy phần bột củ mài đã chuẩn bị ra, làm ướt tay một chút để tránh bị dính, lấy một lượng bột vừa đủ, nặn thành từng viên tròn rồi thả vào nồi. Sau khi cho hết các viên bột vào nồi, chỉnh lửa lớn rồi đun sôi trên lửa lớn khoảng 2 phút.

Bước 5: Giữ lửa lớn, đổ hỗn hợp trứng đã đánh vào nồi, sau đó thêm một chút rượu nấu ăn, muối và một ít tinh chất cốt gà rồi tắt bếp. Đổ món canh vừa nấu ra bát tô đã cho hành lá thái nhỏ, bột tiêu, dầu mè đã chuẩn bị trước đó. Khuấy đều để dậy mùi thơm của tiêu, dầu mè và hành lá thái nhỏ ở đáy, sau đó là có thể dùng.

Thành phẩm món canh cà chua, trứng và viên củ mài

Những viên củ mài mềm mịn là điểm nhấn, chúng tan chảy trong miệng chỉ với một cái chạm nhẹ, và bạn thậm chí có thể cảm nhận được những miếng củ mài nhỏ khi nhai. Nước dùng thanh mát, rau củ mềm, rất ngon và đáng để thử. Nếu bạn thích kết cấu hơi lợn cợn, hãy để lại một vài miếng củ mài vụn trong hỗn hợp bột; đừng nghiền quá nhuyễn. Hãy nhớ thêm lượng tinh bột để tạo chất kết dính, giúp viên bột củ mài không bị vụn và nát khi nấu. Bạn cũng có thể thêm cà rốt thái nhỏ, nấm thái nhỏ hoặc các nguyên liệu khác để tăng hương vị.

Chúc bạn ngon miệng với món canh cà chua, trứng và viên củ mài!