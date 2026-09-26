Một cách làm món tôm rang chỉ 5 phút mà đậm đà hương vị, cực kì đưa cơm

Được chế biến từ tôm tươi mọng vị biển, ngập tràn tỏi phi thơm và dầu ô-liu, Gambas al Ajillo (tôm sốt tỏi) là món Tapas kinh điển của Tây Ban Nha với hương vị cuốn hút khó cưỡng. Với món ăn này, bạn có thể thưởng thức cùng bánh mì giòn rụm để quết trọn phần nước sốt đậm đà - Chỉ đơn giản thế thôi là bạn đã có ngay một bữa ăn ngon lành chỉ trong chưa đầy 5 phút! Hoặc bạn có thể dùng món ăn này với cơm nóng, cũng đưa vị vô cùng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm tôm rang tỏi

- Tôm: 320gr

- Dầu ô liu: 1/3 cốc

- Tỏi: 21gr (5-6 tép)

- Ớt đỏ nghiền: 1/4 muỗng cà phê

- Muối: 1/8 muỗng cà phê

- Rau mùi tây: Dùng để trang trí món ăn

Cách làm tôm rang tỏi chuẩn ngon

Bước 1: Lột vỏ tôm và khoét một đường sâu ở giữa thân tôm, sau đó thấm khô bằng khăn giấy. Với cách này sẽ giúp tôm không bị bắn tung tóe nhiều khi bạn cho chúng vào dầu nóng.

Bước 2: Đun nóng chảo ở lửa vừa rồi cho dầu và tỏi vào. Chiên tỏi cho đến khi tỏi có mùi thơm và các cạnh xung quanh bắt đầu chuyển sang màu nâu.

Bước 3: Cho tôm vào chảo và dàn thành một lớp. Tiếp theo, rang một mặt tôm cho đến khi chín nửa chừng. Sau đó, cho muối và tiêu vào rồi lật mặt tôm.

Bước 4: Tiếp tục, rang tôm cho đến khi tôm vừa chín tới.

Bước 5: Cuối cùng, bạn chỉ cần trang trí với lá rau mùi tây xắt nhỏ và cho món ăn ra đĩa là hoàn thành xong rồi.

Thành phẩm món tôm rang tỏi

Với những nguyên liệu dễ kiếm và vài bước thực hiện đơn giản, bạn đã có ngay món tôm rang tỏi thơm ngon. Hương vị đậm đà, hấp dẫp, có thể ăn với cơm hoặc bánh mì tùy sở thích, đảm bảo cả trẻ con và người lớn đều mê tít món này!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm tôm rang tỏi này nhé!