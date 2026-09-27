Đừng chỉ bóc vỏ rồi ăn bưởi tươi, nấu thế này vị chua ngọt hấp dẫn, đảm bảo sẽ ăn hết veo trong nháy mắt

Lại đến thời điểm trong năm mà bưởi vào mùa, mọng nước và ngọt ngào, và bạn có thể mua một quả to chỉ với mười mấy nghìn. Nhưng với nhiều người, quả bưởi chỉ được biết đến với khái niệm "bóc vỏ và ăn trực tiếp". Trên thực tế, loại "trái cây vàng" của mùa thu đông này lại thực sự tuyệt vời khi kết hợp với cơm.

Đảo những tép bưởi căng mọng với những hạt cơm rang tơi xốp. Hương thơm của trái cây kết hợp với mùi thơm đặc trưng của chảo nóng cân bằng hoàn hảo vị chua ngọt, làm giảm độ ngấy của cơm rang. Mỗi miếng ăn đều mang lại cảm giác tươi mát và ngon miệng.

Cách làm món ăn này rất đơn giản; chỉ cần nhớ một điểm quan trọng - cho bưởi vào cuối cùng, đảo vài lần, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món cơm rang đặc trưng mùa thu này.

Nguyên liệu làm món cơm rang bưởi

2 bát cơm nguội, 1 bát nhỏ thịt bưởi, 2 quả trứng gà, nửa củ cà rốt, một ít đậu Hà Lan, một ít thịt nguội thái hạt lựu, một chút muối, 1 muỗng canh nước tương, một nhúm tiêu trắng, 2 cây hành lá.

Cách làm món cơm rang bưởi

Bước 1: Gọt vỏ bưởi và bỏ cùi sau đó tách từng múi bưởi ra và lấy phần thịt bưởi cần dùng. Sau đó tách phần thịt bưởi thành các miếng nhỏ, để riêng. Lưu ý khi tách các miếng thịt bưởi, bạn cẩn thận để chúng không bị rách vỡ, càng ráo nước càng tốt. Cơm nguội bạn dùng thìa xới tơi, các hạt cơm càng ráo và tách rời càng tốt.

Bước 2: Đập trứng vào bát rồi đánh tan. Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào. Khi dầu nóng, đổ hỗn hợp trứng vào và nhanh chóng đảo đều cho đến khi vàng nâu, các miếng trứng tách rời. Lấy trứng ra khỏi chảo, để riêng.

Bước 3: Cho thêm một chút dầu trong chảo, thêm cà rốt thái hạt lựu, đậu Hà Lan và giăm bông thái hạt lựu rồi xào đến khi chín tới và dậy mùi thơm. Cho cơm nguội vào, tăng lửa và đảo nhanh cho đến khi hạt cơm tơi ra và được phủ đều dầu.

Bước 4: Hạ nhỏ lửa, thêm muối, nước tương và tiêu trắng cho vừa ăn, đổ phần thịt bưởi vào và đảo nhanh, đều, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức (không nên xào bưởi quá lâu).

Mẹo cần lưu ý khi làm món cơm rang bưởi

1. Sử dụng cơm nguội: Dùng cơm nguội hoặc cơm đã để nguội để làm cơm rang. Với lượng nước ít hơn, các hạt cơm sẽ tơi xốp và không bị dính vào chảo.

2. Cho bưởi vào sau cùng: Phần thịt bưởi phải được cho vào chảo sau cùng. Đảo vài lần là có thể dọn ra ăn. Nếu xào quá lâu, bưởi sẽ tiết ra nước và trở nên đắng, mất đi hương vị tươi mát.

3. Tiêu trắng để tạo hương thơm: Một chút bột tiêu trắng là bước hoàn thiện cuối cùng, giúp khử mùi tanh và tăng cường hương thơm, ngay lập tức nâng tầm hương vị.