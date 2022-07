10 thực phẩm rẻ bèo tốt hơn vạn lần sản phẩm bổ sung collagen, chị em dùng đều sẽ trẻ mãi

Với hàng chục loại thực phẩm bổ sung collagen hào nhoáng hiện đang tràn ngập thị trường, bạn có thể không nhận ra rằng có một loạt thực phẩm giàu collagen có sẵn quanh ta. Chúng được chứng minh là kích thích tổng hợp collagen có sẵn trong cơ thể bạn. Thế nên, bạn thật sự không cần phải chi tiền cho các sản phẩm collagen thời thượng.



5 thực phẩm giàu collagen tự nhiên

1. Thịt (cánh gà và sụn gà)

Vì collagen là loại protein dồi dào nhất ở động vật có vú nên không có gì ngạc nhiên khi nó được tìm thấy trong nhiều loại thịt giàu protein như thịt bò, thịt gà. Trong đó, các nguồn thịt bao gồm xương hoặc mô liên kết như cánh gà đặc biệt giàu collagen.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Clinical Interventions in Aging, cánh gà và sụn gà có thể được sử dụng để điều trị thành công bệnh viêm khớp nhờ hàm lượng collagen dồi dào.

2. Nước hầm xương

Nước hầm xương là lựa chọn phổ biến giúp bạn lấy collagen cho cơ thể. Nó được làm bằng cách ninh xương động vật với chất lỏng và một ít giấm trong khoảng thời gian 12-24 giờ để chiết xuất collagen tối ưu từ mô liên kết.

Xương động vật cũng là một nguồn tự nhiên của gelatin, vốn chứa nhiều collagen.

3. Cá

Cá là nguồn bổ sung collagen tự nhiên cho làn da căng mọng. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, collagen có trong cá thậm chí tốt hơn loại được tìm thấy trong các loại thịt giàu protein như thịt bò, thịt lợn.

Cũng theo nghiên cứu, collagen trong loại thịt này được hấp thụ vào cơ thể hiệu quả hơn 1,5 lần so với các nguồn collagen từ bò hoặc lợn.

4. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng chứa 18 axit amin và có đủ 9 axit amin thiết yếu. Cụ thể, loại collagen có trong lòng trắng trứng cung cấp glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, axit hyaluronic. Nhiều loại axit amin khác cần thiết cho quá trình sản xuất collagen.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những chất này có thể giúp xây dựng các mô liên kết, chữa lành vết thương, tăng khối lượng cơ, giảm đau hoặc cứng khớp.

Trên thực tế, trong một nghiên cứu năm 2015, các nhà khoa học đã phát hiện ra màng vỏ trứng có thể có tác dụng tích cực trong việc ngăn chặn quá trình lão hóa da, bảo vệ da khỏi bức xạ UVB.

5. Tảo xoắn

Tảo xoắn được tìm thấy ở cả nước ngọt và nước biển. Đây là một nguồn thực phẩm bổ sung collagen tuyệt vời. Một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Pharmaceutical Biology cho thấy, tảo xoắn được kết hợp vào các loại kem bôi da giúp cải thiện khả năng sống của tế bào và hỗ trợ chữa lành vết thương. Trên thực tế, một muỗng canh tảo xoắn dạng bột cung cấp 6g protein xây dựng cơ bắp, cho da và tóc căng bóng.

5 thực phẩm giúp tổng hợp và tăng sinh collagen

1. Trái cây giàu vitamin C

Trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen.

Trong đó, mỗi trái bưởi trung bình chứa 88mg vitamin C, ở cam là 70mg, quýt là 20mg. Các loại trái cây giàu vitamin C khác bao gồm dâu tây, ổi...

2. Các loại hạt

Để tăng cường lượng kẽm và đồng, hai chất dinh dưỡng bổ sung cũng như thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, giới chuyên gia khuyến khích nên ăn nhiều các loại hạt.

Trong đó không thể không kể đến hạt bí ngô, hạt điều, hạnh nhân, vừng... có hàm lượng kẽm, đồng cực cao.

3. Rau lá xanh

Rau lá xanh chứa nhiều vitamin C, kẽm và đồng - bộ ba tăng sinh collagen. Trên thực tế, một chén cải xoăn sống, cắt nhỏ chứa gấp 1,5 lần lượng vitamin C được khuyến cáo mỗi ngày.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu của Hàn Quốc, chất diệp lục có trong thực phẩm như cải xoăn đã được chứng minh là làm tăng tiền chất của collagen trong da.

4. Ớt chuông

Theo Gariglio-Clelland, ớt chuông là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Nửa cốc ớt chuông đỏ cắt lát chứa 117g vitamin C, gần gấp 1,5 lần lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày.

Ớt chuông cũng chứa capsaicin, một hợp chất chống viêm có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy, capsaicin, thường được tìm thấy trong thực phẩm cay. Chúng làm tăng sự ổn định của các sợi collagen trong gân và bảo vệ các sợi collagen khỏi sự phân hủy của enzym.

5. Hàu

Hàu là nguồn cung cấp kẽm dồi dào nhất. Chỉ cần ăn 2 con hàu là bạn đã cung cấp 11mg kẽm mà cơ thể cần mỗi ngày. Hàu cũng là nguồn cung cấp đồng giúp sản xuất collagen. Ăn đều, bạn sẽ có làn da, mái tóc căng bóng và xương khớp dẻo dai hơn.

