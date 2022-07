5 thói quen khi uống giúp bạn tránh xa gan nhiễm mỡ

Gan thực hiện hơn 500 chức năng cần thiết cho cơ thể hoạt động. Những hoạt động này của gan cũng góp phần giúp bạn sống khỏe mạnh. Vì vậy, gan rất đáng được bạn quan tâm và chăm sóc đúng cách. Trong khi gan chứa một lượng rất ít chất béo thì một số tác nhân trong lối sống có thể khiến tích tụ quá nhiều mỡ, làm gan bị tổn thương.



Nguyên nhân gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ có thể là do bệnh tiểu đường type 2, chế độ ăn nhiều chất béo, cholesterol cao. Tuy nhiên, trong thực tế có một điều nữa ảnh hưởng đến sức khỏe gan một cách nghiêm trọng. Đó chính là thói quen dùng đồ uống của bạn. Ví dụ như uống nhiều rượu bia có thể khiến bạn bị gan nhiễm mỡ. Dưới đây là một số mẹo uống lành mạnh giúp bạn loại bỏ tình trạng gan nhiễm mỡ:

5 thói quen dùng đồ uống giúp bạn loại bỏ mỡ trong gan tốt nhất

1. Ngừng đồ uống có đường

Theo The Healthsite, đường giúp gan của bạn sản xuất nhiều chất béo hơn. Do đó, đồ uống chứa nhiều đường có thể kích hoạt sản xuất và tích tụ mỡ trong gan. Đồ uống chứa đường nếu uống trong thời gian dài cũng có thể gây hại cho gan. Do đó, nếu bạn muốn tránh gan nhiễm mỡ, hãy đảm bảo cắt giảm đồ uống có đường.

2. Nói không với rượu

Rượu có một số tác dụng phụ. Một trong những tác dụng phụ chính là gây ra các vấn đề về gan. Uống quá nhiều rượu cũng có thể dẫn đến tích tụ chất béo trong gan.

Theo các chuyên gia, thỉnh thoảng uống rượu thì không sao nhưng nên tránh uống quá nhiều khi muốn loại bỏ tình trạng gan nhiễm mỡ.

3. Thêm màu xanh vào ly sinh tố của bạn

Bạn là tín đồ của sinh tố? Hãy cố gắng thêm một ít rau xanh như bông cải xanh vào món sinh tố để giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. Theo các chuyên gia, bông cải xanh có chứa một hợp chất gọi là indole có thể giúp giảm mỡ trong gan.

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn cũng nên ưu tiên một chế độ ăn uống tốt! Hãy bổ sung những thực phẩm tốt cho gan vào bữa ăn hàng ngày để thấy được điều kỳ diệu.

4. Tạm biệt đồ uống có quá nhiều năng lượng

Dùng đồ uống có quá nhiều đường có thể ảnh hưởng đến lượng mỡ trong gan theo thời gian. Một trong những thức uống khác mà bạn phải cắt giảm khỏi chế độ ăn uống của mình là nước tăng lực. Những loại đồ uống này chứa nhiều đường có thể gây hại cho gan của bạn.

Các chuyên gia nhận định, một thói quen dùng đồ uống có thể góp phần lớn vào việc khởi phát bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) chính là việc tiêu thụ quá nhiều nước tăng lực.

5. Không uống nước trái cây đóng gói

Một thức uống khác mà bạn phải nói không là nước trái cây đóng gói. Chúng thường chứa nhiều đường fructose. Khi cơ thể nạp quá nhiều fructose, gan sẽ chuyển hóa nó thành chất béo. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đường fructose có thể dẫn đến sự khởi đầu của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFD).

Do đó, cách tốt nhất là bạn nên ăn trái cây thay vì dùng nước ép. Bằng cách này, cơ thể bạn còn nạp được lượng chất xơ cần thiết cũng như hàm lượng chất dinh dưỡng quan trọng khác.

3 việc không nên làm để gan khỏe mạnh, phòng tránh gan nhiễm mỡ

1. Tránh ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, calo, chất béo…

Bổ sung quá nhiều thực phẩm giàu calo, chất đạm, béo chính là nguyên nhân gây suy giảm chức năng gan hoặc gây nên chứng bệnh gan nhiễm mỡ.

2. Không nên ăn quá no

Ăn quá no không chỉ làm tổn hại đến bộ máy tiêu hóa mà còn ảnh hưởng xấu đến hoạt động của gan, khiến cơ quan nội tạng phải làm việc hết công suất.

Đáng tiếc, nhiều người Việt lại có thói quen này trong chế độ ăn hàng ngày, làm tăng gánh nặng cho gan.

3. Không giảm cân đột ngột

Đừng vội mừng nếu giảm được một lượng cân ngoài sức mong đợi trong quá trình giảm cân hoặc ăn kiêng bởi đó là cách giảm cân phản khoa học. Thậm chí sẽ gây nên những hệ lụy xấu đến sức khỏe.

Ngoài ra, nên dành 30 phút để tập aerobic mỗi ngày sẽ có thể cải thiện được tình hình. Nếu có điều kiện, khoảng thời gian luyện tập có thể tăng lên đến 1 tiếng thì càng tốt.

https://afamily.vn/5-thoi-quen-khi-uong-giup-ban-tranh-xa-gan-nhiem-mo-2022072514075912.chn