Giảm cân không được nhịn ăn, gợi ý 5 thực phẩm giúp giảm cân, tốt cho sức khỏe

Các bạn có biết vì sao mặc dù tập thể dục thường xuyên nhưng trọng lượng cơ thể vẫn không giảm như mong muốn. Theo nhóm nghiên cứu người Đan Mạch tiến hành thực hiện nghiên cứu trên 2 nhóm người thừa cân và phát hiện ra rằng. Với chế độ luyện tập thể dục thường xuyên, bạn sẽ có xu hướng tiêu thụ lượng thức ăn nhiều hơn để bù lại lượng calo đã mất trong cơ thể. Chính vì thế, có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập để có được một vóc dáng đẹp.



Liệu có giải pháp nào vừa ăn nhiều vừa giảm cân? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề khó khăn này bằng 5 loại thực phẩm sau:

1. Gạo lứt

Không phải tự nhiên mà rất nhiều người lựa chọn gạo lứt làm món ăn chính trong chế độ ăn kiêng của mình. Không như các loại carbohydrate khác, gạo lứt chứa rất nhiều chất xơ và dinh dưỡng tối quan trọng cho cơ thể như protein, vitamin, chất xơ...

Ăn gạo lứt thường xuyên giúp ích rất nhiều cho việc giảm cân của bạn. Nó có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn, tăng tốc độ lưu thông máu và ngăn ngừa táo bón. Đối với những người có lượng đường trong máu cao, gạo lứt rất giàu chất xơ thô, có thể giúp bạn giảm lượng đường trong máu một cách hiệu quả.

2. Trứng luộc

Trứng là một trong những thực phẩm phổ biến trong mọi gia đình. Loại thực phẩm chứa nhiều protein giúp bạn no lâu và ức chế quá trình thèm ăn. Trung bình 1 quả trứng chỉ chứa khoảng 70 calo. Nếu bạn dùng 1 quả trứng vào buổi sáng, cơ thể sẽ nạp 10.3% protein cần thiết trong lòng trắng trứng giúp bạn sẽ ít đói hơn vào buổi trưa. Do đó, nhu cầu ăn của bạn sẽ giảm đáng kể và đảm bảo tuân thủ chế độ ăn kiêng hàng ngày.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng trong trứng có thể cải thiện trao đổi chất. Chỉ có sự trao đổi chất càng cao thì lượng calo tiêu thụ càng nhanh, giúp bạn giảm cân nhanh hơn những người khác.

Lưu ý: Mỗi bữa ăn chỉ nên dùng 1 quả trứng kết hợp với các loại rau củ quả sạch và một ít lượng tinh bột như súp, cơm, bánh mỳ. Đặc biệt, các bạn không nên ăn trứng sống hoặc hơn 1 quả trứng/ngày.

3. Bí đao

Trong bí đao có rất nhiều dưỡng chất như đường glucose, vitamin C và canxi. Người ta ưa chuộng bí đao vì tính giải nhiệt đỉnh cao của nó. Bí đao là loại quả mọng nước. Do đó, khi ăn bí đao sẽ rất tốt cho quá trình điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Đồng thời, lượng calo trong bí đao không nhiều. Do đó, ăn thêm một chén canh bí đao cũng không ảnh hưởng gì đến việc dư calo.

Ngoài nấu ăn, bí đao còn có thể làm nước uống. Nước bí đao có tính giải nhiệt rất tốt. Từ đó làm cơ sở cho quá trình chuyển hóa chất, tránh tích tụ mỡ. Lưu ý, bạn không nên ăn bí đao sống. Khi nấu cũng không nên để quá chín vì như vậy sẽ đánh mất hết các chất dinh dưỡng. Bí đao có tính hàn nên người bị bệnh dạ dày nên hạn chế ăn.

4. Cà chua

Cà chua có thể nói là loại trái cây ăn mãi không béo mà còn giúp da trở nên ngày càng đẹp hơn. Cà chua chính là một loại quả mọng nước thơm ngon có giàu các vitamin, giàu xơ nhưng lại ít chất ngọt cũng như lượng calo kém nên người ăn không phải sợ bị tăng cân.

Theo như nghiên cứu thì trong một quả cà chua khoảng 200g chỉ chứa khoảng 30g calo thôi. Bởi vậy mà bạn ăn cà chua không chỉ không sợ tăng cân mà còn hỗ trợ giảm cân cũng như cung cấp lượng protein dồi dào.

Hơn thế nữa, cà chua chứa hàm lượng chất xơ cao nên sẽ giúp hấp thụ lượng mỡ thừa có bên trong ruột để bài trừ chúng cùng các chất độc ra ngoài cơ thể. Trong quả cà chua còn có chứa một số loại axit citric sẽ giúp thúc đẩy nhanh các giai đoạn chuyển hóa của đường cũng như sẽ đốt cháy chất béo. Trong khi đó, lycopene có khả năng sẽ kiềm chế được việc tạo ra được những tế bào mỡ.

5. Bắp cải

Bắp cải là loại rau rất giàu dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Nó có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư. Bắp cải cũng rất được ưa chuộng trong các thực đơn giảm cân. Lượng calo trong bắp cải rất thấp. Bạn có thể ăn chúng mà không hề lo lắng đến việc dư thừa năng lượng và tăng cân.

(Nguồn: Sohu)





