1 thứ trên con gà được ví như “tổ yến của người nghèo”, cực giàu collagen: Nhiều người chê vì… sợ bẩn

Trong thế giới ẩm thực, tổ yến luôn nằm ở vị thế xa xỉ nhờ dinh dưỡng và nhiều lợi ích sức khỏe, làm đẹp. Thế nhưng ít ai biết rằng, ngay trong con gà có một bộ phận được ví như "tổ yến bình dân" với mức giá cực rẻ nhưng sở hữu giá trị dinh dưỡng lại toàn bị bỏ quên: mề gà.

Mê gà rẻ nhưng giàu dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

Bỏ qua những định kiến về một bộ phận tiêu hóa khiến nhiều người "sợ bẩn", mề gà thực chất là phần cơ hoạt động với tần suất cao bậc nhất trên cơ thể con gà. Chính áp lực nghiền nát thức ăn liên tục đã tạo nên kết cấu cơ vô cùng săn chắc, tạo nên hương vị đặc biệt dai giòn "sần sật" và nguồn dưỡng chất đa dạng ẩn sau trọng lượng nhỏ bé.

Đặc biệt, phần mô liên kết tạo nên độ giòn của mề gà chứa lượng collagen tự nhiên rất phong phú. Khi vào cơ thể, collagen này được phân tách thành các axit amin quan trọng như proline và glycine. Đây chính là những nguyên liệu đầu vào thiết yếu để cơ thể tự tổng hợp collagen mới, tốt cho cả da và xương.

Nhờ bảng thành phần dinh dưỡng phong phú và đáng nể này, ăn mề gà đúng cách mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp. Nổi bật như:

- Cung cấp collagen tự nhiên cho da và khớp: Nhờ mật độ mô liên kết cao, việc thưởng thức mề gà giúp cơ thể nạp trực tiếp chuỗi axit amin quý giá, góp phần duy trì độ đàn hồi cho làn da, ngăn ngừa nếp nhăn và giữ cho các khớp xương luôn hoạt động trơn tru.

- Xây dựng và phục hồi cơ bắp dẻo dai: Hàm lượng protein đạt gần 18g trong mỗi 100g giúp mề gà trở thành nguồn đạm động vật tinh khiết, hỗ trợ tái tạo các sợi cơ tổn thương sau quá trình vận động nặng hay tập luyện thể thao.

Mề gà rất quen thuộc trên mâm cơm bình dân của người Việt (Ảnh minh họa)

- Thúc đẩy tạo máu, bổ huyết: Lượng sắt dồi dào trong mề gà tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp hemoglobin, giúp hồng cầu vận chuyển oxy đến từng tế bào, đánh bay cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu.

- Tăng cường hệ miễn dịch và làm đẹp da nhờ kẽm: Kẽm cùng collagen tạo thành "bộ đôi hoàn hảo" giúp củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên, đồng thời kiểm soát tình trạng viêm nhiễm và hỗ trợ quá trình lành sẹo trên da.

- Tốt cho hệ thần kinh và não bộ: Nguồn vitamin B12 tự nhiên trong mề gà giúp duy trì hoạt động mượt mà của các tế bào thần kinh, tăng cường khả năng tập trung và thúc đẩy quá trình tái tạo DNA.

- Chống oxy hóa và bảo vệ tế bào cùng Selenium: Vi chất Selenium đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi quá trình lão hóa và củng cố chức năng tuyến giáp.

Mề gà nấu món gì ngon và lưu ý quan trọng khi ăn

Dù sở hữu kho dưỡng chất ấn tượng, mề gà vẫn thuộc nhóm nội tạng động vật. Dữ liệu USDA ghi nhận 100g mề gà sống chứa khoảng 240mg cholesterol. Do đó, người có tiền sử rối loạn mỡ máu hoặc cần kiểm soát cholesterol nên ăn có chừng mực. Với người trưởng thành khỏe mạnh, khẩu phần lý tưởng là từ 75 đến 100g mề gà đã chế biến cho mỗi bữa ăn và nên dùng luân phiên cùng các nguồn đạm khác như cá hay thịt nạc.

Cần sơ chế mề gà kỹ trước khi chế biến (Ảnh minh họa)

Khâu sơ chế chính là chìa khóa để biến mề gà thành món ăn thơm ngon, an toàn thay vì tâm lý "sợ bẩn" mà bỏ lỡ nguồn dinh dưỡng được ví ngang với tổ yến. Khi mua, nên chọn mề tươi có màu hồng tự nhiên, độ đàn hồi tốt. Hãy bóc sạch lớp màng vàng bên trong, cạo sạch tạp chất và rửa kỹ dưới vòi nước. Lưu ý không xối nước quá mạnh làm bắn tung tóe quanh bồn rửa để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo vi khuẩn sang thực phẩm khác. Khi chế biến, mề gà cần được làm chín hoàn toàn, đạt nhiệt độ tâm tối thiểu 74 độ C chứ không ăn sống.

Để tận dụng tối đa lượng đạm và collagen mà không ngại tích tụ mỡ thừa, nên ưu tiên chế biến mề gà thành những món ăn thanh nhẹ, giàu chất xơ. Bạn có thể tham khảo 4 món ngon, dễ thực hiện với mề gà dưới đây:

- Mề gà hấp gừng: Vị ấm nồng của gừng tươi không chỉ khử sạch mùi đặc trưng mà còn giữ trọn vẹn vị ngọt giòn sần sật của mề gà mà không cần tới một giọt dầu mỡ.

- Mề gà luộc trộn rau răm, hành tây: Mề gà luộc chín tới, thái mỏng rồi trộn cùng rau răm, hành tây và chút nước mắm chua ngọt mang đến hương vị thanh mát, đưa miệng và giàu chất xơ.

Nên ưu tiên các món mề gà ít dầu mỡ như luộc, hấp, nấu cháo, nấu canh... (Ảnh minh họa)

- Mề gà xào cần tây, cà rốt: Sự kết hợp hoàn hảo giữa mề gà giòn sần sật cùng cần tây và cà rốt vừa tạo nên sắc màu bắt mắt, vừa bổ sung thêm lượng vitamin và chất xơ dồi dào.

- Canh mề gà nấu nấm: Món canh thanh ngọt, nhẹ bụng được ninh cùng các loại nấm tươi giúp nhân gấp đôi lượng chất chống oxy hóa, tạo nên một bữa ăn cân bằng dưỡng chất cho cả gia đình.