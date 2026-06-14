Những ngày qua, mọi thứ dường như đang hòa vào không khí siêu cuồng nhiệt của World Cup 2026. Thế nhưng, vì lệch múi giờ nên lịch thi đấu toàn rơi vào nửa đêm và rạng sáng. Việc "bùng cháy" cùng trái bóng tròn liên tục rất dễ khiến người hâm mộ, nhất là Gen Z rơi vào trạng thái: sáng dậy mắt thâm quầng như gấu trúc, người oải,học bài không vô, làm việc không được,... Làm sao để vừa được cháy hết mình với đam mê, vừa giữ được thần thái "ngời ngời"? Hãy nghe bác sĩ chỉ ra những bí kíp cực chuẩn để giúp cân bằng lại cơ thể ngay đây!

Team "cú đêm" nên "kết thân" với thực phẩm nào?

Một trong điều quan trọng trong cách ăn uống khi thức khuya là uống đủ nước. Trung bình một ngày, người lớn cần uống khoảng 2 lít nước, với những người thường xuyên thức khuya thì cơ thể dễ bị mất nước hơn, vì vậy phải uống bù đủ lượng nước phù hợp hơn. Ngoài ra, cần chú trọng bổ sung một số thực phẩm sau khi thức khuya thường xuyên như:

Những ngày qua, mọi thứ dường như đang hòa vào không khí siêu cuồng nhiệt của World Cup 2026.

- Khi thức khuya, cơ thể sẽ tăng cường sự trao đổi chất, thay vì mì tôm úp bạn nên bổ sung thêm thực phẩm giàu năng lượng như trứng, bánh mì, sữa ấm,... Những thực phẩm này giúp giữ năng lượng ổn định, không lo bị sụt cân hay suy nhược cơ thể sau đó.

- Rau củ quả tươi giàu vitamin, giàu khoáng chất và chất chống oxy hóa sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Nên chọn các loại quả mọng nước như: bưởi, cam, táo, chuối,... không chỉ dễ ăn mà còn cung cấp năng lượng nhanh chóng. Chúng không chỉ giúp bạn tỉnh táo tức thì mà còn là "cứu tinh" cho làn da không bị nổi mụn sau những đêm xem bóng đá.

- Ngoài ra, có thể chế biến món ăn giải nhiệt thanh lọc cơ thể như canh tôm thịt, bí đỏ,... giúp bạn an thần, tăng cường sinh lực, tăng cường trí nhớ. Những món này đều thích hợp cho người suy nhược cơ thể, ăn ngủ kém, thức đêm nhiều.

Rau củ quả tươi giàu vitamin, giàu khoáng chất và chất chống oxy hóa sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Điểm mặt những "hung thủ" cần phải kiêng

Thật thiếu sót ở những trận đấu gay cấn nếu thiếu những món “ khoái khẩu” như: Khoai tây chiên, các loại thức ăn nhanh, gà rán, trà sữa, nước ngọt, rượu bia, thuốc lá,... Đây điều là những thứ phổ biến của những người xem thể thao nói chung và xem bóng đá nói riêng. Tuy nhiên, đây chính là "hung thủ" khiến bạn nặng bụng, khó ngủ sau trận đấu và tích mỡ thừa rất nhanh.

Do đó, để bảo vệ sức khỏe, Gen Z cần hạn chế tối đa những thực phẩm khi thức khuya như: thức ăn nhanh, đồ chiên nướng chứa nhiều chất béo xấu, thực phẩm nhiều muối, nhiều đường, rượu bia, thuốc lá, chất kích thích,... Những thực phẩm này sẽ làm đảo lộn quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng đến giấc ngủ và khiến bạn càng mệt mỏi hơn vào sáng hôm sau.

Tuyệt chiêu xem World cup không lo ngại gây hại sức khỏe

Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, bác sĩ khuyến cáo người hâm mộ cần chủ động sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi. Chẳng hạn, nếu trận đấu diễn ra lúc 2 giờ sáng, bạn có thể đi ngủ từ 21 - 22 giờ và thức dậy để xem bóng đá rồi ngủ trở lại sau khi trận đấu kết thúc. Cách này sẽ giúp cơ thể vẫn đảm bảo được phần lớn thời lượng ngủ cần thiết, nhưng cũng không bỏ qua trận đấu đỉnh cao nào! Tuy nhiên, cần thận trọng ở nhóm đối tượng có bệnh lý nền sẵn như: bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh thận,... để tránh làm các bệnh nền này diễn tiến hơn.

Thể dục đều đặn và chế độ ăn hợp lý sẽ giúp cơ thể hồi phục trạng thái cân bằng những “đêm cày” World cup sôi động.

Ngoài ra, những ngày không xem, mọi người cần tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày và đều đặn để giúp tăng cường lưu thông và trao đổi chất của cơ thể. Quan trọng hơn hết, người hâm mộ cần phải ngủ bù vào ban ngày hợp lý, đảm bảo ngủ 8 tiếng/ngày để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một sai lầm lớn của các bạn trẻ là thức khuya, sáng hôm sau mệt quá nên ngủ nướng rồi bỏ luôn bữa sáng. Việc nhịn đói này chỉ khiến cơ thể bạn kiệt quệ hơn thôi. Dù mệt đến đâu, hãy khởi động ngày mới bằng một bữa sáng dễ tiêu như một bát phở, bún, cháo nóng hoặc một ly sữa 200ml. Ăn sáng đầy đủ chính là cách nhanh nhất để bạn lấy lại phong độ cho một ngày học tập và làm việc hiệu quả.