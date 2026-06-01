Sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) tại lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động SoFi (Mỹ) nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Dù phải đối mặt với một vài ý kiến trái chiều, không ai có thể phủ nhận năng lượng thể thao khỏe khoắn và sức hút không thể rời mắt từ nữ thần tượng sinh năm 1997.

Bùng nổ sân khấu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Sáng ngày 13/6/2026 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ đã chính thức diễn ra đầy hoành tráng tại sân vận động SoFi Stadium, Los Angeles. Giữa bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu quy tụ dàn sao quốc tế, sự xuất hiện của Lisa - thành viên nhóm nhạc đình đám BLACKPINK, đã tạo nên một làn sóng bùng nổ thực sự.

Ngay sau khi tiết mục lên sóng, từ khóa liên quan đến "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" (do TC Candler bình chọn trước đó) lập tức lọt top thảo luận thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội từ châu Á sang châu Mỹ. Đoạn video ghi lại phần biểu diễn của cô trên kênh YouTube chính thức của FIFA cũng thu về hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Tuy nhiên, bên cạnh cơn mưa lời khen, màn trình diễn của em út BLACKPINK bất ngờ vấp phải một số phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả khó tính cho rằng những động tác lắc hông và vũ đạo quyến rũ của cô là "phản cảm", chưa thực sự phù hợp với tính chất mang tính đại chúng của một giải đấu thể thao quốc tế vốn có nhiều lứa tuổi theo dõi.

Ở chiều ngược lại, làn sóng người hâm mộ và đông đảo khán giả đại chúng lại đưa ra những góc nhìn để bảo vệ nữ nghệ sĩ. Nhiều người chỉ ra rằng, so với các sân khấu cá nhân táo bạo gần đây hay tại các lễ hội âm nhạc phóng khoáng như Coachella, Lisa thực tế đã có sự tiết chế rõ rệt khi bước lên thảm cỏ World Cup.

Sự thay đổi này được đánh giá là một điểm cộng tinh tế của cô khi chuẩn bị cho một sự kiện thể thao có tính chất kết nối nhiều nền văn hóa khác nhau.

Tuy vậy, màn trình diễn của Lisa tại sân SoFi vẫn toát lên một nguồn năng lượng ngập tràn sức sống, hoàn toàn đồng điệu với tinh thần thể thao rực lửa. Thân hình của cô được nhận xét là không còn ở trạng thái quá gầy gò, khẳng khiu như chuẩn mực "mình hạc xương mai" thường thấy ở giới idol K-pop.

Ngược lại, sắc vóc hiện tại của Lisa vô cùng săn chắc, lộ rõ những đường nét khỏe khoắn, cơ bụng số 11 hiện rõ theo từng bước nhảy đầy nội lực. Chính vóc dáng tràn đầy năng lượng này đã giúp cô chinh phục được cả những khán giả trung lập có mặt tại sân vận động.

Tham khảo bí quyết giữ gìn sắc vóc và thể lực bền bỉ của Lisa

Để có thể duy trì được một cơ thể săn chắc cùng phong thái rạng rỡ bất chấp lịch trình quốc tế dày đặc, Lisa luôn tuân thủ những nguyên tắc nghiêm ngặt về sức khỏe được truyền thông đăng tải:

Tập luyện Pilates: Đây là bộ môn được Lisa gắn bó nhiều năm qua, giúp cô tăng cường sức mạnh cốt lõi, kéo dài cơ và duy trì sự dẻo dai cho cơ thể mà không làm bắp cơ bị thô.

Không ăn kiêng cực đoan: Thay vì nhịn ăn để ép cân, cô chọn cách chia nhỏ các bữa ăn thành nhiều phần trong ngày. Chế độ ăn của cô tập trung vào việc bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và protein để nuôi dưỡng cơ bắp.

Nước ép detox: Nữ thần tượng có thói quen uống nước ép rau củ quả mỗi ngày để thanh lọc cơ thể, giúp làn da luôn sáng khỏe và giữ được sự tươi tắn tự nhiên.

Vũ đạo cường độ cao: Việc tập nhảy thường xuyên từ 12-15 tiếng mỗi ngày trong các đợt dự án chính là bài tập cardio đốt cháy calo hiệu quả nhất, giúp cô xây dựng thể lực bền bỉ để "cháy" hết mình trên các sân khấu lớn.

Vượt qua những định kiến hay tranh cãi nhỏ nhặt, sự xuất hiện đầy kiêu hãnh của Lisa tại World Cup 2026 không chỉ là một dấu ấn lịch sử cho sự nghiệp cá nhân của cô, mà còn gửi gắm một thông điệp tích cực về vẻ đẹp hiện đại: Khỏe mạnh, năng động và tràn đầy năng lượng tự tin.