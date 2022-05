Xếp hạng 5 bạn trai lý tưởng nhất Netflix: Số 1 đáng yêu đấy nhưng sắp bị soán ngôi mất rồi!

Netflix được xem là "thiên đường" của dòng phim teen-flick (phim cho thiếu niên tuổi teen), mang đến không ít những dự án đa dạng, vừa ngọt ngào "ngôn tình" nhưng vừa mang tính giáo dục cao. Ngoài ra, Netflix còn nổi tiếng với "câu lạc bộ bạn trai" gồm toàn những anh chàng có ngoại hình và tính cách lý tưởng, khiến khán giả mê đắm.

1. Otis (Giáo Dục Giới Tính)

Là một anh chàng nhút nhát, Otis dần lấy lại được sự tự tin của mình khi trở thành "cố vấn tâm lý" tại ngôi trường mà cậu theo học. Dần dà, Otis trở thành một anh chàng thông minh, ấm áp, thấu hiểu, khiến không ít cô gái (như Maeve và Ruby) đem lòng yêu. Tuy đang đứng giữa những lựa chọn khá khó khăn cho cuộc đời nhưng không thể phủ nhận, Otis là nhân vật mà không ít khán giả có thể đồng cảm và yêu mến trong Giáo Dục Giới Tính.

2. Hardin Scott (After)

Tuy nhận về nhiều ý kiến trái chiều về nội dung có phần "ngôn tình" quá mức nhưng After vẫn làm tốt một chuyện, đó là mang đến hình mẫu bạn trai chuẩn số 1 trên Netflix. Hardin Scott là một anh chàng "bad boy" được nhiều cô gái săn đón, song lại bắt đầu "hoàn lương" khi đụng mặt nữ chính Tessa. Thế nhưng trái tim của anh nhanh chóng tan vỡ khi phát hiện ra Tessa đã có bạn trai. Bỏ qua phần nội dung quá rối rắm nhưng cũ kĩ, Hardin Scott vẫn thường xuyên xếp hạng 1 trên các BXH bạn trai Netflix, một phần cũng vì thông tin nhân vật này được tạo nên dựa trên hình mẫu của nam ca sĩ Harry Styles.

3. Gilbert (Anne with an E)

Giữa một lớp học im ắng và xa cách, anh chàng Gilbert chính là người mang đến cho Anne cảm giác tồn tại và được trân trọng. Có thể ban đầu Gilbert khá nghịch ngợm, hay chọc tức cô bé Anne tóc đỏ, thế nhưng về sau chính Anne lại cảm nhận được sự ân cần, thấu hiểu và tư duy vô cùng tiến bộ của Gilbert. Anne with an E chính là lá thư tình được gửi từ thời cổ đến với hiện tại, rằng chỉ cần trân trọng nhau thì tình yêu sẽ tự khắc trở nên tuyệt đẹp.

4. Peter Kavinsky (loạt phim To All the Boys)



Nhờ vai diễn Peter trong To All the Boys I've Loved Before, nam diễn viên Noah Centineo đã được khán giả Netflix đặt cho biệt danh yêu thương "bạn trai quốc dân". Sở hữu gương mặt điển trai nam tính, thân hình cao to quyến rũ, nhân vật Peter là crush cũ của nữ chính Lara Jean, cũng là một trong những chàng trai được cô viết thư cho với mong muốn "thoát ế". Nào ngờ đầu theo thời gian, Peter đã yêu Lara Jean ngược lại, viết nên một trong những câu chuyện tình yêu vườn trường ngọt ngào nhất Netflix.

5. Nick Nelson (Heartstopper)

Chàng "gâu đần" của Heartstopper chính là thành viên mới nhất của "Câu lạc bộ bạn trai lý tưởng" của Netflix. Được thể hiện bởi Kit Connor, Nick Nelson mang nội tâm ấm áp, tràn đầy niềm tích cực và lạc quan mà nam chính Charlie cần. Khi biết rằng mình thích Charlie, Nick không cảm thấy sợ hãi mà rất bình tĩnh tìm hiểu, lắng nghe bản thân mình và luôn quan tâm đến cảm xúc của Charlie. Theo nhiều khán giả, Nick chính là hiện thân của "green flag", tức chàng trai mà ai cũng có thể tin tưởng giao phó trái tim mình.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/xep-hang-5-ban-trai-ly-tuong-nhat-netflix-so-1-dang-yeu-day-nhung-sap-bi-soan-ngoi-mat-roi-20220517113942875.chn

