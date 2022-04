Trailer phim mới trên Netflix của Ji Chang Wook vừa tung ra, fan chỉ biết thốt lên quá đẹp, quá đỉnh!

Như đã đưa tin trước đó, bộ phim Âm thanh của phép màu (The sound of magic) do nam tài tử Ji Chang Wook thủ vai nam chính sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 6/5 trên Netflix. Được biết, đây là một dự án chuyển thể từ webtoon Annarasumanara của tác giả Ha Il Kwon.

Tạo hình đầy kỳ ảo của Ji Chang Wook trong Âm thanh của phép màu.

Nam ngôi sao sẽ vào vai Lee Eul, một người bí ẩn, kỳ dị và luôn muốn sống như một đứa trẻ. Mỗi lần thể hiện phép thuật, anh ta sẽ hỏi những người đối diện rằng: "Bạn có tin vào phép màu không?".

Ji Chang Wook sẽ vào vai Lee Eul, một pháp sự kỳ bí, lập dị.

Chia sẻ về nhân vật Lee Eul do mình thủ vai, mỹ nam Mật danh K2 cho biết: "Đó sẽ là một nhân vật không thiện nhưng cũng không ác. Lee Eul luôn thể hiện cảm xúc thật của mình."

Trong khi đó, giám đốc sản xuất Kim Sung Yoon lại cho biết rằng thần thái ngây thơ, trong sáng của Ji Chang Wook sẽ là điểm nhấn của bộ phim.

Đóng cặp cùng Ji Chang Wook là nữ diễn viên trẻ Choi Sung Eun (vai Yoon Ai) và Hwang In Yeop (vai Na Il Deung).



Trailer phim Âm thanh của phép màu.

Mới đây, trailer phim đã được Netflix công bố. Có thể thấy, hơi hướng kỳ ảo được thể hiện một cách rõ ràng. Đây chắc chắn là một trong những tác phẩm với concept độc đáo nhất mà nam diễn viên sinh năm 1987 từng góp mặt. Hãy cùng chờ xem liệu anh sẽ thể hiện ra sao và nội dung phim có gì thú vị.

https://afamily.vn/trailer-phim-moi-tren-netflix-cua-ji-chang-wook-vua-tung-ra-fan-chi-biet-thot-len-qua-dep-qua-dinh-20220411143102116.chn