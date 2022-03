Phim mới đầy kỳ ảo của Ji Chang Wook sắp lên sóng Netflix, nhìn poster thôi đã muốn xem ngay!

Như đã biết, bộ phim mới của nam thần Ji Chang Wook mang tên The sound of magic (tạm dịch: Âm thanh của phép thuật) sẽ lên sóng trong tháng 5 tới. Và theo tấm áp phích mới nhất được công bố, tập đầu tiên của phim sẽ phát sóng vào ngày 6/5 trên Netflix.

Tấm áp phích mới nhất của bộ phim.

The sound of magic thuộc thể loại âm nhạc - kỳ ảo. Câu chuyện phim bắt đầu được hé lộ khi pháp sự ẩn Lee Eul (Ji Chang Wook) bất ngờ xuất hiện trước mặt cô gái tên Yoon Ai (Choi Sung Eun) cùng với chàng trai Na Il Deung (Hwang In Yeop) và trao cho cả hai một khoảnh khắc kỳ diệu.

Visual đỉnh cao của bộ ba diễn viên phim The sound of magic.

Cho những ai chưa biết, The sound of magic chuyển thể từ webtoon Annarasumanara của tác giả Ha Il Kwon - được đăng tải trên Naver Webtoon hồi 2010. Đạo diễn của The sound of magic là ông Kim Sung Yoon, người từng chỉ đạo sản xuất các bộ phim Mây họa ánh trăng, Tầng lớp Itaewon hay Tìm thấy tình yêu.

Một vài hình ảnh về các diễn viên phim The sound of magic.

Trước The sound of magic, Ji Chang Wook từng tham gia rất nhiều dự án phim dài tập khác nhau, trong đó thành công nhất phải kể đến Hoàng hậu ki, Mật danh K2, Người hùng của em và Đối tác đáng ngờ.

Cũng trong năm 2022, các khán giả sẽ còn được thưởng thức một bộ phim khác của ngôi sao sinh năm 1987, đó là If You Say Your Wish.

https://afamily.vn/phim-moi-day-ky-ao-cua-ji-chang-wook-sap-len-song-netflix-nhin-poster-thoi-da-muon-xem-ngay-20220328182855077.chn