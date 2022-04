Ahn Hyo Seop đóng phim mới trên Netflix sau Hẹn hò chốn công sở: Netizen bất ngờ chê không hợp vai, còn đưa ra tên diễn viên thay thế

- Nam chính không hợp. Để diễn ra nét nhân vật Lý Tử Duy tôi thấy anh này đóng thật sự không hợp chút nào. Nhớ hồi xem Muốn gặp anh, tôi đã "xỉu up xỉu down" vì nụ cười của Lý Tử Duy.

- Nói thật thì Ahn Hyo Seop diễn chưa được xuất sắc. Đẹp trai thì có nhưng lại không giống kiểu gây thương nhớ như Hứa Quang Hán. Nói chung là thấy không hợp nhân vật. Đợt xem Muốn gặp anh nghĩ nếu có remake thì Park Bo Gum là 1 lựa chọn không tệ. Diễn xuất thì chắc được 2-3 phần thôi nhưng visual thì thấy hợp 10 phần luôn, tiếc ghê.

- Không biết có ai giống em không nhưng mà sau khi xem phim, em tương tư Mạc Tuấn Kiệt của Thi Bá Vũ gần 2 năm rồi không dứt. Cơ mà ban đầu cứ tưởng Ahn Hyo Seop vào vai nam phụ á tại thấy hợp vibe Mạc Tuấn Kiệt quá thể quá đáng.

- Thích Ahn Hyo Seop nhưng không biết có bằng được Hứa Quang Hán không. Vai đấy Hứa Quang Hán đóng quá ổn, thậm chí lúc đầu mình thấy anh không đẹp trai xong xem phim tự dưng lại thấy đẹp. Đúng kiểu diễn xuất nâng tầm nhan sắc.

- Hình tượng Lý Tử Duy do Hứa Quang Hán đóng và Mạc Tuấn Kiệt do Thi Bá Vũ đóng quá ấn tượng với mình. Không biết qua bản Hàn các diễn viên đóng như thế nào, mong là ổn.

