Anh em cùng ở trên một vùng đất, cách nhau chưa đầy 1km, nhưng không có một cuộc gặp nào được lên kế hoạch. Đó là thực tế đang diễn ra tại trang trại Sandringham của hoàng gia Anh, nơi mà khoảng cách địa lý ngắn ngủi lại phản ánh một vết nứt gia đình ngày càng khó hàn gắn.

Cuối tuần qua, Vua Charles đến trang trại Sandringham ở Norfolk và nghỉ tại căn nhà nhỏ Wood Farm cách nơi em trai Andrew Mountbatten-Windsor đang sinh sống chưa đầy một dặm. Theo The Times, nhà vua đến vào buổi trưa Chủ nhật nhưng không có bất kỳ kế hoạch nào để gặp người em. Đây không phải lần đầu hai anh em ở gần nhau mà không tiếp xúc. Lần cuối họ xuất hiện công khai cùng nhau là tháng 9 vừa qua, tại lễ tang của Nữ công tước Kent quá cố.

Andrew đang sống ở đâu và tại sao?

Câu chuyện về chỗ ở của Andrew Mountbatten-Windsor những tháng gần đây không đơn giản. Đầu năm nay, ông đang sống tại Wood Farm, nơi Vua Charles vừa đến nghỉ, thì bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 2 với cáo buộc "hành vi sai trái trong công vụ". Ông được thả cùng ngày sau nhiều giờ thẩm vấn và luôn bác bỏ mọi cáo buộc.

Kể từ đó, Andrew chuyển sang một căn nhà khác trên cùng khuôn viên Sandringham là Marsh Farm. Điều đáng chú ý: Chi phí thuê căn nhà này do Vua Charles tài trợ riêng, sau khi Andrew đồng ý rời Royal Lodge tại Windsor, ngôi nhà ông từng ở nhiều năm. Đây được xem là một thỏa thuận thực dụng hơn là dấu hiệu của sự hòa giải.

Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc

Hôm thứ Sáu, Cảnh sát Thames Valley thông báo cuộc điều tra liên quan đến Andrew vẫn đang tiếp tục và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy lên tiếng. Đáng chú ý hơn, cảnh sát cũng cho biết đang đánh giá các báo cáo về một người phụ nữ bị đưa đến Windsor vào năm 2010 cho mục đích tình dục.

Buckingham Palace khẳng định nhà vua ủng hộ hoàn toàn quá trình điều tra của cảnh sát và sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu. Hồi tháng 2, Vua Charles phát biểu: "Điều tiếp theo là một quá trình đầy đủ, công bằng và đúng đắn để điều tra vụ việc theo cách phù hợp và bởi cơ quan có thẩm quyền. Trong chuyện này, họ có sự ủng hộ và hợp tác toàn diện từ phía chúng tôi. Tôi nói thẳng: Pháp luật phải được thực thi. Khi quá trình này vẫn đang diễn ra, sẽ không phù hợp nếu tôi phát biểu thêm về vấn đề này".

Việc Vua Charles chọn không gặp Andrew dù ở rất gần nói lên nhiều điều hơn bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Nhà vua đang đặt ranh giới rõ ràng giữa trách nhiệm gia đình, ông vẫn trả tiền nhà cho Andrew và sự tách bạch về mặt công khai trong bối cảnh điều tra pháp lý chưa ngã ngũ. Đó là thế cân bằng khó, và có lẽ là thế cân bằng duy nhất có thể duy trì được lúc này.

*Theo Town & Country Magazine