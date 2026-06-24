Khi Harry và Meghan xác nhận sẽ đưa hai con trở lại Anh trong chuyến thăm sắp tới, nhiều người hâm mộ hoàng gia đã hy vọng đây là cơ hội để năm đứa trẻ họ hàng cuối cùng được gặp lại nhau. Thế nhưng theo các chuyên gia theo dõi gia đình hoàng gia, khả năng đó gần như bằng không. Và lý do thực sự không chỉ đơn giản là vì lịch trình bận rộn.

Lịch trình chỉ là cái cớ, vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác

Archie (7 tuổi) và Lilibet (5 tuổi) sẽ trở lại Anh lần đầu tiên kể từ năm 2022, khi gia đình còn sang dự lễ mừng Đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Elizabeth II. Chuyến đi lần này được xác nhận là có cả Meghan đồng hành, và hai đứa trẻ sẽ được gặp ông nội Quốc vương Charles III sau nhiều năm xa cách.

Tuy nhiên, theo chuyên gia hoàng gia Amanda Matta, "không có dấu hiệu nào" cho thấy Archie và Lilibet sẽ gặp anh chị họ là Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (11 tuổi) và Hoàng tử Louis (8 tuổi). "Dù quan hệ đôi bên có thể đang dần cải thiện, gia đình xứ Wales chắc chắn đã có lịch trình hè dày đặc từ trước, và bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa các em nhỏ đều đòi hỏi rất nhiều sự lên kế hoạch lẫn thiện chí từ cả hai phía", Matta chia sẻ với Page Six. Matta còn nhấn mạnh rằng căng thẳng giữa hai anh em Harry và Thân vương xứ Wales mới là "rào cản lớn nhất" cần vượt qua, "đặc biệt nếu Vương phi xứ Wales Kate cũng có liên quan đến bất kỳ kế hoạch nào".

Anh em chưa làm lành, con cái chưa thể gặp nhau

Phóng viên hoàng gia kỳ cựu Emily Nash, đồng thời là biên tập viên tạp chí Hello!, đồng quan điểm khi cho rằng còn "quá sớm để nói" liệu các em nhỏ có được gặp nhau trong chuyến thăm này hay không. "Dù sao thì với tính chất căng thẳng trong mối quan hệ giữa William và Harry hiện tại, tôi không thấy họ sẽ vội vã sắp xếp thời gian bên nhau chỉ vì Harry đang có mặt ở Anh", bà nói thẳng. Khi được hỏi liệu hai người anh em có muốn con họ biết nhau không, Nash trả lời: "Đó là câu hỏi để dành cho tương lai". Theo bà, điều cốt lõi vẫn là mối quan hệ giữa hai người anh em, vốn đang "không nói chuyện với nhau," cần được giải quyết trước khi bất cứ điều gì khác có thể xảy ra.

Dù vậy, Nash tin rằng về bản chất, cả William lẫn Harry đều muốn con cái họ có cơ hội gắn kết. "Trong bất kỳ gia đình nào, người ta đều hy vọng anh chị em họ được lớn lên cùng nhau. Tôi chắc họ cũng không nghĩ khác", bà chia sẻ.

Charles đang làm điều mà hai anh em chưa làm được

Trong khi cuộc hòa giải giữa hai anh em Thân vương xứ Wales và Vương tử Harry vẫn còn mờ nhạt, Quốc vương Charles III lại đang chủ động hơn. Theo một nguồn tin, Charles đã ngỏ lời mời Harry và Meghan lưu trú tại một dinh thự hoàng gia trong thời gian ở thăm, và thậm chí đề nghị lo liệu vấn đề an ninh cho gia đình. Nash nhận định Charles hiện chỉ đang tập trung vào "khoảnh khắc của riêng mình" khi được gặp lại người con trai và các cháu sau bao lâu xa cách: "Đó có lẽ mới là ưu tiên số một của ông lúc này".

Meghan lần cuối cùng đặt chân lên đất Anh là vào tháng 9/2022, khi cô cùng Harry dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II. Kể từ khi cặp đôi rời bỏ vai trò hoàng gia và chuyển đến California năm 2020, chuyến thăm lần này đánh dấu sự trở lại được mong đợi nhất trong nhiều năm.

*Theo PageSix