Trong gia đình hoàng gia Anh, chuyện học lái xe tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại mang nhiều ý nghĩa hơn người ngoài nghĩ. Khi Hoàng tử George chuẩn bị bước vào tuổi 13 và sắp theo học nội trú, một cựu quản gia từng phục vụ Vương thất đã chia sẻ góc nhìn thú vị về việc Thân vương William và Vương phi Kate có thể sẽ phá vỡ truyền thống trong cách dạy các con kỹ năng này.

Học lái xe cũng phải thi như người thường

Grant Harrold, cựu quản gia từng phục vụ Quốc vương Charles tại dinh thự Highgrove từ năm 2004 đến 2011, mới đây đã chia sẻ với Select Car Leasing những điều ít người biết về việc học lái xe trong hoàng gia Anh.

Theo ông Harrold, đây không phải chuyện nhỏ với các thành viên Vương thất, bởi "rất nhiều dinh thự của họ nằm ở những vùng hẻo lánh, cách xa trung tâm". Học lái xe vì vậy gần như là kỹ năng sống thiết yếu, không phải đặc quyền.

Điều đáng chú ý là dù mang thân phận hoàng gia, các thành viên Vương thất vẫn phải trải qua đúng quy trình thi bằng lái như bất kỳ công dân Anh nào bao gồm cả phần thi lý thuyết lẫn thực hành. Ngoại lệ duy nhất là đương kim quân chủ, tức Quốc vương Charles, người không cần bằng lái theo quy định pháp luật. Còn lại, từ Thân vương William cho đến các thành viên trẻ tuổi hơn, đều phải ôn tập, luyện thi và vượt qua kỳ sát hạch đúng nghĩa.

Thông thường, gia sư dạy lái được chỉ định riêng cho các thành viên hoàng gia và phải qua kiểm tra an ninh kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ông Harrold nhấn mạnh rằng ngoài thủ tục đó ra, quá trình học không khác gì một thiếu niên bình thường.

Vương phi Kate - người thầy bình dị nhất?

Điều khiến nhiều người tò mò là liệu William và Kate có tiếp tục thuê gia sư như thông lệ, hay sẽ chọn cách làm khác. Ông Harrold cho rằng cặp đôi xứ Wales hoàn toàn có thể sẽ tự tay dạy các con đúng như phong cách nuôi dạy con chủ động và gần gũi mà họ đã thể hiện trong nhiều năm qua.

"Tôi hình dung Kate hoàn toàn có thể ngồi sau vô-lăng cùng các con khi chúng đủ tuổi", ông nói. Lý do ông đưa ra không phải vì địa vị hay truyền thống, mà vì tính cách của Vương phi: "Kate là người rất điềm tĩnh và sẽ là một người thầy tuyệt vời".

Nhận xét này không quá ngạc nhiên với những ai theo dõi gia đình xứ Wales. Từ việc đích thân đưa đón con đi học, đến những chuyến dã ngoại giản dị không có đội ngũ hầu cận đông đúc, William và Kate luôn cố gắng để George, Charlotte và Louis được lớn lên gần với cuộc sống thực nhất có thể.

George sẽ tròn 13 tuổi vào tháng 7 này. Còn ít nhất bốn năm nữa, cậu mới đến tuổi ngồi sau vô-lăng. Nhưng hình ảnh Vương phi xứ Wales kiên nhẫn ngồi ghế phụ, nhẹ nhàng hướng dẫn con trai cả vào cua nghe có vẻ không xa lạ gì với một người mẹ như Kate.

Theo Marie Claire