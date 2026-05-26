Không cần tủ đồ xa xỉ hay stylist riêng, Vương phi xứ Wales Catherine có một công thức mặc đẹp rất thực tế mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng. Và lần này, khi cô tái xuất tại Đại học East London trong bộ suit Roland Mouret màu camel đã diện đến lần thứ ba, công thức đó một lần nữa hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bộ suit mặc lần thứ ba vẫn sang như mới

Khi Vương phi xứ Wales Catherine xuất hiện tại Đại học East London, điều đầu tiên giới mộ điệu nhận ra không phải là sự kiện cô tham dự, mà là bộ trang phục quen thuộc trên người cô. Đây là lần thứ ba cô diện bộ suit camel của thương hiệu Roland Mouret, gồm áo vest và quần ống rộng cạp cao cùng tông màu. Lần trước cô phối cùng áo phông đơn giản, lần này là sơ mi trắng thanh lịch hơn, cùng giày cao gót mũi nhọn màu nâu của Ralph Lauren, hoa tai trái tim vàng và dây chuyền chữ cái từ Daniella Draper.

Kết quả là một tổng thể nhìn vào đã thấy ngay sự cân bằng hoàn hảo giữa chuyên nghiệp và duyên dáng, không quá cứng nhắc mà cũng chẳng kém phần uy quyền. Điều đó không đến từ thương hiệu đắt tiền, mà từ cách cô hiểu rõ kiểu dáng nào phù hợp nhất với mình và trung thành với nó qua nhiều năm.

Chiếc quần làm nên tất cả

Trong toàn bộ set đồ, chiếc quần ống rộng cạp cao Roland Mouret "Cady suit trouser" chính là nhân vật trung tâm. Thiết kế cạp cao kéo dài đường eo, ống quần rộng buông thẳng tự nhiên từ hông xuống gót chân, tạo ra đường silhouette dài và thanh mảnh ngay cả khi đứng yên. Không có bất kỳ chi tiết rườm rà nào, chỉ là đường cắt may sắc bén và chất liệu đủ nặng để giữ form tốt suốt cả ngày.

Đây cũng là lý do vì sao quần ống rộng cạp cao đã xuất hiện liên tục trong tủ đồ của Vương phi xứ Wales nhiều năm qua, dù xu hướng thời trang thay đổi ra sao. Cô từng diện kiểu quần này với suit Victoria Beckham màu xanh rêu hồi tháng 10 năm ngoái, phối cùng áo len dài tay cùng tông để tạo monochrome look ấn tượng.

Tháng 1 năm nay, cô xuất hiện tại bệnh viện ở London cùng Thân vương xứ Wales William trong bộ suit đỏ bordeaux của cùng thương hiệu Roland Mouret, túi da lộn tông nâu, tạo nên diện mạo trí thức đáng nhớ.

Công thức ai cũng có thể học

Điều thú vị là phong cách của Vương phi xứ Wales không hề xa vời. Tủ đồ của cô gồm nhiều thương hiệu ở nhiều mức giá khác nhau, từ Alexander McQueen hay Roland Mouret cho đến Marks & Spencer và Zara, và cô không ngần ngại mặc lại cùng một món đồ nhiều lần thay vì chạy theo xu hướng liên tục. Đó là tư duy thời trang bền vững và thực dụng, phù hợp với người đi làm bận rộn hơn là người mẫu trên sàn diễn.

Công thức cơ bản cô áp dụng không hề phức tạp: Chọn quần ống rộng cạp cao trong tông trung tính như camel, kem, xanh rêu hoặc đỏ đô, phối với áo sơ mi hoặc áo vest cùng tông hay tương phản nhẹ, giày mũi nhọn gót thấp hoặc vừa để kéo dài chân, phụ kiện giữ ở mức tối giản. Không cần logo to hay chi tiết phô trương, chỉ cần tỷ lệ đúng và chất liệu tốt là đủ để cả set đồ trông có giá trị gấp nhiều lần thực tế.

Gần đây nhất, trong chuyến thăm Italy, cô tiếp tục chọn quần ống loe cạp cao từ Edeline Lee phối cùng áo vest thu eo, màu sắc rực rỡ hơn để dễ nhận diện trong đám đông. Dù thay đổi màu sắc hay thương hiệu, cái cốt lõi không đổi: Quần ống rộng cạp cao luôn là nền tảng.

Theo Ella