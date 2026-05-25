Không phải một chiếc váy mới cũng chẳng phải một outfit đình đám vừa ra mắt, Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha một lần nữa chứng minh rằng phong cách hoàng gia đích thực không đo bằng độ mới của trang phục, mà bằng cách người mặc mang nó ra thế giới.

Vương hậu Letizia tái xuất váy trắng Felipe Varela sau 8 năm cất tủ

Hôm thứ Năm vừa qua, Vương hậu Letizia đến thăm Học viện Sĩ quan Cảnh sát Dân sự tại Aranjuez nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trụ sở hiện tại của học viện. Đây là một trong những cơ sở đào tạo chỉ huy lực lượng Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha, nơi hun đúc những giá trị cốt lõi của ngành: Tinh thần phục vụ, tính chuyên nghiệp, khả năng lãnh đạo và trách nhiệm với xã hội.

Nhưng bên cạnh ý nghĩa của sự kiện, điều thu hút sự chú ý của giới mộ điệu chính là lựa chọn trang phục của bà hôm đó.

Chiếc váy đã ngủ trong tủ suốt 8 năm

Vương hậu Letizia diện lại chiếc đầm tweed trắng của nhà thiết kế Felipe Varela - bộ trang phục lần đầu xuất hiện vào tháng 10/2017, khi bà tham dự lễ trao giải Rey Jaime I danh giá. Tám năm, chiếc váy vẫn vẹn nguyên vẻ tinh tế và được kết hợp khéo léo với loạt phụ kiện da đen tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa có chiều sâu.

Bà thắt eo bằng dây lưng "Amie" của Hugo Boss, xách túi Victoria Insignia Satchel của Carolina Herrera và đi giày slingback "Carlota" da của thương hiệu Magrit. Điểm nhấn cuối cùng là đôi bông tai bạc thả ngọc trai nhẹ nhàng đủ để hoàn thiện tổng thể mà không phô trương.

Thông điệp thời trang ẩn sau bộ cánh cũ

Vương hậu Letizia từ lâu đã nổi tiếng với xu hướng "rewear" tức là mặc lại trang phục cũ thay vì liên tục cập nhật tủ đồ mới. Đây không chỉ là vấn đề tiết kiệm hay ý thức bền vững, mà còn phản ánh một triết lý ăn mặc rõ ràng: Đầu tư vào những món đồ đủ kinh điển để tồn tại qua nhiều năm, và mặc chúng với sự tự tin thay vì chạy theo xu hướng nhất thời.

Trong bối cảnh hoàng gia châu Âu thường xuyên bị soi xét về chi tiêu công quỹ, lựa chọn này của bà còn mang thông điệp về sự chừng mực và trách nhiệm. Một chiếc váy tweed từ 2017 vẫn xuất hiện ở sự kiện chính thức năm 2025, đó là tuyên ngôn không lời nhưng rất rõ ràng.

Felipe Varela là nhà thiết kế người Tây Ban Nha và là cái tên xuất hiện thường xuyên trong tủ đồ của Vương hậu Letizia. Sự trung thành với các thương hiệu nội địa cũng là một phần trong hình ảnh mà bà xây dựng qua nhiều năm ủng hộ thời trang Tây Ban Nha, từ những tên tuổi lớn đến các thương hiệu ít được biết đến hơn.

Hôm đó tại Aranjuez, giữa không khí trang trọng của một học viện quân sự, Vương hậu Letizia không cần bộ trang phục nào mới để gây ấn tượng. Bà chỉ cần mặc lại thứ mình đã có và mặc đúng cách.