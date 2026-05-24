Vì sao Vương phi Kate luôn chọn ngọc trai? 20 khoảnh khắc đẹp nhất hé lộ "ngôn ngữ" thầm lặng của hoàng gia Anh

Ngày 21 tháng 4 vừa qua, Vương phi Kate Middleton xuất hiện tại Cung điện Buckingham trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Nữ hoàng Elizabeth II. Cô diện một chiếc đầm hoa cà (lilac) của Emilia Wickstead, và đeo một sợi dây chuyền ba dây ngọc trai từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth. Theo Tatler, Nữ hoàng đã đeo sợi ngọc trai này trong bức chân dung chính thức cuối cùng được chụp, và Vương phi Kate đã đeo nó từ sau khi Nữ hoàng qua đời, bao gồm cả buổi tiếp tân tại Cung điện Buckingham trước lễ tang của bà. Cùng với đó là đôi hoa tai ngọc trai Bahrain trứ danh của Nữ hoàng. Một bộ trang phục giản dị, nhưng từng chi tiết đều mang trong nó một lời tưởng nhớ.

Vương phi Grace Kelly của Monaco từng nói một câu nổi tiếng: "Ngọc trai là nữ hoàng của các loại đá quý, và cũng là đá quý của các nữ hoàng". Câu nói ấy đúng đến đau lòng nếu ta nhìn lại bộ sưu tập trang sức hoàng gia Anh suốt mấy thế kỷ qua. Ngoài những chiếc vương miện đỉnh điểm và những chiếc nhẫn cưới mang tính biểu tượng, chính những chuỗi vòng cổ ngọc trai và đôi hoa tai ngọc trai mới là thứ khiến Nữ hoàng Elizabeth II, Công nương Diana, Vương phi Kate luôn xuất hiện một cách đúng mực, gần gũi và đầy phẩm cách trong mắt công chúng. Hãy cùng nhìn lại 20 khoảnh khắc đẹp nhất của ba thế hệ nữ hoàng gia Anh để hiểu vì sao ngọc trai lại là "ngôn ngữ" thầm lặng được trân quý đến thế.

Năm 2026, khi Vương phi Kate gửi gắm nỗi nhớ qua một sợi ngọc trai ba dây

Trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 21 tháng 4 năm 2026, Vương phi Kate đã chọn diện chiếc đầm hoa cà của Emilia Wickstead, kết hợp với sợi vòng ba dây ngọc trai và đôi hoa tai ngọc trai Bahrain mà Nữ hoàng từng yêu thích. Toàn bộ tạo hình ấy giấu trong từng đường nét một sự tưởng nhớ rất dịu dàng đối với người bà chồng đã quá cố.

Đôi hoa tai Bahrain đặc biệt đáng kể. Theo Vogue, đôi hoa tai này được chế tác từ bộ bảy viên ngọc trai mà Hakim của Bahrain đã trao tặng cho Công chúa Elizabeth khi đó vào ngày cưới của bà năm 1947. Tức là mỗi lần Vương phi Kate đeo đôi hoa tai này, cô đang đeo trên mình một phần của lịch sử kéo dài gần 80 năm, một món quà cưới của một vị Nữ hoàng vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Vào ngày 5 tháng 4 năm 2026, Vương phi Kate cũng đã đeo đôi hoa tai Bahrain này khi tham dự lễ Mai khóa Phục sinh truyền thống tại Nhà nguyện St George ở Lâu đài Windsor, kết hợp với bộ vest trắng kem nhã nhặn. Và sớm hơn nữa, vào ngày 15 tháng 1 năm 2026, cô diện bộ McQueen yêu thích trong buổi tiếp đón đội tuyển Rugby nữ Anh tại Windsor. Trong dịp này cô chọn một đôi hoa tai vintage vàng 18K đính ngọc trai của nhà thiết kế Katherine James, mỗi bên gắn năm viên ngọc trai xâu bằng sợi vàng mảnh, mang lại vẻ rạng rỡ kết hợp với sắc đỏ của bộ vest.

Khi ngọc trai song hành cùng những thời khắc trang trọng nhất

Vương phi Kate vốn được coi là người mặc đẹp đúng mực bậc nhất trong giới hoàng gia hiện đại. Ngày 17 tháng 9 năm 2025, cô tham dự quốc yến tại Lâu đài Windsor do Vua Charles III chủ trì nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Trump tới Anh. Trong dịp trọng đại này, cô đã đeo một báu vật gia truyền của hoàng gia Anh, cũng là chiếc vương miện mà Công nương Diana yêu thích nhất, Cambridge Lover's Knot Tiara. Cùng với đó, chuỗi ngọc trai một lần nữa trở thành chi tiết tinh tế làm dịu đi sự lộng lẫy của chiếc vương miện kim cương.

Năm 2024, vào ngày 15 tháng 6, Vương phi Kate xuất hiện tại Royal Horse Guards Parade trong lễ duyệt binh sinh nhật Nhà vua. Đây cũng là lần đầu tiên cô tái xuất trước công chúng kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ngọc trai, một lần nữa, đồng hành cùng cô trong khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Và quay ngược về ngày 8 tháng 9 năm 2022, khi hoàng gia Anh chính thức thông báo Nữ hoàng Elizabeth II từ trần ở tuổi 96, Vương phi Kate đã đeo chiếc trâm cài hình lá đính ngọc trai mà Nữ hoàng để lại, đồng thời chọn đôi hoa tai ngọc trai để tưởng nhớ Công nương Diana. Trong từng chi tiết nhỏ ấy, người ta thấy một lời tri ân kép vừa dành cho Nữ hoàng vừa dành cho người mẹ chồng đã quá cố.

Trước đó một năm, vào lễ tang Vương tế Philip vào ngày 17 tháng 4 năm 2021 chỉ có 30 thành viên thân thiết nhất của Vương thất tham dự, Vương phi Kate đã chọn đầm đen kết hợp chuỗi ngọc trai Nhật Bản. Và năm 2019, khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTAs ở London, cô đã đeo đôi hoa tai ngọc trai Nam Hải được kế thừa từ Công nương Diana, đôi hoa tai mà sinh thời Công nương Diana yêu thích và đã đeo trong nhiều dịp trọng đại.

Để hiểu vì sao ba thế hệ Nữ hoàng thất Anh đều chọn ngọc trai là loại trang sức được đeo nhiều nhất, phải nhìn lại một mạch văn hóa dài.

Theo PEOPLE và các nhà nghiên cứu trang sức hoàng gia, với hoàng gia Anh, ngọc trai gắn liền với sự tưởng niệm. Truyền thống này có từ thời Nữ hoàng Victoria. Sau khi chồng bà là Vương tế Albert qua đời năm 1861, Nữ hoàng Victoria thường xuyên đeo ngọc trai. Vì vậy, việc Vương phi Kate đeo ngọc trai trong các dịp tưởng niệm là một cách rất tinh tế để thể hiện sự tri ân.

Nhà thiết kế trang sức người Anh Claudia Bradby từng chia sẻ với PEOPLE: "Sức mạnh của ngọc trai nằm ở chỗ chúng không hề chói lóa. Đó là một vẻ đẹp tinh tế và có phần kiềm chế, và tất nhiên sự liên kết với Nữ hoàng vô cùng mạnh mẽ". Đây là chìa khóa quan trọng nhất để hiểu vì sao hoàng gia Anh, đặc biệt là các thành viên nữ, lại yêu ngọc trai đến vậy. Không như kim cương lấp lánh hay sapphire rực rỡ, ngọc trai mang một vẻ đẹp kiềm chế (subdued). Nó nói nhỏ thay vì hét lên. Nó tôn thêm vẻ đẹp của người đeo thay vì lấn át họ. Và quan trọng nhất, nó gần gũi với công chúng, không tạo ra cảm giác xa cách như những món trang sức quá rực rỡ.

Khi Nữ hoàng Elizabeth II biến ngọc trai thành phong cách suốt 70 năm

Nữ hoàng Elizabeth II chắc chắn là nhà sưu tầm trang sức lớn nhất của hoàng gia Anh. Trong các sự kiện ban ngày, bà thường xuyên đeo những chuỗi ngọc trai khác nhau, kết hợp với những chiếc trâm cài độc đáo. Năm 2017, trong một dịp quan trọng, bà đã đeo đôi trâm cài đá aquamarine xanh biển độc đáo mà thân phụ là Vua George VI tặng nhân sinh nhật lần thứ 18 của bà.

Năm 1983, Nữ hoàng đeo chuỗi ngọc trai bốn dây đính kim cương do thợ kim hoàn Garrard chế tác, kết hợp cùng chiếc vương miện lộng lẫy bậc nhất. Chuỗi ngọc trai bốn dây này sau đó trở thành "báu vật" mà cả Công nương Diana và Vương phi Kate đều thường xuyên mượn lại, tạo nên một sợi dây thẩm mỹ kết nối ba thế hệ.

Nữ hoàng cũng đặc biệt yêu thích chuỗi ngọc trai ba dây từ khi còn trẻ. Năm 1965, khi đang ở độ tuổi sung mãn nhất, bà thường xuyên đeo chuỗi ngọc trai này dù mặc vest hay váy dạ hội. Đây cũng chính là sợi vòng cổ mà Vương phi Kate đã đeo trong dịp 100 năm ngày sinh của Nữ hoàng vừa qua, một sự tri ân vượt không gian và thời gian.

Một câu chuyện đặc biệt cảm động khác liên quan đến chuỗi ngọc trai Nhật Bản của Nữ hoàng. Chuỗi vòng cổ này do chính Nữ hoàng đặt làm, được kết từ bốn dây ngọc trai do Chính phủ Nhật Bản tặng, với khóa kim cương ở giữa. Chuỗi ngọc trai này từng được Công nương Diana đeo trong một quốc yến của Hà Lan năm 1982. Vương phi Kate cũng đã đeo chuỗi ngọc trai này tại lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng và lễ tang của Vương tế Philip. Ba thế hệ phụ Nữ hoàng thất, một chuỗi ngọc trai, cùng kể một câu chuyện về sự kết nối và truyền thừa.

Công nương Diana và sự nhạy bén thời trang qua từng viên ngọc trai

Công nương Diana là người đã đưa ngọc trai từ "trang sức cổ điển" trở thành "trang sức thời trang" trong suốt thập niên 80 và 90. Năm 1986, bà diện một chiếc đầm trắng kết hợp với chuỗi ngọc trai và đôi hoa tai ngọc trai mang đậm phong cách thập niên 80, thể hiện sự nhạy bén thời trang vượt thời đại.

Năm 1985, bà gây bất ngờ khi chọn đôi hoa tai ngọc trai hình trái tim hiếm gặp kết hợp với chuỗi ngọc trai xoắn tinh tế, biến hình ảnh Vương phi luôn đoan trang thành một "ngọt ngào nhỏ" đầy tươi mới. Năm 1995, bà yêu thích đôi hoa tai ngọc trai Nam Hải thanh lịch, sau này được Vương phi Kate kế thừa và là một trong những món trang sức ý nghĩa nhất gắn kết hai người phụ nữ chưa từng có cơ hội gặp nhau với tư cách mẹ chồng nàng dâu.

Trong các báu vật hoàng gia, có một món đặc biệt mà cả Diana và Kate đều từng đeo trong những dịp trọng đại nhất: Cambridge Lover's Knot Tiara (Vương miện Nút thắt Tình yêu Cambridge), Collingwood pearl drop earrings (Đôi hoa tai ngọc trai giọt nước Collingwood) của Diana, và chuỗi vòng ngọc trai kim cương của Vương hậu Alexandra trong lễ cưới của bà.

Những thành viên Vương thất khác và tình yêu bền lâu với ngọc trai

Không chỉ Nữ hoàng, Diana và Kate, mà nhiều thành viên khác của Vương thất Anh cũng đều có những bộ sưu tập ngọc trai đáng nhớ. Năm 2016, Vương hậu Camilla khi còn là Công tước phu nhân Cornwall, đã được biết đến như một trong những thành viên yêu ngọc trai nhất của Nhà Windsor. Bà yêu thích những chuỗi ngọc trai ngắn đính đá quý màu ở giữa, có thể phối với toàn bộ tone trang phục, vừa thanh lịch vừa dịu dàng.

Năm 1999, Vương phi Sophie xứ Wessex đã được tặng một đôi hoa tai và chuỗi ngọc trai do chính Vương tử Edward thiết kế làm quà cưới, ánh ngọc trai dịu nhẹ tỏa ra một sự dịu dàng và ngọt ngào của tình yêu hoàng gia.

Còn năm 1944, em gái ruột của Nữ hoàng, Công chúa Margaret, người được mệnh danh là "công chúa trong các công chúa" của Nhà Windsor nhờ sắc đẹp và khí chất, đã từng xuất hiện trong chiếc váy trễ vai lãng mạn cùng chuỗi ngọc trai và vòng tay ngọc trai, vẻ "tiên khí" tràn ngập.

Ngọc trai gửi gắm thông điệp cho phụ nữ hiện đại

Quay lại với chính chúng ta, phụ nữ hiện đại của thế kỷ 21. Vì sao câu chuyện về ngọc trai của Vương thất Anh lại có ý nghĩa đến vậy?

Bởi đằng sau mỗi viên ngọc trai mà Nữ hoàng Elizabeth, Công nương Diana hay Vương phi Kate đeo là một thông điệp ngầm rất mạnh: Trang sức không phải để khoe giàu, mà để kể chuyện. Một chuỗi ngọc trai có thể kể về một cuộc hôn nhân (như đôi hoa tai Bahrain, quà cưới năm 1947). Có thể kể về một tình bạn ngoại giao (như chuỗi ngọc trai Nhật Bản). Có thể kể về sự kết nối ba thế hệ (như chuỗi ngọc trai bốn dây Garrard). Có thể kể về sự tiếc thương và tưởng nhớ (như mọi lần Kate đeo trang sức của Nữ hoàng Elizabeth sau khi bà qua đời).

Trong khi rất nhiều phụ nữ ngày nay chạy theo trang sức mới, thiết kế mới, thương hiệu mới, hoàng gia Anh dạy cho chúng ta một bài học khác. Trang sức đẹp nhất là trang sức có ký ức. Một chuỗi ngọc trai mà mẹ bạn từng đeo trong ngày cưới. Một đôi hoa tai mà bà ngoại tặng bạn khi tốt nghiệp. Một chiếc nhẫn mà chồng tặng bạn nhân kỷ niệm 10 năm. Những thứ ấy, dù không lấp lánh như kim cương Tiffany hay Cartier mới ra mắt, nhưng mang trong nó một thứ mà tiền không mua được, thời gian và tình cảm.

Và đó cũng là lý do vì sao ngọc trai vẫn luôn là nữ hoàng của các loại đá quý. Bởi ngọc trai không cần phải hét lên để được nhìn thấy. Nó chỉ cần xuất hiện trên cổ một người phụ nữ biết kể chuyện. Và chính câu chuyện ấy, chứ không phải viên ngọc, mới là thứ làm nên vẻ đẹp.

Trong một thế giới ồn ào, nơi mọi người đều cố gắng phô bày sự giàu có và thành công, các nữ thành viên Vương thất Anh đã âm thầm dạy cho cả thế giới một bài học: Sự quý phái thực sự không nằm ở việc bạn đeo gì lấp lánh nhất, mà nằm ở việc thứ bạn đeo có ý nghĩa gì. Và ngọc trai, với vẻ đẹp dịu dàng và lịch sử dài, chính là hiện thân hoàn hảo nhất của triết lý ấy.